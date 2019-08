Ejecución presupuestal está en el promedio: Minhacienda

Carrasquilla dijo que es normal que en el primer semestre del año sea más baja y luego aumente

En un nuevo debate de control político, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, afirmó que la ejecución presupuestal, a junio de 2019, está en el promedio de los años anteriores.

“Lo que se ha hecho hasta este momento con el presupuesto es más o menos igual con la experiencia histórica, incluso, un poco más alto. Tenemos un 40,1%, el promedio histórico es un poco menos del 39%”, le manifestó a la Comisión Tercera de la Cámara.

Carrasquilla expresó que es normal que la ejecución presupuestal en el primer semestre del año sea más baja y que en el segundo semestre aumente.

Por su parte, la directora del Departamento Nacional de Planeación, Gloria Alonso, afirmó que la ejecución de los recursos del rezago presupuestal de 2018 se aceleró y a cierre de julio ya supera el 80%, esto es un poco más de $10,4 billones. “Estamos priorizando en todos los ministerios y entidades del Estado la ejecución del rezago presupuestal de inversión de 2018, proceso que se está cumpliendo plenamente”, sostuvo.

Alonso hizo un llamado a los alcaldes para que aceleren la contratación de obras por $4,2 billones, financiadas con recursos del Sistema General de Regalías. Señaló que están en riesgo de no ejecución 138 proyectos financiados con estos recursos por demora en su contratación por parte de los gobiernos regionales, los cuales ascienden a $500.000 millones.

Por otra parte, el ministro Carrasquilla afirmó que el crecimiento de la economía en el segundo trimestre de este año será superior al 3%. “Me parece que vamos a estar por encima del 3%. Dadas las cifras de exportaciones de bienes de capital, de materias primas pensaría que es una recuperación que tiene componentes en el sector de la industria y la construcción. Creo también que el sector financiero va bien, se ve en las cifras de cartera. En los sectores de servicios también hay una recuperación”, dijo.

Cuestionado sobre la posibilidad de nuevas enajenaciones para cubrir el presupuesto del próximo año, “tenemos proyectado recaudar $158 billones para 2020. No hemos recaudado el primer centavo. En estricto sentido tenemos $158 billones de recaudo tributario estimado y tenemos presupuestado unos ingresos de capital por $25 billones. Dentro de eso hay unos temas de manejo de enajenaciones de activos que consideramos ingresos de capital”.

En relación con pronunciamientos de distintos sectores sobre reducción de recursos para el presupuesto 2020, entre ellos uno de la SAC, que manifestó su preocupación por la reducción para el sector agropecuario, manifestó que “eso es tradicional, ya quisiéramos tener recursos para invertir más, la plata es limitada y ese el debate que se inicia”.

En relación con el presupuesto señaló que habría que pensar en “recuperar la flexibilidad presupuestal con el fin de atender necesidades que tiene el país”.

“Tenemos unos tres rubros de gasto en los que no tenemos márgenes de flexibilidad. Eso no es un problema de un gobierno, de una orientación política u otra, de una izquierda o una derecha. Gobierno que llega Gobierno que se enfrenta a los tres cheques. El cheque de las pensiones por $43 billones, el cheque del SGP por $43 billones y cheques de los intereses de la deuda en este año, que van a ser del orden de los $30 billones. Son $110 billones en los que no hay nada que hacer ahí. De cada $180 billones que ingresamos $110 billones se van en esos tres”, afirmó.

“Esto no se va a solucionar de un día para otro, pero sí es necesario ir pensando en cómo hacer para en el mediano y en el largo plazos recuperar la flexibilidad presupuestal con el fin de atender necesidades que tiene el país”, sostuvo.