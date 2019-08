“Discusión por aspersión no deja debatir políticas que funcionan más”

Daniel Mejía, experto en tema antidroga, dijo que hay que usar todo los recursos disponibles en esta estrategia

EL NUEVO SIGLO: El reciente informe de la Casa Blanca y el Simci indica que los cultivos de coca bajaron en Colombia, ¿es un buen augurio de que este Gobierno logrará erradicar 70.000 hectáreas anuales hasta 2022?

DANIEL MEJÍA LONDOÑO: Lo primero que hay que decir es que lo más rescatable es que se detuvo el aumento que venía dándose en los cultivos de coca. Desde 2012 y 2013 empezó este aumento hasta alcanzar las 210.000 hectáreas. Bajó marginalmente el año pasado de acuerdo a la medición de la Casa Blanca y según los datos de Simci, los de Naciones Unidas.

Es destacable eso, hay que seguir haciendo esfuerzos usando los recursos de la política antidrogas de la manera más eficiente posible. Eso significa atacar los eslabones más fuertes de la cadena, donde más valor agregado se produce, para realmente golpear este fenómeno criminal. La evidencia muestra que se puede lograr reducciones significativas de las actividades del narcotráfico si los recursos de la política antidrogas, las herramientas a disposición del Estado, se utilizan bien y esos recursos se enfocan bien.

Hay un ejemplo concreto: entre 2007 y 2009, Colombia haciendo mucho énfasis en campañas de interdicción, en destrucción de laboratorios y cristalizaderos, en incautación de grandes cargamentos de cocaína, logró disminuir en su momento la producción potencial de cocaína, neta de incautación, es decir, la cocaína que efectivamente lograba salir del país casi en un 50%, y eso se vio reflejado en un aumento casi similar del 50% en los precios de la cocaína en Estados Unidos.

Entonces sí hay evidencia que muestra que se pueden hacer cosas, pero hay que enfocarse en los eslabones realmente importantes de la cadena de producción y narcotráfico.

ENS: El Gobierno se ha enfocado en el glifosato para reducir en gran medida hectáreas de coca, ¿qué pasaría si el Consejo Nacional de Estupefacientes no le autoriza reanudar las fumigaciones aéreas?

DML: Creo que el Consejo lo va a autorizar, lo que se conoce es que el Consejo Nacional de Estupefacientes va a autorizar el uso de esta herramienta, y el gran desafío para el Gobierno va a ser plantear un programa de aspersión aérea que minimice los costos directos y colaterales de la aspersión área, los costos sobre la salud, los costos sobre el medio ambiente, y que minimice la afectación a las poblaciones que se ven afectadas por estas campañas de aspersión aérea de cultivos ilícitos.

Mi posición sobre ese tema ha sido siempre que si Colombia destinara los mismos esfuerzos en debatir y presionar por campañas de aspersión a otro tipo de políticas como la incautación de activos provenientes del narcotráfico, la extinción de dominio de sus activos, las campañas para incautar, todas esas políticas que lleva a cabo la Armada, el Ejército, la Policía, de incautar grandes cargamentos, destruir grandes laboratorios y cristalizaderos, la situación de cultivos ilícitos y de narcotráfico en Colombia sería otra.

Este debate alrededor de únicamente la aspersión nos ha llevado, además de que es un debate un poco en donde no hay una palabra definitiva sobre estos temas, a no debatir realmente las políticas que sí funcionan más. Entonces es como una disculpa para no estar pensando en las políticas que son realmente efectivas para combatir el narcotráfico.

Creo que nadie está en desacuerdo que mientras haya un régimen internacional prohibicionista Colombia tiene que combatir los grupos criminales vinculados al narcotráfico y tratar de perseguir sus activos y perseguir sus finanzas criminales, pero eso no significa que hay que hacerlo de cualquier manera, hay que hacerlo de la manera más eficiente posible precisamente porque los recursos para hacerlo son escasos.

ENS: Pareciera que la lucha contra los narcóticos en Colombia era menos complicada en los años 90 cuando los carteles eran visibles, que ahora que las organizaciones se mimetizan en el microtráfico…

DML: No, los carteles van mutando, lo que la experiencia nos muestra es que haber dado de baja a Pablo Escobar no acabó con el narcotráfico, luego se capturó a los líderes del Cartel de Cali, tampoco acabó con el narcotráfico. Lo mismo pasó con el Cartel del Norte el Valle, luego vinieron las Farc que se vincularon de lleno al narcotráfico, se beneficiaron y financiaron, y enriquecieron del narcotráfico. Los paramilitares, ahora el Clan del Golfo y otras estructuras criminales.

Entonces lo que hay que hacer es pensar en soluciones más de fondo que realmente ataquen las fuentes de financiamiento y las finanzas de estos grupos criminales. Primero tienen que pensar no en las estrategias tradicionales sino tal vez en fortalecer otro tipo de estrategias que en el pasado han mostrado funcionar pero que no se han sostenido en el tiempo.