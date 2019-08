Choque por cobro de peaje de la Autonorte

Luego de que el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, propusiera que el valor del peaje de la Autopista Norte quede en 3.500 pesos, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, aseguró que este precio no debe superar los 3.000 pesos.

Según Rey, ante la propuesta hecha por Peñalosa hay cuatro puntos que deben ser atendidos para evitar que el aumento afecte a los usuarios que a diario se movilizan por ese corredor, que es una de las entradas que tiene la capital en el norte.

El primer punto, de acuerdo con lo explicado por el gobernador, tiene que ver con un aporte del Gobierno Nacional para el proyecto de ampliación de la vía, por el que se propuso el incremento, para que este se reduzca en $900.

"La financiación no puede estar cargada exclusivamente a los usuarios de la vía (...) desde el inicio de las discusiones de este proyecto hemos venido proponiéndole al Gobierno Nacional que haga un aporte que permita reducir el riesgo del proyecto", dijo.

Por su parte, Peñalosa argumentó que, “Germán Vargas, encargado de infraestructura del Gobierno Nacional, absurdamente amplió contrato de APP AutoNorte, para ampliar vía de Bogotá hacia afuera, único tramo que no tenía trancón. Ahora, para ampliar la AutoNorte y Carrera Séptima hacia Bogotá es indispensable reajustar $3500 el peaje”.

“Hasta ahora todos los peajes en los bordes de Bogotá solo se han destinado a ampliar y mantener las vías del límite de Bogotá hacia afuera. No más. Si no se reajusta el peaje, no se amplían la AutoNorte y la Séptima”, agregó el alcalde.