Dólar terminó la semana por encima de los $3.400

El impacto de la divisa comienza a preocupar a varios sectores, entre ellos al turismo, al transporte y se teme que los bienes importados de mayor valor afecten el comportamiento de la inflación

Durante esta semana el precio del dólar volvió a tomar vuelo y en varias jornadas provocó incertidumbre en el mercado cambiario. Abrió la semana en $3.382,71, el martes se incrementó a $3.436,26 el jueves alcanzó el tope de $3.449,27 y ayer llegó a $3.447,76 para finalizar hoy en $3.441.

Este comportamiento se debe principalmente al impacto por la “guerra comercial” entre China y Estados Unidos, pero también a la rebaja de las tasas de interés en Norteamérica que impactó el mercado monetario.

En menos de una semana, el dólar volvió a superar los $3.400 en el país. Para expertos economistas, la “guerra comercial” entre Estados Unidos y China hace que el precio de petróleo por falta de demanda baje.

El codirector del Banco de la República, José Antonio Ocampo, advirtió que a la entidad no le preocupa por el momento un dólar caro porque no se ha transmitido a los precios al consumidor.

“A la gente de menores recursos le afecta mucho más el alza de los alimentos que la del dólar”, explicó el funcionario.

El incremento del dólar tiene felices a unos sectores pero muy preocupados a otros, como siempre sucede cuando la divisa sube o baja en el mercado de la oferta y la demanda. Sin embargo, el comportamiento que la tasa de cambio ha tenido en la última semana trepándose a niveles cercanos a los $3.500 está causando problemas para la economía.

Resultados

El dólar caro desde luego beneficia a los exportadores y a las finanzas del país con el que se incrementan los recursos.

Sin embargo, se esperaría que con el dólar por encima $3.400, los exportadores se beneficien ampliamente. Sin embargo, eso no ha pasado. El presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, Juan Pablo Córdoba, dijo que “si Colombia quiere exportar más, pero el mundo está creciendo menos, va a haber menos disposición a comprar productos colombianos”.

No obstante, no solo hay que analizar lo que está pasando en el resto. Según Córdoba Garcés, hay que estudiar lo que está pasando con el modelo productivo del país: “A mí me parece muy preocupante porque, precisamente, con toda la devaluación que hemos tenido desde 2015, esto no se ha manifestado en mayores exportaciones. Hay algo en el modelo productivo colombiano que, por más que devaluemos, no está generando la competitividad o el incremento en las exportaciones que necesitamos”.

Además, hay que estar pendiente del “85% de la economía que no depende las exportaciones, pues se está viendo afectado negativamente por la devaluación tan fuerte de la moneda”, agregó el Presidente de la BVC.

Impacto

De otra parte el impacto que ha tenido el dólar y pese a la devaluación del 13% del peso frente al dólar, para los primeros seis meses del año se ha presentado un registro positivo en la salida de colombianos al exterior, alcanzando los 2.2 millones de personas con un incremento del 5,4% frente al año anterior, según datos de Migración Colombia.

“Si bien las cifras han sido positivas hasta la fecha, genera incertidumbre la inestabilidad de la divisa, ya que podría afectar los flujos de viajeros colombianos al exterior durante la Semana de Receso, así como la compra anticipada de paquetes turísticos para la temporada de Fin de año”, indicó Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Anato.

La dirigente gremial también exalta el hecho de que este contexto favorecerá el turismo receptivo, motivando la llegada de ciudadanos provenientes de países como Estados Unidos, Canadá y la Zona Euro, y es que al ser Colombia un destino más económico y competitivo se espera un incremento en el turismo interno, pues los colombianos viajarían más dentro de sus fronteras.

Cabe destacar que estos son hechos coyunturales y las agencias de viajes trabajan para que se mantenga la evolución que ha presentado el sector en los últimos años, retomando nuevamente los altos flujos, especialmente la salida de colombianos al exterior, tal como se ha visto anteriormente en contextos similares.

Los transportadores

De otra parte y ante el incremento del precio del dólar que se ha presentado en los últimos días, los representantes de los transportadores del país manifestaron su preocupación por las consecuencias que esto puede traer para la renovación del parque automotor.

El director ejecutivo del Consejo Superior del Transporte, Camilo García, dijo que con la aprobación de la Ley de Financiamiento que contempla la exención del IVA para la modernización del parque automotor, los empresarios habían iniciado el proceso de renovación de vehículos, el cual se verá afectado con el precio histórico que alcanzó la divisa esta semana.

“Los efectos del alza en el precio del dólar, por la “guerra comercial” entre China y Estados Unidos, empezará a afectar la compra de vehículos importados, ya que el 80% de los costos del sector automotor se registran en dólares, por lo que las empresas empezarán a tomar decisiones más conservadoras a la hora de renovar los vehículos”, manifestó Camilo García.

El dirigente gremial aseguró que aunque no se verán afectados los precios de los tiquetes para los pasajeros, los empresarios esperan que el Banco de la República tome medidas de control para evitar graves consecuencias, ya que empiezan a afectarse los precios de los repuestos importados, la gasolina y otros combustibles.

Llamado

Así mismo, los empresarios hicieron un llamado al Ministerio de Hacienda para acelerar otras figuras de financiamiento que deben quedar incluidas en la reglamentación de la Ley de Financiamiento, para permitir un ahorro a los transportadores y así lograr una renovación del parque automotor, como medida de auxilio frente a los altos incrementos en el precio del dólar.

“Hemos hecho una solicitud al Ministerio del Transporte para que se incorpore expresamente la figura de Leasing para vehículos, ya que mediante este contrato los pequeños propietarios acceden a la compra de vehículos de servicio público de pasajeros en el mercado”, afirmó García al asegurar que dentro de la norma que introdujo el incentivo de exención de IVA, que actualmente está siendo reglamentado por el Ministerio de Hacienda, no existe esta modalidad de Leasing, por lo que se desconoce la realidad del mercado y restringe la posibilidad de acceso al financiamiento para que pequeños propietarios adquieran nuevos equipos.

En su oportunidad el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dijo que dentro de los recursos se tenían US$1.500 millones si lo requería el mercado cambiario, pero hasta el momento el Gobierno ha permitido que el dólar fluctúe de acuerdo a la oferta y la demanda.