Entrevista| Apertura de vía al Llano no tiene fecha

Manuel Felipe Gutiérrez, viceministro de Infraestructura y gerente encargado para atender la problemática por el cierre de la vía al Llano, afirmó que la solución definitiva sería la creación de un viaducto que tardaría 18 meses en su construcción. Destacó que la mayoría de medidas para mitigar impacto por cierre están en ejecución

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuándo finalizarán las obras en el kilómetro 58 y se dará apertura de la vía al Llano?

MANUEL FELIPE GUTIÉRREZ: Sobre las obras del kilómetro 58 no hemos establecido una fecha definitiva porque estamos dependiendo de factores que son exógenos y que superan nuestro control, como el invierno o como la posibilidad de un temblor.

En ese entendido, nosotros estamos trabajando para poder abrir en condiciones de seguridad lo más rápido posible, pero no estamos dando una fecha definitiva por cuanto no tenemos la posibilidad de establecerlo.

ENS: ¿Se cumplirá el plazo de los tres meses que se dio a mediados de junio?

MFG: El plazo de los tres meses es un aproximado que se dio con la crisis, es un plazo que estamos cumpliendo. De hecho terminamos la remoción de los escombros que cayeron en la vía. No obstante, es una fecha aproximada, una fecha que se dio a partir de la información disponible que puede variar, puede ser antes o puede ser después, depende de las condiciones que se presenten en la zona.

ENS: ¿Cuál será la solución definitiva?

MFG: Las obras que se están haciendo ahorita son para dar paso de manera restringida. Estamos trabajando en la solución definitiva. Se tiene contemplado la construcción de un viaducto. Estamos trabajando en la estructuración y en los diseños del viaducto que tendría 690 metros. Cuando tengamos lista la solución haremos pública la información en detalle de lo que adoptemos.

ENS: ¿En cuánto tiempo estaría listo el viaducto?

MFG: La solución definitiva duraría 18 meses en estar lista luego de estar contratada.

ENS: ¿Qué otras obras se están haciendo en el momento en la vía?

MFG: En la vía se están haciendo las obras de Coviandina. Este es un contrato de más de $6 billones. Tiene un nivel de ejecución bastante aceptable. Está sobre el 50%, 10 puntos por encima de lo previsto en el contrato y va a permitir conectar en doble calzada de Fundadores hasta Chirajara.

ENS: ¿Cuántos puntos críticos tiene el corredor?

MFG: 136 puntos críticos han sido encontrados. De esos 136 nosotros ya hemos atendido cerca de 70 puntos y pues desafortunadamente no quedaron incluidos en el contrato de concesión suscrito en el año 2015. Es una falencia que tiene el contrato que tenemos que enmendar para permitir la conectividad entre el Llano y el resto del país.

ENS: ¿Cómo van las obras en las vías alternas?

MFG: Tenemos dos vías alternas habilitadas. Una es la transversal del Sisga y la otra es la transversal del Cusiana. En la transversal del Sisga tenemos un contrato de concesión que estaba paralizado cuando llegamos en agosto pasado. En este año se le han invertido más de $210.000 millones. En ese corredor tenemos un avance de más del 35%, debemos estar en este momento por el 38%, casi el 40%. Y tenemos 60 frentes de obras activos. Son más de 3.000 personas trabajando en la vía.

Las obras van avanzando. En esta crisis desafortunadamente la obra no había concluido ni tenía un avance superior debido a la paralización del contrato, pero la buena noticia es que las obras se rehabilitaron. Avanzamos más de 25 puntos, cuando arrancamos estábamos cercanos al 10%. Esperamos concluir las obras el siguiente año. Vamos a tener una vía alterna realmente robusta que nos permita atender este tipo de crisis con una solución real. Por el otro lado, tenemos la transversal del Cusiana. Tiene una serie de puntos críticos que están siendo atendidos por el Instituto Nacional de Vías.

ENS: ¿Han contemplado otro corredor alterno adicional?

MFG: No tenemos corredores adicionales, pero hemos tenido un problema: se ha pretendido utilizar vías terciarias como corredores adicionales. De todas las formas posibles hemos pedido que no sean utilizados. Por favor no los tomen como vías alternas. Estas vías no cumplen con las especificaciones técnicas. Nuestra recomendación es que usen solo las dos vías alternas habilitadas.

ENS: ¿Cómo va la implementación de las medidas anunciadas por el presidente Duque para mitigar el impacto en la población por el cierre?

MFG: Tenemos 71 medidas de todo tipo relacionadas con agricultura, con temas de educación, salud, comercio, temas de transporte. De esas, 60 están implementándose y las otras 11 están a punto de empezar. Hay algunas que no han podido ser implementadas.

Le doy un ejemplo: en temas de educación había que adoptar algunas decisiones relacionadas con alimentación y transporte de los niños, pero no se habían implementado porque estaban en vacaciones.

Hay que resaltar que hemos tenido un diálogo bastante fluido con la comunidad. En este momento estoy en Villavicencio, vengo dos veces por semana. La idea es hablar con la gente, permanente con los gremios, la Gobernación y alcaldías. Eso nos ha permitido aumentar el número de medidas. Teníamos inicialmente 67 y ahora son 71. En el tema del combustible, por distintas razones se había acabado el subsidio, buscamos los recursos y ya el combustible está a precio de frontera en el Meta.