Refuerzan persecución a cúpula del ELN

Adelantar las solicitudes de extradición en contra los miembros del Comando Central (Coce) del Eln le solicitó ayer el Gobierno a la Fiscalía General de la Nación.

Esto luego de que el 18 de enero se levantara la suspensión de las órdenes captura contra estas personas, luego del atentado terrorista a la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander.

“Agradezco la colaboración que llevamos con el señor fiscal general (e) Fabio Espitia, para que se adelanten las solicitudes de extradición de los miembros del Comando Central de esa organización terrorista. No vamos a permitir que apelen al terrorismo para intimidar al pueblo colombiano”, aseguró ayer el presidente Iván Duque.

Las órdenes de captura fueron expedidas contra Nicolás Rodríguez Bautista, alias ‘Gabino’; Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias ‘Antonio García’; Israel Ramírez Pineda, alias ‘Pablo Beltrán’; Ramiro Vargas o Rafael Sierra Granados; Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias ‘Pablito’, integrantes del Coce del Eln.

También tienen en su contra órdenes de aprehensión Robinson Navarro Flórez, alias ‘Alfred’ o ‘Francisco’; Rubén Darío Espinoza Hernández, alias ‘Wilkin’; Pablo Elí Acosta Quintero, alias ‘Hermes’; Wilmer Villegas Palomino, alias ‘Carlos Puerco’, y Leonel Salazar Roa, alias ‘Gonzalo Satélite’, cabecilla del Frente Juan Fernando Porras Martínez, cabecillas del frente de guerra nororiental del Eln.

“Las órdenes judiciales fueron expedidas por los delitos de homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado, amenaza y rebelión agravada”, puntualizó Duque.

Según Espitia, “la mayoría de casos recopilados por la Fiscalía tendrían relación con la confrontación armada entre el Eln y el grupo armado organizado ‘Los Pelusos’ por la disputa y el control de varios territorios, situación que ha dejado civiles muertos y afecta la tranquilidad de los pobladores del Catatumbo”.

Estas órdenes, explicó Espitia, se emitieron porque fueron “asociados 46 hechos criminales sucedidos desde marzo de 2018, que serían consecuencia de los lineamientos definidos por el denominado Comando Central del Eln y los jefes de las diferentes estructuras que tienen injerencia en esa zona del país”.

“Basta ya”

El 19 de enero el presidente Duque ordenó el levantamiento de la suspensión de las órdenes de captura contra todos los negociadores del Eln que se encontraban en Cuba.

“Basta ya, señores del Eln. Basta ya de muertos, basta ya de secuestros y de atentados contra el medio ambiente. Colombia les dice: Basta”, dijo el Presidente en una alocución.

Los miembros del Eln que hacían parte de esa delegación son ‘Pablo Beltrán’, ‘Aureliano Carbonell’, ‘Silvana Guerrero’, ‘Manuel Gustavo Martínez’, ‘Alirio Sepúlveda’, ‘Isabel Torres’, ‘Consuelo Tapias’, ‘Tomás García Laviana’, ‘Viviana Henao’ y ‘Óscar Serrano’.

La declaración de ayer se da en medio del anuncio de la captura de Édgar Humberto Restrepo, alias ‘Mono Clinton’, presunto jefe de la fuerza militar urbana del Eln.

Duque aseguró que “seguiremos avanzando, en todo el territorio, para desmantelar las estructuras de este grupo terrorista”.

Por su parte, Espitia aseguró que “a través de la seccional Norte de Santander, obtuvo 10 órdenes de captura contra los señalados máximos cabecillas del Eln por su presunta participación en varias acciones violentas ocurridas en la región del Catatumbo”.

El 20 de julio, en su discurso de instalación de las sesiones ordinarias del Congreso, Duque hizo un recuento de lo que ha sucedido con el Eln, recordando que “el 7 de agosto anuncié a los colombianos una evaluación juiciosa y responsable de los 17 meses de conversaciones de paz con el Eln que había desarrollado el gobierno anterior. Tras esa evaluación encontramos que este grupo no solo había continuado con sus acciones terroristas sino también había secuestrado y asesinado colombianos en ese mismo período”.

Así mismo reiteró que las condiciones para que se dé una negociación con ese grupo armado ilegal son “el cese de todas las actividades criminales y la libertad de todos los secuestrados en su poder. Aceptar cualquier aproximación a la paz con quienes mantienen los actos delincuenciales no es otra cosa que legitimar la violencia”.

Y sostuvo que “Colombia no se doblegó ni se doblegará ante el terrorismo. Le demostramos a los violentos que unidos jamás nos derrotarán, que sentimos dolor, pero no nos rendimos. El Eln no puede seguir siendo un obstáculo para una Colombia en paz con legalidad”.

El pasado 23 de enero la policía internacional (Interpol) expidió la circular roja contra todos los integrantes del Coce. La entonces ministra de Justicia, Gloría María Borrero, aseguró que la activación de esos mecanismos de búsqueda internacional se dio por petición del Gobierno nacional.

Así mismo, el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, aseguró que el Ejecutivo busca formalizar ante el gobierno de Cuba la petición de extradición de los exnegociadores de esa guerrilla. A su turno, ‘Pablo Beltrán’ desestimó las órdenes de extradición pues, según dijo, “hay sectores en Colombia que buscan criminalizar a la gente de la delegación, la práctica del este Gobierno es hacer montajes”.

‘Beltrán’ aseguró a Caracol Radio que “a mí me enviaron aquí para desactivar un frente de guerra, pero al Estado hay que preguntarle cuando parará su guerra contra la población. Hay muchas cosas en común, pero nosotros no estamos vinculados en temas de guerra con ese país”.