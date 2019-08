Choque entre Petro y López por respeto a las mujeres

El exalcalde asegura que, "es más feminista quien lucha con el sojuzgamiento de la mujer", mientras que la candidata responde: "tu machismo, politiquería y egolatría desconciertan".

Un duro cruce de mensajes sostuvieron ayer en redes sociales el senador Gustavo Petro y la candidata a la Alcaldía de Bogotá, Claudia López, por una afirmación del congresista sobre el feminismo.

Petro comenzó la discusión con un mensaje en el que afirmó que “es más feminista quien es capaz de luchar contra las condiciones de sojuzgamiento laboral y social de la mujer, como lo haría Hollman, que aceptarlas, como lo haría Claudia. El poder de la mujer es posible si también hay una liberación de la sociedad toda”.

Como se sabe, la candidatura del concejal Hollman Morris a la Alcaldía de Bogotá ha sido cuestionada en círculos petristas debido al escándalo generado a partir de problemas ventilados públicamente por su exesposa.

López le respondió a Petro que “¿Tú, que apoyas a un hombre que además de una denuncia de su exesposa por maltrato tiene otras dos denuncias por acoso sexual a mujeres, una de ellas de su equipo de trabajo, me vienes a dar lecciones de apoyo a las mujeres? Tu machismo, politiquería y egolatría desconciertan. Respeta”.

El senador Petro ripostó que López tiene una “ideología de mercado” que mantiene “las condiciones de esclavitud del trabajo femenino”. “He dedicado mi vida a luchar por la justicia social. Te puedo hablar con creces del poder de la mujer. Mientras mantengas tu ideología de mercado y de neoliberalismo anacrónico no podrás sino mantener las condiciones de esclavitud del trabajo femenino”, afirmó.

En respuesta, López recordó que lo apoyó en la segunda vuelta de las presidenciales del año pasado y que entonces le parecía “demócrata”. “Cuando voté por ti y Ángela María sin pedir nada a cambio, escogiendo lo que nos une y no divide, te parecía demócrata. Te parezco neoliberal por no comprometerme a revocar un contrato, dejar a Bogotá sin Metro y con demandas. Todo para que tú hagas marchas políticas para tu ego”, dijo.

“Cuando quisiste votar por mí y me exigiste que no impulsara una constituyente, acepté e iba a cumplir el compromiso. Era mi palabra. Cuando acordaste conmigo impulsar el Metro subterráneo y la educación pública superior aceptaste, pero no tenías intención de cumplir”, replicó Petro.

“Soy mujer académica rigurosa. No prometo una cosa para la galería y otra para la Registraduría. El acuerdo de coalición lo honramos incluyéndolo en el programa de gobierno que radicamos en Registraduría, que defendemos y cumpliremos”, respondió López.