Peñalosa: delitos como hurto deberían dar cárcel

A la fecha, 51 personas han sido embargadas por colarse en Transmilenio

El alcalde Enrique Peñalosa aseguró que delitos comunes como el hurto a personas necesitan la imposición de penas más severas por parte de los jueces, pues pese a la gran cantidad de capturas en flagrancia que realizan las autoridades, gran parte de los delincuentes quedan en libertad a las pocas horas.

“Necesitamos leyes que les den cárcel a las capturas por el delito de hurto a personas, especialmente cuando son reincidentes”, dijo Peñalosa.

El Burgomaestre apuntó además que este tipo de delito no disminuye como lo hacen otros debido a que es un delito que no tiene cárcel. “El hurto a un carro tiene cárcel, el hurto a un banco tiene cárcel, el hurto a un comercio tiene cárcel, pero el hurto de un celular no tiene cárcel. Es decir, los hurtos a personas cuando hay capturas en flagrancia no tienen cárcel”, explicó el alcalde Peñalosa.

“El hurto a personas es un delito de menor cuantía, si el ladrón es capturado en flagrancia devuelve lo robado y no tiene cárcel”, agregó Peñalosa.

El Mandatario destacó los esfuerzos que ha venido haciendo su Gobierno en la lucha contra la criminalidad. “Nosotros hemos hecho un esfuerzo gigantesco y tenemos una enorme cantidad de capturas: hemos instalado casi 5 mil cámaras en la ciudad, hemos reemplazado prácticamente toda la flota de vehículos de la Policía, hemos mejorado la iluminación de la ciudad y todos los delitos disminuyen, todos menos el delito de hurto a personas”, dijo, al tiempo que reafirmó que la falta de castigos con cárcel a quienes cometen estos delitos es una de las principales causas.

Por su parte el secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, Jairo García, manifestó que hoy hay diversos canales para facilitar las denuncias de los ciudadanos, lo que ha permitido casi que duplicar el número de denuncias.

“En 2015 recibimos las denuncias en un 18%, hoy las denuncias alcanzan cerca de un 45%, gracias a que hemos facilitado la denuncia virtual y hemos dispuesto las Casas de Justicia”, afirmó García.

El Secretario también señaló que otro logro del Gobierno Peñalosa es alcanzar una reducción del 32% de la participación de jóvenes en delitos entre 2015 y 2018.

Punto aparte, el Alcalde Mayor destacó el hecho de que, en el vigésimo primer Informe de Calidad de Vida en Bogotá, del programa Bogotá Cómo Vamos, se haya reconocido la histórica reducción de en los índices de homicidios y de otros delitos no excarcelables: “Tenemos menos de la mitad de los homicidios de ciudades como Medellín o Barranquilla, también una reducción enorme de 17 a 13 por ciento en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes”, concluyó,

51 colados embargados

Según la Alcaldía de Bogotá, a la fecha hay 51 personas embargadas por colarse en el sistema, cifra que podría aumentar en las próximas semanas, si se tiene en cuenta que hay 943 casos que están en la mira de la Dirección Distrital de Cobro.

El Alcalde lamenta que se tenga que llegar a estas instancias e invita a los ciudadanos a ponerse al día con el pago de las sanciones y a no volverse a colar en el transporte público, un bien que nos pertenece y nos beneficia a todos.

Transmilenio y Bogotá dejan de recibir recursos por más de $220 mil millones al año por el fenómeno de los colados en el componente troncal del Sistema.

Cultura Ciudadana

Durante esta Administración, se vienen generando acciones de sensibilización y concientización entre diversos públicos de diferentes edades y condiciones socioculturales (estudiantes de colegio, universidades, empresas, usuarios, etc.) sobre los efectos que trae la evasión.

Programas como Transmichiquis que ha llegado a cerca de 104 mil niños y niñas de Bogotá y Transmillennials que logró sensibilizar a más de 100.000 jóvenes de colegios públicos, instituciones de educación superior con un equipo de 30 gestores sociales y 56 formadores y talleristas, sumado a los talleres de cultura ciudadana y convivencia Equipo T.

Adicionalmente, la alianza con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte ha apoyado, a través del Portafolio Distrital de Estímulos a la Cultura Ciudadana, las iniciativas de 38 agrupaciones, con una inversión de $950 millones.

Estos son algunos de los esfuerzos de esta Alcaldía Peñalosa para crear conciencia y sembrar un sentimiento de corresponsabilidad de la ciudadanía con el Sistema de transporte masivo.

Por lo anterior, Transmilenio viene trabajando de manera conjunta con las secretarías de Hacienda, Seguridad y Cultura para contrarrestar el tema de la evasión desde cuatro frentes: monitoreo, cultura ciudadana, infraestructura y fiscalización.

La ruta del comparendo

Cuando el ciudadano incurre en un comportamiento contrario a la convivencia -para el caso de Transmilenio, ingresar por lugares no permitidos, destruir, forzar o deteriorar puertas de estaciones y buses, evadir el pago de la tarifa e ingresar o salir de las estaciones o portales por sitios diferentes a las puertas asignadas, entre otros-, el uniformado de la Policía diligencia la orden de comparendo, de manera física o digital.

En caso de que la persona acepte su responsabilidad en lo sucedido, puede descargar el recibo y pagar el valor de la multa.

Sin embargo, para los casos en los que no se realiza el pago, el comparendo llega hasta los inspectores de Policía, quienes finalmente deciden si imponen o no la multa, luego de citar a audiencia y evaluar lo sucedido.