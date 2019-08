"160 millones de barriles más con negocio de Oxy"

El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, destaca la importancia del acuerdo en Estados Unidos para la exploración de yacimientos no convencionales que le permitirá a la compañía elevar su producción en los próximos 20 años

Uno de los negocios trascendentales para el país durante este año lo hizo Ecopetrol con la alianza estratégica o joint venture con la multinacional Occidental para explorar los yacimientos no convencionales en la cuenca petrolera de Estados Unidos, en Texas.

El presidente de la compañía, Felipe Bayón, está satisfecho con ese acuerdo que se hizo por US$1.500 millones y le permitirá a Ecopetrol incrementar sus reservas y producción inmediatamente.

Esa exploración de la cuenca Premier se está desarrollando mediante el fracking, técnica que todavía en Colombia está en entredicho y que está pendiente de una decisión del Consejo de Estado para que eventualmente se desarrollen los pilotos en algunos pozos.

Sin embargo, esa experiencia que ya varios ingenieros de la compañía colombiana están adquiriendo con Occidental en Estados Unidos, le va a permitir a Ecopetrol estar adelantado cuando finalmente en el país se le dé vía libre a los yacimientos no convencionales.

Bayón se mostró optimista por la situación de los precios internacionales de crudo y dijo a EL NUEVO SIGLO que dentro del presupuesto elaborado para este año se tiene un buen margen de acción por si los precios llegan a caer merced de factores geopolíticos. Señaló el ejecutivo que para la compañía no es importante alcanzar a una producción del millón de barriles diarios sino que esa producción pueda ser rentable para el país.

Indicó un aspecto importante para tener en cuenta y es que la compañía no solo debe hacer gestión y mostrar resultados para los 300 mil accionistas sino para 15,6 millones de colombianos que de manera directa están vinculados a los fondos de pensiones obligatorias y que tienen inversiones en la infraestructura.

El acuerdo

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo fue el acuerdo logrado con la multinacional OXY en Estados Unidos?

FELIPE BAYÓN: Varias cosas, uno es que la alianza estratégica o joint venture se hizo donde ellos tienen una participación del 51% y nosotros del 49%. Estamos ingresando a la cuenca Permiam y a la subcuenta Misland en Texas que es la cuenca más prolífica del mundo en crudo que produce más de 4 millones de barriles diarios, esto nos permite ingresar al desarrollo de los no convencionales, y este mismo año ya vamos a tener producción, antes de cerrarlo hay producción de barriles, lo que de ahí nos permite hacer una adición en nuestro inventario de reservas de 160 millones de barriles. En promedio esperamos en ocho o nueve años tener 59.000 barriles de producción diarios y en 20 años llegar a 90 o 95.000 barriles.

ENS: ¿Cuánto durará ese acuerdo?

FB: Creo que va a durar mucho tiempo, esto no tiene un límite sino hasta que los campos produzcan, pero ya la industria nos ha demostrado que puede llevar a una producción longeva aplicando la técnica. Hay casos de pozos que se extienden en el tiempo en su producción.

ENS: ¿Por qué es tan importante para Ecopetrol la exploración en ese lugar de EE.UU.?

FB: Es importante porque ese negocio está en la línea con la estrategia de la compañía y que además tiene tres pilares fundamentales. Uno es la protección de la caja y eso tiene que ver con ser más eficientes, hacer las cosas mejor. No en vano la compañía ha ahorrado en los últimos cuatro años $10,2 billones pero no con el cuento de la gente que dice que se han cortado costos y que nos hemos perforado pozos. No, hemos mejorado en estos tiempos como transportar de manera eficiente, hemos tenido mejores contratos y hemos dado un mejor manejo a los volúmenes y cantidades de agua. El segundo punto tiene que ver con el manejo de capital y es hacer bien las inversiones, y el tercer punto tiene que ver con el crecimiento de la producción y de las reservas.

Internacionalización

ENS: ¿Qué otro aspecto destaca de esta alianza?

FB: Sin duda este negocio le pega a dos temas centrales, uno a los no convencionales y el otro a la internacionalización de la compañía. Este año vamos a tener 160 millones de barriles pero luego vamos a tener otros 115 millones de barriles en tres o cuatro años con crudo de 40 grados DPI, es decir muy liviano, producido además en el mercado más grande del mundo, además porque Estados Unidos tiene toda la infraestructura y el mercado. Otro elemento es que nos permite profundizar el conocimiento de los no convencionales, es que ya llevamos 10 años estudiando este hecho que nos ha permitido aprender y elevar la experiencia en esa labor, ojalá podamos aplicar todo eso en Colombia.

Las reservas

ENS: ¿En cuánto se incrementarán las reservas probadas de Ecopetrol?

FB: Habría que ver porque es que nosotros si se devuelve en el tiempo, en 2015 y 2016 no reemplazamos las reservas y consumimos parte del inventario, en 2017 subimos 116% las reservas y en 2018 las incrementamos 129%. Ya hemos dicho que todos los años tenemos que reemplazar como mínimo el 100% de la producción de lo que se consume, lo que consumo lo tengo que meter otra vez al inventario. Estos 160 millones de barriles nos sirven en un montón porque ya no necesitamos 240 millones pero si quisiera reemplazar orgánicamente sin esta negociación el 100% ya estoy por encima pero eso nos toca el año entrante tener mejor visión. El negocio es una buena noticia equivale a 0.7 años y es un montón de reservas.

El fracking

ENS: ¿Esa experiencia que acumulará Ecopetrol en el fracking le servirá cuando finalmente la autoricen en Colombia?

FB: Hay un par de temas adicionales en esto, uno es el socio con el cual nos estamos asociando, Occidental es una compañía que tiene en Colombia 40 años con pozos emblemáticos como Caño Limón y tiene compromisos con el país hacia adelante. Lo vemos como una relación conveniente de respeto en lo técnico y en lo comercial. Entre las dos compañías hay mucho entendimiento, el año pasado ocho ingenieros y geólogos nuestros estuvieron cerca de seis meses trabajando en Occidental y ahora con este anuncio vamos a tener empleados nuestros operando en esa compañía y eso es importante. El otro tema es que la inversión fue de US$1.500 millones, de los que US$750 millones se pagan al cierre del negocio y los otros US$750 millones se pagan en el tiempo alrededor de cuatro años, esa es una buena noticia y lo principal es que no tendremos que acudir a los bancos sino que se paga con nuestra plata, la que tenemos en caja y no es dinero prestado.

ENS: ¿Cree que el fracking se desarrollará pronto en Colombia?

FB: Yo lo que creo es que se deben mirar todas las posibilidades, nosotros hemos dicho que para Colombia estamos trabajando en proceso de planeación para desarrollar los proyectos pilotos en la investigación integral que recomendó la comisión de expertos y que recientemente trabajó con el ministro del Medio Ambiente, Lozano, y la ministra de Minas. Pero actualmente el Consejo de Estados está haciendo una revisión de las normativas y esperamos que tome una decisión en un tiempo prudencial. Pero siempre hemos dicho que Colombia no debe hacer esa experiencia rápida sino bien hecha, esto nos permite tener más conocimiento del negocio de los no convencionales. Actualmente Ecopetrol tiene licencias que puede desarrollar los pilotos pero hay muchas compañías que quieren trabajar con nosotros adelante, eso hay que mirarlo.

La producción

ENS: ¿Se podría llegar al millón de barriles pronto en el país?

FB: Yo creo que más que pensar en el millón de barriles, lo que demos hacer es producir lo que tenga sentido de rentabilidad y sostenibilidad. Uno eventualmente puede llegar al millón de barriles pero puede que toda esa producción no sea rentable. Yo debo trabajar en una producción que sea rentable, el último informe del Gobierno dice que ha subido la producción y que estamos en 893.000 barriles diarios, esa es una señal importante de reactivación, hay recobro y vamos a ver si eventualmente se llega al millón de barriles y si son rentables pues qué bueno, pero no me preocuparía por eso. Hoy me preocupa el beneficio que generando desde el punto de vista de los ingresos, de las regalías para el país, del empleo, pero si llegamos al millón de barriles, pues bienvenido.

ENS: ¿Cuál es su percepción acerca del nivel de precios internacionales del crudo?

FB: Lo único que sabemos es que los pronósticos que cualquier persona haga sobre los precios están mal porque nadie tiene certeza si el crudo va a subir o no. Le doy un ejemplo, en noviembre del año pasado el precio cayó a US$50 o US$51 después de estar a US$70 y US$75 por varios factores geopolíticos por lo que sucede en el Estrecho de Ormuz con el caso de Irán, hay alta tensión en esa región, hay más oferta, hay cosas que impactan y que debemos tener en cuenta. Yo lo que tengo que hacer es una compañía rentable con precios más bajos, tenemos el precio del Brent en US$67, nosotros lo tenemos en US$37 y eso demuestra toda la eficiencia de nuestra compañía y que podemos aguantar con un precio más bajo. Pero el precio alto significa utilidades para el país, para nuestros accionistas, tenemos una compañía muy sólida y que puede aguantar con un buen margen de acción en los precios.

Las reservas de gas

ENS: ¿Se espera un incremento en la producción de gas?

FB: Sobre esto tengo dos hechos, uno es la profundidad de los no convencionales, hoy el país tiene reservas de gas de 10 años, con los no convencionales puede llegar a 50 o 60 años en el Cesar. Además lo que tenemos descubierto costa fuera hace un par de años, con eso podíamos tener entre 20 y 30 años de reservas, sin duda el país tiene un gran potencial pero eso depende de aspectos técnicos y comerciales y poder hacer los no convencionales en el Cesar.

ENS: ¿Pero cree que la postura de permitir la exploración de los no convencionales se agilizará?

FB: Yo lo que he visto en los últimos 18 meses es que el debate se ha vuelto más técnico, más científico, sin duda hay hechos y posiciones de gente que está en contra, pero el trabajo que hizo la Comisión de Expertos y que está haciendo el Consejo de Estado va a permitir que esas discusiones no se hagan desde las tripas sino desde el conocimiento científico y técnico, entendemos las posiciones de las comunidades y preocupaciones, eso es absolutamente válido, pero muchas de las cosas se pueden ir resolviendo en el tiempo.

ENS: ¿Qué otro aspecto le gustaría destacar?

FB: Un dato importante es que tenemos 300 mil accionistas directos, incluido el Gobierno nacional, pero también tenemos 15,6 millones de colombianos que tienen acciones en sus portafolios de sus pensiones obligatorias de manera directa, es decir que todos los días tocamos a millones de colombianos.