Debate final para prohibir drogas en parques

Esta semana será definitiva para el proyecto de ley que faculta a los alcaldes prohibir y limitar el consumo de drogas en las áreas circundantes de los colegios y los parques.

La iniciativa está programada para ser discutida, en su cuarto debate, en la plenaria de la Cámara de Representantes.

El senador Rodrigo Lara, de Cambio Radical, afirmó que esta “establece zonas libres de drogas en las ciudades donde es totalmente prohibido consumir y portar dosis mínima en los parques, con excepciones muy precisas que podrán realizar los alcaldes”.

El proyecto además establece perímetros para la restricción del consumo y porte de sustancias psicoactivas -inclusive la dosis personal- en lugares públicos. Prohíbe el porte y consumo -inclusive la dosis personal- en el perímetro de los colegios y parques metropolitanos, zonales y de bolsillo. Y otorga a las asambleas o consejos de administración la función de regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas -inclusive la dosis personal- en las zonas comunes de las propiedades horizontales.

Las sanciones a quienes incumplan dichas prohibiciones van desde la destrucción de la dosis -inclusive la dosis personal- y se prevé una detención administrativa de seis horas para los reincidentes.

La norma fue apoyada por la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien aseguró que “este es un excelente proyecto. En Consejo de Ministros, el presidente Iván Duque y los ministros decidimos darle todo el respaldo. Es una iniciativa de Cambio Radical muy oportuna, ya que se suma a los instrumentos que requieren las autoridades territoriales y de Policía para evitar el consumo de estupefacientes en espacios públicos, y que los jíbaros acechen a los menores”.

Además, la jefa de la cartera aseguró que “con el Decreto 1844, expedido por el presidente Iván Duque, el 1 de octubre de 2018, que le daba facultades a la Policía Nacional para la incautación de la dosis mínima, se confiscaron 248.270 kilogramos de estupefacientes, en su mayoría, de marihuana y cocaína”.

En junio pasado, la iniciativa fue aprobada en su tercer debate en el momento en la opinión pública se había generado controversia por cuenta de una sentencia de la Corte Constitucional.

La presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Ortiz, sostuvo que el tribunal había declarado inexequibles dos apartes del Código de Policía por violar el derecho al libre desarrollo de la personalidad de manera desproporcionada.

Según la togada los derechos de las personas son inalienables y “lo que vemos es que la norma prohíbe el consumo, más no habla del comportamiento. Este fallo no dice que quien esté peleando en la calle no sea sancionado. La norma hace referencia al consumo, que no genera ninguna consecuencia”.

Así mismo, argumentó que la norma afecta gravemente las decisiones que tomen las personas, pues tiene injerencia en su plan de vida. “El Estado está diciendo: yo quiero que usted no consuma licor o sustancias psicoactivas. Una interferencia del Estado en la forma de ver el plan de vida de cada uno de nosotros. Por eso consideramos que es una restricción desproporcionada en el libre desarrollo de la personalidad”, argumentó.

La magistrada ponente Diana Fajardo expuso que “la Corte encuentra que esta prohibición no es razonable pues a pesar que busca un fin como la tranquilidad y las relaciones respetuosas entre las personas lo hace a través de un medio que impide alcanzar dicho fin. En el Código existen otros medios que la Policía puede utilizar para lograr la misma finalidad sin que se sacrifique tan intensamente la libertad de los individuos”.