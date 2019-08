Arranca segundo año de talleres Construyendo País

Destacan el mecanismo que ha permitido al presidente Duque estar en contacto directo con las regiones y el cumplimiento de los compromisos que adquiere el Gobierno central

Este sábado en Bogotá inicia el segundo año de los talleres Construyendo País que adelanta el presidente Iván Duque en todos los departamentos, que tienen como objetivo propiciar un contacto directo con las regiones, escuchar de viva voz de sus autoridades y las comunidades las principales problemáticas y comprometerse en soluciones.

El presidente Iván Duque visitó en la primera etapa de esta estrategia los 32 departamentos, en los cuales se invertirán $8,7 billones a través de los compromisos adquiridos en 34 talleres, según la consejera para las Regiones, Karen Abudinen, quien dijo que del total de los 1.327 compromisos el Gobierno nacional ha cumplido 533 y en los próximos tres meses se llegará a un total de 820 compromisos cumplidos, lo cual representa un avance del 61%.

En la capital de la República se hará el taller Construyendo País número 35 en el cual serán abordados temas como la construcción del Metro, que se espera se inicie el próximo año, uno aún más sensible que es el incremento de la inseguridad por atracos callejeros y en el transporte público, así como la movilidad.

Abudinen dijo que “esta es la oportunidad para que todos los bogotanos trabajen de la mano con los ministerios y las entidades del orden nacional para alinear las necesidades de la ciudad y realizar un acompañamiento adecuado para el desarrollo de proyectos, planes y programas en materia de seguridad, salud, vivienda, educación, entre otros”.

La Consejera para las Regiones indicó que “este taller, sin duda, implicará el mayor desafío logístico y el mayor despliegue que hayamos hecho hasta la fecha en los talleres Construyendo País. Y valdrá la pena, porque esto permitirá que las voces de todas las localidades bogotanas y de los alrededores de la capital queden representadas en los compromisos”.

Uribe, padre de la estrategia

Álvaro Uribe en sus tiempos de gobernador de Antioquia ideó los que llamó consejos comunitarios, por medio de los cuales cada fin de semana visitaba una región del departamento para reunirse con las comunidades y escuchar sus problemáticas. Esta estrategia estaba a tono con su manera de hacer política y gobernar de forma directa y con el menor número posible de intermediarios.

Uribe como presidente de la República recogió la estrategia de los consejos comunitarios y los desarrolló durante sus ocho años de gobierno, prácticamente institucionalizando una nueva forma de relación del Jefe de Estado, pues después de esto era difícil pensar que las regiones no reclamarían la presencia del titular en el cargo para reclamar inversión y soluciones.

En ese sentido Juan Manuel Santos le dio continuidad en sus dos mandatos a la estrategia, a la que llamó Acuerdos para la Prosperidad, y Duque Márquez hizo lo propio con los talleres Construyendo País.

Saldo positivo

El director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro, dijo a EL NUEVO SIGLO que “creo que estos talleres siguen siendo un ejercicio muy importante de acercamiento entre el Gobierno nacional y las comunidades locales. Ese diálogo creo que ha ayudado muchísimo a definir compromisos y escuchar lo que quieren y necesitan las regiones”.

Añadió que “nos parece que el Presidente ha logrado constituir un equipo muy importante de seguimiento a los compromisos, a las solicitudes que hacen las comunidades, y en ese sentido me parece que el ejercicio es serio”.

No obstante, Toro trajo a colación que “creo que la situación fiscal del país ha limitado un poco la respuesta en materia de compromisos económicos como en algunas regiones quisieran, pero en términos generales creo que los talleres dejan un grado de expectativa importante, compromisos serios y un seguimiento de los compromisos posibles”.

Dijo que son obras que se ven a mediano y largo plazo, “entonces ya hay que ir mirando qué ha pasado con los primeros Talleres, los compromisos que se asumieron si se cumplieron o no, pero lo que puedo decir desde la Federación Colombiana de Municipios es que no hemos conocido quejas de alcaldes que digan que hubo compromisos que no se han cumplido”.

Por su parte el secretario del Interior del Chocó, Antonio Yesid Machado Monares, dijo a este Diario que “el señor Presidente vino el año inmediatamente anterior y estuvo en Quibdó. Él vino aquí, escuchó a la población, a las autoridades, y hay que entender que tenemos apenas el primer año de gobierno del señor Presidente y las cosas no son de un día para otro, y estamos a la espera de que los compromisos y lo que se acordó se vaya a realizar durante el periodo del presidente Iván Duque”.

Explicó que los compromisos que asumió el Gobierno central tienen que ver con las demandas que salieron a relucir en el paro general del Chocó que se presentó en el anterior gobierno. “De eso están avanzando las diferentes mesas de trabajo.

Mientras que desde el partido de gobierno (Centro Democrático) el senador Ciro Alejandro Ramírez Cortés indicó a este Diario acerca de estos talleres, “pienso que es importante porque primero es una oportunidad donde cada una de las regiones tienen la posibilidad de acceder al Gobierno nacional, tanto al Presidente como a sus ministros”, donde el Gobierno entero se traslada a cada una de las regiones “a escuchar, a mirar qué compromisos puede tomar con cada uno de los departamentos”.

En cuanto a los compromisos que surgen en estos talleres el senador Ramírez explicó que la consejera Abudinen a “cada uno de los congresistas donde tenemos influencia en las regiones nos hace llegar una lista de compromisos y punto a punto cómo se van cumpliendo”.

En tercer lugar el parlamentario destacó lo más importante es que a estos talleres en cada región van el gobernador, los alcaldes, los congresistas, los personeros, la empresa privada, los gremios, “entonces es una forma de que el Presidente también se apropie de la situación, de la realidad política, social y económica de cada uno de los departamentos”.

Ramírez dijo que en el caso de su departamento Boyacá se adquirieron bastantes compromisos, uno de los más importantes fue por el Bicentenario de la Independencia las inversiones por las regiones donde pasó la Ruta Libertadora, como quedó consignado en el Plan Nacional de Desarrollo. Explicó que por este motivo hay prevista la inversión de $3,6 billones en infraestructura vial y turismo.

Algunas regiones

En 11 meses el gobierno Duque visitó los cuatro departamentos de la Región Pacífico con los talleres Construyendo País, en los que adquirió 177 compromisos, de los cuales se han cumplido 77, y en los próximos tres meses se llegará a un total de 100 compromisos cumplidos, lo cual representa un avance del 56%, según la Casa de Nariño.

De igual forma, el Jefe de Estado visitó con los talleres Construyendo País los ocho departamentos de la Región Caribe y la Región Seaflower, a través de los cuales adquirió en total 323 compromisos. De estos, 124 se han ejecutado, y en los próximos tres meses se llegará a un total de 209 compromisos cumplidos, lo cual representa un avance del 64%.