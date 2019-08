Chocan Gobernador de Caldas y Director de Víctimas

El gobernador de Caldas, Guido Echeverri, manifestó su disgusto con el director de la Unidad de Víctimas, Ramón Rodríguez, porque este decidió no apoyar económicamente al Festival de Teatro de Manizales. El Mandatario seccional se dijo asombrado del “tamaño de la ignorancia” del funcionario.

“Acabo de salir de una reunión con el director de la Unidad de Victimas, Ramón Rodríguez. Decide no apoyar el Festival de Teatro de Manizales porque no encuentra ninguna relación entre la cultura y la violencia. Asombra el tamaño de la ignorancia”, escribió en sus redes sociales.

Posteriormente, Echeverri señaló que le pareció “muy enojosa la respuesta de este señor que prácticamente me dijo que la Unidad de Víctimas únicamente iba a dedicar esa plata a resarcir económicamente a las víctimas, como si el resarcimiento fuera únicamente económico, y no hubiera un elemento afectivo, emocional, que tiene que ver con la cultura. Me molestó mucho y ahí fue donde escribí el trino un poco al ritmo de la emoción”.

El Mandatario local se reafirmó en su crítica y señaló que la cultura es un instrumento para sanar a las víctimas. “Me reafirmo porque no hay razón para que una persona que uno supone que tiene una visión integral del tratamiento de las víctimas no entienda que la cultura es un gran vehículo de pacificación y fundamentalmente de sanación emocional y espiritual de las víctimas”, dijo a los medios de comunicación.

En respuesta a las afirmaciones del gobernador, Rodríguez afirmó que la entidad tiene unas prioridades que son la atención y la indemnización a las personas que se vieron afectadas por el conflicto armado.

“Las prioridades están en la austeridad del gasto, en la priorización de las reparaciones de la población víctima, lo que buscamos es que tengan la reparación individual, pero también la colectiva”, manifestó.

Rodríguez dijo que no tiene “nada en contra de los temas culturales. Estos temas van articulados a los procesos de reparación, pero tienen que ir articulados a los planes de retorno, a los planes de reparación colectiva”.

Señaló que la entidad ha acompañado con recursos a actividades culturales. “Nosotros venimos patrocinando y acompañando a las comunidades en estos planes con muchos procesos que tienen que ver con el tema cultural, entre eso la dotación y entrega de instrumentos musicales y fortaleciendo las casas de cultura en los territorios”, sostuvo.

Afirmó también que meses atrás les anunció a los organizadores del evento que no habría presupuesto para apoyar con recursos debido a que hay una política de austeridad en la entidad.

“Estamos en un propósito que es de la reparación tanto individual como colectiva, que es lo que nos reclaman las víctimas en todo el territorio, es una necesidad en las mesas municipales, departamentales nacionales, que nos están pidiendo que paguemos las indemnizaciones y que avancemos en los procesos de reparación colectiva”, dijo.

Y añadió: “Nos han pedido el esfuerzo de hacer un uso muy racional, con austeridad de los recursos que se invierten en otras áreas, lo que buscamos es fortalecer procesos de planes de retorno, de reubicación, de reparación colectiva e indemnización”.