El mayor reto es la lucha contra la ilegalidad: Asojuegos

El Presidente del gremio, Juan Carlos Restrepo, destacó en este Diario el compromiso del Estado frente a la problemática de los juegos ilegales

En el marco del Gaming Colombia 2019, el presidente de la Asociación Colombiana de Empresarios de Juegos de Azar (Asojuegos), Juan Carlos Restrepo Escobar, habló con el NUEVO SIGLO sobre la actualidad y retos del sector.

El NUEVO SIGLO: ¿Cómo está actualmente el sector de juegos de suerte y azar en el país?

JUAN CARLOS RESTREPO ESCOBAR: La actualidad es positiva, es una industria dinámica, una industria que tiene unas complejidades que hay que ir superando. Tal vez el mayor reto será la lucha contra la ilegalidad que hay que darla de una manera frontal, de la mano del Gobierno nacional, de los gobiernos departamentales y locales en compañía de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía colombiana. Ese es un reto muy importante para el sector. El otro reto será darle aplicación a los cambios legislativos que implementó el Plan Nacional de Desarrollo, que le permiten al sector dinamizarse, le permiten ponerse a tono con los retos hacia el futuro en materia de crecimiento e inversión.

ENS: Recientemente los gremios del sector, entre ellos Asojuegos, solicitaron la aplicación pronta de un articulado del Plan Nacional de Desarrollo que mejoraría su dinámica, ¿en qué consisten dichos artículos?

JCRE: Estos artículos ajustaron el cobro de los derechos de explotación a lo que realmente corresponde. Había un cobro presuntivo por estos derechos que no correspondía a la realidad del juego. Estaban pagando los negocios de juegos de suerte y azar, como las apuestas permanentes, unos derechos que no correspondían con sus ventas. El Plan Nacional de Desarrollo de manera muy positiva, con el aval del Gobierno nacional e iniciativa del Congreso, incluyó unas normas que ajustan la legislación y que permiten que de esa manera las empresas recobren la dinámica de crecimiento. Así que nosotros esperamos que a la mayor brevedad posible se pongan en operación estos artículos que sin duda sirven, primero, para la lucha contra el juego ilegal. Segundo, para darle viabilidad a la operación de las empresas. Tercero, para el crecimiento de la industria e inversión en el segmento y, por otra parte, para darle apertura a otras posibilidades de negocio que hay en el sector y que no han podido adelantarse debido a que la normatividad anterior lo hacía inviable.

ENS: ¿Cuántos recursos aporta este sector al Estado y de aplicarse el articulado cuándo esperarían que aumente?

JCRE: El sector de juegos de suerte y azar por derechos de explotación, retefuente, IVA, renta de las empresas, está por encima de los $2,3 billones. La implementación de los nuevos esquemas de negocio, la aplicación de los artículos del Plan Nacional de Desarrollo y obviamente con la constitución de un grupo élite de lucha contra el juego ilegal nosotros aspiraríamos a tener un crecimiento de más o menos un 50% de recaudo para el Estado.

ENS: ¿Cómo están luchando frente el lavado de activos?

JCRE: En materia de lucha contra el lavado de activos este es uno de los sectores de la economía colombiana que más resultados puede mostrar. Nosotros nos hemos ajustado a los estándares internacionales, estamos haciendo un esfuerzo gigantesco, monumental en relación con esto.

ENS: ¿Cómo observa la dinámica de los juegos en línea?

JCRE: Hay un cambio de cultura en el juego. Anteriormente cuando los juegos online no se habían regulado en Colombia la gente jugaba más lotería, chance y en los casinos. Este es un sector que crece de una manera vertiginosa, las nuevas generaciones, los Millenials le apuestan a unos nuevos segmentos de juegos, obviamente, este segmento de juegos online resulta mucho más atractivo para ellos. Son unos esquemas que van a seguir creciendo y seguramente se van a consolidar como uno de los grandes actores del sector de juegos de suerte y azar.

ENS: ¿Cuál es la actualidad del negocio del chance?

JCRE: El chane tuvo hace muchos años dificultades a nivel territorial, pero ha evolucionado de manera extraordinaria, tal vez las apuestas permanentes son uno de los ejemplos grandes que hay en el mundo de transformación empresarial. Hoy las redes transaccionales que están ligadas a las empresas en las que uno de sus productos es el chance son un ejemplo mundial. Las redes transaccionales son lo que más ha acercado a la solución de problemas. Son una oportunidad para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos en el país.

ENS: Y frente al juego ilegal, ¿cómo observa los esfuerzos del Estado?

JCRE: Lo más importante es el compromiso que hay de parte de las autoridades del Estado de abordar esa lucha. Es muy significativo que concurra al evento el Ministro de Hacienda y nos diga que el Estado se la juega toda por implementar un grupo élite contra el juego ilegal, es muy importante que el Contralor General de la República nos manifieste lo mismo. Es muy importante cuando hemos visitado al Fiscal General y al Procurador General y nos han manifestado que están comprometidos con esto. Es muy importante que concurra el general Bautista, encargado por la Policía de la lucha en la ciberseguridad. Yo destaco que los actores de parte del Estado, las entidades estatales que les corresponde librar esta lucha están comprometidos. Ahora es muy importante que alcaldes, gobernadores y toda la institucionalidad de Colombia, con los gremios y empresarios del sector, todos aunemos esfuerzos para dar esa lucha.

ENS: ¿Cuál es el propósito de este evento?

JCRE: Es un evento que tiene el propósito de juntar las voluntades de los dos grandes gremios del sector, Asojuegos y Fedecoljuegos. Tiene la finalidad de dar a conocer cuál es la realidad del sector, cómo avanza. Adicionalmente es un evento académico en lo que tiene que ver con la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo. Es el evento de los juegos de suerte y azar en Colombia.