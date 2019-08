Distrito tiene más recursos para cultura que Mincultura

Según la secretaria de Cultura de Bogotá, María Clara López, en estos 4 años el Distrito ha invertido más de $1,2 billones

En el marco de las cientos de actividades culturales que está viviendo la ciudad a razón del Bicentenario Nacional, EL NUEVO SIGLO habló con la secretaria de Cultura, Recreación y Deporte, María Claudia López Sorzano, quien además de referir que Bogotá tendrá una política pública en cultura ciudadana, está logrando su cometido de pensar el Bicentenario, y no solo en lo que pasó hace 200 años, sino hacia donde nos dirigimos.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuáles fueron las metas que se trazó la Secretaría de Cultura cuando comenzó el cuatrienio?

MARÍA CLAUDIA LÓPEZ: Fueron varias. En materia cultural nos propusimos formular dos políticas públicas de la mayor importancia y ya están casi listas. Una de ellas es la política pública de economía cultural y creativa por un lado, y la otra sobre cultura ciudadana. Estas son dos políticas muy importantes y no solo por su contenido sino por la relevancia que tienen frente a otras ciudades del país. Bogotá es hoy la primera ciudad del país en contar con una política pública como esta. Y de la misma manera, podemos decir que esta es la primera ciudad en el mundo en tener una política pública en cultura ciudadana.

ENS: ¿Y en qué consiste esa política sobre cultura ciudadana?

MCL: Tiene que ver con el tema de cambio cultural. No se trata solo de administración pública, sino también de corresponsabilidad con la ciudadanía. Te pongo un ejemplo: la cultura ciudadana tiene que ver con los comportamientos diarios. Si la gente entiende que sus acciones afectan a otros, mejoraran sus conductas. Esa política fija principios y estrategias para posibilitar que exista un cambio cultural y apuntan a generar un cambio cultural.

ENS: ¿Esa política pública alcanza a entrar en vigencia antes de que se acabe el año?

MCL: Sí. La idea es expedirla antes de que termine la Administración, para que comience a implementarse con fuerza el año entrante pero ya queda fijada para ciudad. Esta además fue una política que se construyó participativa y ampliamente durante dos años. Bogotá no la tenía y es pionera en eso.

Balance

ENS: ¿Cómo describiría, en este momento, el balance de Bogotá en materia cultural?

MCL: En estos cuatro años la apuesta de esta Administración en materia cultural ha sido histórica. Todo lo que hemos hecho ha venido acompañado de un presupuesto, que frente a la Administración anterior fue de un 120% más de recursos para Bogotá en este rubro. Hoy supera los $1.2 billones en cuatro años solo para el tema cultural, y esto, como lo ha dicho el alcalde Enrique Peñalosa en varias oportunidades, se compara con el Gobierno nacional, en que el Distrito tiene más recursos para cultura que el propio Ministerio de Cultura para todo el país.

ENS: ¿En qué otros aspectos intensificaron sus esfuerzos?

MCL: Fortalecimos la lectura. Los índices de lectura en una ciudad y en un país dan cuenta del desarrollo de esa sociedad. En Bogotá estamos leyendo bastante pero frente a otras ciudades capitales del continente no estamos leyendo tanto.

Por eso creamos el Plan Distrital de Lectura y Escritura Leer es Volar, y ahí hemos tenido excelentes resultados y no solo porque ampliamos la red de bibliotecas (había 19 cuando llegamos, vamos a dejar 24 y dos de las mismas son rurales), sino porque hemos llevado los libros a espacios no convencionales como los parques; plazas de mercado; Transmilenio; salas de espera de los hospitales, e incluso llevamos la lectura a las cárceles. Implementamos la biblioteca de la cárcel distrital, solo tenía una donación de libros. La Feria Internacional del Libro de Bogotá la recibimos con 500.000 visitantes y este año superaron los 600.000.

Bibliotecas

ENS: ¿En dónde están ubicadas las bibliotecas rurales?

MCL: Mucha gente no sabe que en Bogotá seis localidades tienen territorio rural. Mucha gente piensa que solo Sumapaz es rural y resulta que no. No había habido la forma de que los libros llegaran a esos territorios y tanto la de Ciudad Bolívar, corregimiento de Pasquilla, como la de Sumpaz están funcionado hace más de un año.

ENS: La Orquesta Filarmónica es una insignia de la capital, ¿eso a qué se debe?

MCL: Nosotros dejamos un sistema de formación orquestal muy robusto. Ninguna otra orquesta que conozcamos, filarmónica o sinfónica, tiene un sistema de formación como la nuestra. Y no solo por su calidad, sino porque en términos de formación artística que tiene, anualmente forma a 26.000 niños de colegios públicos que asisten a centros orquestales.

ENS: Bueno y en materia de infraestructura cultural, ¿qué se ha hecho?

MCL: Además de rehabilitar y fortalecer 36 espacios culturales en la ciudad como teatros públicos y privados, la apuesta de Peñalosa fue la de dejar en construcción seis centros felicidad para la cultura, la recreación y el deporte. Estos equipamientos culturales hay tres en construcción bastante avanzados en Fontanar del Río, Tunal y San Cristóbal, etc. Y la cinemateca de Bogotá pues multiplicó sus visitas en este semestre, entonces… en eso la apuesta ha sido enorme.

La agenda

ENS: Al Alcalde le coincidió este cuatrienio con los 480 años de la cuidad y con el Bicentenario, ¿cree que esto ha impulsado aún más la agenda de Bogotá?

MCL: Sí, el Bicentenario nos llevó a desarrollar una megaagenda cultural que la ciudad verá por estos días. Además de las actividades que ya se han socializado, por ejemplo, toda la red de bibliotecas públicas de Bogotá tiene una programación dedicada solo al Bicentenario. Más de 50 actividades gratuitas y que comenzaron el 10 de julio. Las actividades alusivas al Bicentenario comenzamos a prepararlas a finales del año pasado y todavía hoy se nos ocurren cosas. Vamos a tener el espectáculo de navidad dedicado al Bicentenario, entonces realmente han sido actividades de casi todo el año.

ENS: ¿Usted sí cree que Bogotá está exaltando el espíritu del Bicentenario?

MCL: Aquí pasaron muchos hechos importantes y Bogotá definitivamente lo está contando. Pero además de referirse a los hechos históricos, está exaltando qué ha pasado en estos 200 años. La idea no es quedarse solo en el hecho de la Independencia como tal, sino a la construcción de nación y para eso toca mostrar la diversidad cultual de Colombia.