Constructores responderían por obras inconclusas

La iniciativa del representante Oswaldo Arcos empezará a debatirse en la Comisión Quinta de la Cámara

Con el fin de reforzar el régimen de protección al consumidor inmobiliario, la bancada de Cambio Radical radicó un proyecto de ley con el que busca proteger los derechos de los compradores de vivienda nueva.

“Lo que queremos es exigir a los constructores que tengan una póliza de seguro como requisito indispensable para que les expidan la licencia de construcción”, de tal manera que los compradores puedan recuperar su inversión si la obra se paraliza por cualquier motivo, explicó el representante por el Valle del Cauca, Oswaldo Arcos, de Cambio Radical.

Arcos, autor de la iniciativa, admitió que la póliza va a encarecer la vivienda, “pero yo creo que vale la pena tener una póliza de seguro, sobre todo cuando nuestras familias han recogido durante tantos años la cuota inicial y se ven tumbados por las constructoras”.

Además, anotó, “esta es una gran herramienta para todos, incluso para los constructores”, porque “nadie cubre a los damnificados que no les han entregado nada”.

EL NUEVO SIGLO: ¿De qué trata el proyecto?

OSWALDO ARCOS: Presentamos este proyecto que acompasa la ley de vivienda segura. Esta iniciativa no solo sirve para cubrir a los damnificados de los edificios, como el Space, en Medellín, sino que busca que las viviendas queden muy bien construidas y protege a aquellas familias que invierten su patrimonio en los hogares colombianos.

Ahora existen muchas constructoras sin los recursos financieros suficientes, que cuando inician un proyecto no tienen para compensar y proteger al comprador inmobiliario si la edificación quedó al 50%.

En este momento el edificio BD Bacatá tiene un problema, pues su construcción solo llegó al 95% y no hay un marco jurídico que nos permita resarcir los daños patrimoniales de los damnificados.

Lo que queremos es exigir a los constructores que tengan una póliza de seguro como requisito indispensable para que les expidan la licencia de construcción, para que las constructoras piratas no tengan la posibilidad de construir.

ENS: ¿Cómo funciona en este momento?

OA: Nuestras familias por muchos años ahorran la cuota inicial. La fiducia entrega unos recursos cuando los constructores llegan al punto de equilibrio. En ese momento algunos constructores desaparecen. Ni siquiera las familias han visto la imagen de la vivienda y ya perdieron sus recursos.

Lo que queremos es blindar en la parte financiera la inversión de las familias colombianas.

Cabe anotar que con la ley Anti-Space se garantiza que la vivienda fue construida correctamente y ampara las construcciones 10 años más, pero hay constructores que dejan el lote ahí y nadie sale a resarcir los perjuicios patrimoniales de las familias.

Queremos que en caso de que el constructor se quiebre en algún punto de la construcción sean las aseguradoras las que salgan a resarcir estos prejuicios.

ENS: ¿Eso no encarece los precios de vivienda?

OA: Claro, para estrato popular creo que van a ser $2.500 más por metro cuadrado y $12.000 para estrato alto. Pero yo creo que vale la pena tener una póliza de seguro, sobre todo cuando nuestras familias han recogido durante tantos años la cuota inicial y se ven tumbados por las constructoras. Que nuestras familias vuelvan a creer. Con este panorama, con miles de constructoras piratas, vale la pena que protejamos el patrimonio de los colombianos.

ENS: ¿Qué pasó en el caso de BD Bacatá?

OA: En ese proyecto no hay una aseguradora que responda. El proyecto lo hicieron a través de una fiducia que no responde por la construcción. Ella solo recauda fondos y una vez la construcción llega al punto de equilibrio quedamos a merced de los constructores. Ellos deciden si continúan el proyecto o no.

Esta es una gran herramienta para todos, incluso para los constructores. Queremos que se les dé buen uso a los recursos, pero la fiducia no es la responsable del éxito. Solo existe una póliza una vez entregan la obra construida en su totalidad por problemas técnicos, pero nadie cubre a los damnificados que no les han entregado nada.

ENS: ¿No es mejor hacer una ley para penalizar a los constructores?

OA: Esta póliza va a permitir que los constructores no se pierdan con la plata. Ellos deben ir a una aseguradora antes de emprender cualquier proyecto para que aseguren el valor total del proyecto.

Sin póliza la constructora no tiene cómo responderles a los colombianos. Si aprobamos esta ley esa constructora no tendrá la licencia de construcción. Si el constructor se evade al 10% o al 20% la aseguradora debe responder. Dicha póliza debe estar en la valla de construcción.

ENS: ¿En qué Comisión arrancará el proyecto?

OA: En la Comisión Quinta de la Cámara. Allí lo va a manejar el representante Ciro Fernández y el doctor Oscar Camilo Arango, ambos de Cambio Radical y que son miembros de esa célula legislativa.