“Deuda de Bogotá ha descendido 3,89% ”

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, la Administración ha ejecutado $64 billones en los últimos tres años, superando en $9,7 billones lo gestionado entre 2012 y 2014 ante las necesidades apremiantes de la capital

Manejar los recursos de una ciudad y menos de una capital como Bogotá no es una tarea sencilla. Esa es la labor de la Secretaría Distrital de Hacienda que no solo gestiona los ingresos de la Administración sino que también decide cómo se distribuye el presupuesto. Bogotá, en sí misma, es un pequeño país lleno de necesidades básicas que deben ser administradas a como dé lugar. EL NUEVO SIGLO habló con la secretaria de Hacienda, Beatriz Elena Arbeláez, y ella le explicó a esta redacción cómo se han manejado las cuentas en los últimos tres años y medio.

EL NUEVO SIGLO: Ustedes dijeron hace poco que la meta de recaudo de este año está cercana al 100%, dijeron que la ciudad ha recibido $7,4 billones en impuestos, de los $9,4 billones proyectados, ¿eso qué significa para la Bogotá?

BEATRIZ ELENA ARBELÁEZ: Significa que la ciudad tiene una excelente cultura tributaria y que los contribuyentes confían en el buen manejo de los recursos. Implica que los medios económicos para atender las necesidades básicas de la población en términos de salud, educación, seguridad, cultura, recreación y deporte, entre otras, y para invertir en las obras de la ciudad, están.

ENS: ¿Cómo ha sido la ejecución del presupuesto en este 2019 y cómo lo compararía con los últimos tres años?

BEA: Con corte a la última semana de julio de 2019, el consolidado de inversión directa de las entidades que conforman el presupuesto anual del Distrito Capital, registra compromisos equivalentes al 50,2% del presupuesto vigente, dos puntos porcentuales por encima de 2018, cuando fue de 48,3%, e igualmente superior a la ejecución reportada a la misma fecha de los años 2017 y 2016, cuando fue de 49,1% y 48,2% respectivamente.

Pero lo más importante de esto es que mientras que en 2016, 2017 y 2018 la inversión directa consolidada fue de $4,2, $5,1 y $6 billones respectivamente, en este 2019 los compromisos acumulados en inversión directa suman $8 billones. Es decir, $2 billones más que a la misma fecha de 2018.

Entonces la Administración ha ejecutado $64 billones constantes en los últimos tres años, superando en $9,7 billones la ejecución presupuestal realizada entre 2012 y 2014.

ENS: ¿De cuánto es la deuda actual de la ciudad?, ¿creció o disminuyó con relación al año anterior?

BEA: Al corte del 31 de julio, el saldo de la deuda de la Administración Central de Bogotá ha descendido 3,89% con relación al año anterior. Al 31 de julio de 2018 el saldo de la deuda en millones era de $1,18 billones y al 31 de julio bajó a $1,14 billones.

ENS: ¿Cómo estaban las finanzas de la ciudad cuando usted asumió el cargo y como están ahora?

BEA: Lo que encontré fue una desmejora moderada en las finanzas públicas de la ciudad, que se reflejaba en un deterioro del balance fiscal, causado por un aumento de los gastos de funcionamiento y de los recurrentes. Ese incremento había comprimido el espacio para la inversión.

Eso ocurrió porque en el periodo 2012-2015 los ingresos de la Administración Central crecieron en promedio 4% en términos reales, mientras que los gastos se incrementaron a un promedio real anual de 8,2%. Por este motivo se incurrió en déficits entre 2013 y 2015, que se financiaron sobre todo con recursos del balance y utilidades de las empresas, lo cual evitó el incremento de la deuda pública.

ENS: ¿Y en materia fiscal cómo fue el desarrollo?

La desmejora del balance fiscal no generó una mejora de la competitividad de la ciudad, ni un aumento de su productividad porque la expansión del gasto no se focalizó mucho en su infraestructura. En consecuencia, no se tradujo en un fortalecimiento de su capacidad de crecimiento en el largo plazo.

BEA: Por el contrario, el incremento del gasto de esa administración en funcionamiento y en recurrente, consumió de un modo permanente recursos que se hubieran podido dedicar a la inversión en infraestructura social y vial.

ENS: ¿Qué hicieron para aumentar los recursos de inversión?

BEA: Cuando asumimos el gobierno de la ciudad, enfrentamos el reto de tener que mejorar su capacidad de crecimiento, que venía disminuyendo. Para lograrlo, nos tocó buscar recursos para financiar la inversión física y social que se había desatendido por anteriores administraciones. Como no bastaban los ingresos corrientes, entonces recurrimos a la venta de activos no estratégicos, alianzas público-privadas, crédito y fraccionamiento del gasto de grandes proyectos de inversión en vigencias futuras.

La inversión que dejaremos contratada, financiada de esa manera, le aportará en promedio medio punto porcentual al crecimiento anual de la economía de Bogotá en la próxima década.

ENS: ¿A qué Secretaría se le están destinando más recursos durante este año?

BEA: El presupuesto aprobado por el Concejo de Bogotá para el año 2019 fue de $25.6 billones. Los sectores con mayores asignaciones fueron: movilidad, con $5 billones; educación, con $4.1 billones; salud, con $2.6 billones e integración social, con $1.3 billones.

ENS: ¿Están pensando en incrementar la carga de impuestos en la ciudad?

BEA: Por el contrario, en esta Administración lo que hicimos fue aliviar las cargas, poniendo tope al incremento del impuesto predial y haciendo posible el pago en cuatro cuotas iguales sin intereses.

ENS: ¿Se ha incrementado este año la inversión extranjera en la ciudad?

BEA: De acuerdo con los cálculos de Invest in Bogotá, la ciudad recibió alrededor de US$ 2.700 millones en inversión extranjera directa en 2018, con un incremento de 37% respecto del flujo de 2017. La mayor cantidad de proyectos de inversión extranjera desarrollados en Bogotá en 2018 provienen de España (48 proyectos), Estados Unidos (40), Francia (17), México (10) y Chile (9).

La IED llegó con preponderancia a los sectores de textiles (18,8%), software y servicios TI (12,87%), productos de consumo (11,88%), servicios corporativos (9,9%) y comunicaciones (7,43%). Esa inversión generó cerca de 18.000 empleos en la capital.

Según los datos del Banco de la República, en el primer trimestre de 2019 la IED en el país fue de US$3.335 millones. Si se supone que Bogotá mantuvo la participación de 35% que tuvo en el flujo de IED a Colombia en la última década, se puede calcular que en los primeros tres meses del año habrían llegado a la capital US$1.167 millones por ese concepto.