¿Se despeja la transición energética con el gas?

Tras los anuncios que hizo la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, de que se podía contemplar la importación de gas desde Venezuela, en caso de que las reservas del país se agotaran, y que despertaron las alarmas en el sector energético por el riesgo de un encarecimiento del combustible y la suspensión de más exploraciones, todo parece indicar que las aguas han vuelto a su cauce.

Esto debido a que en el transcurso de la semana se han presentado varios hechos tanto por parte del gobierno como del sector privado y que han bajado la presión entre los empresarios e inversionistas, sobre todo porque sobre el tapete hay pendientes de desarrollar 170 contratos.

De un lado, se realizó una reunión entre la ministra Vélez y la presidenta de Naturgas, Stella Murgas, para discutir sobre temas de transición y seguridad energética.

Tras el encuentro la líder de la cartera de Minas y Energía y la presidenta de Naturgas destacaron que trabajarán en una agenda conjunta para lograr los objetivos del nuevo gobierno en términos de uso de energías más limpias.

Durante la reunión, Vélez aseguró que el compromiso del nuevo gobierno es acelerar la transición energética sin poner en riesgo la soberanía e independencia del país.

Descarbonización

La ministra dijo que “impulsaremos la descarbonización de la industria para migrar hacia un modelo que no dependa de las industrias extractivas. Por esta razón, anunciamos que impulsaremos y apoyaremos el desarrollo de los contratos vigentes para mantener la autosuficiencia y el abastecimiento a los más de los casi 11 millones de familias colombianas que hoy tienen mejor calidad de vida gracias a los beneficios del gas natural”, dijo la ministra.

Por su parte, Stella Murgas recordó que el gas es considerado un energético verde en un contexto de transición a energías renovables, dado que sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero son menores, así como la producción de material particulado.

Ante esto, Vélez reconoció su importancia y manifestó que por ello se priorizarán los 170 contratos de exploración y producción que ya están firmados.

El otro hecho es que en medio de la polémica que han generado las propuestas de no firmar nuevos contratos para explorar gas y petróleo en Colombia, el miércoles pasado se dio el encuentro entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón.

Esto, también en el marco de la expectativa por la asamblea extraordinaria de accionistas que convocará el Gobierno como poseedor de la mayor parte de títulos de Ecopetrol, en la cual se esperan cambios en la composición de la junta directiva.

La reunión, a la que también asistió la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, se dio en el municipio de Castilla La Nueva, en el departamento del Meta.

El Presidente visitó el Parque Solar y la Estación San Fernando y aprovechó para reunirse con Bayón.

El jefe de Estado hizo un recorrido en el que le presentaron la Casa de Máquinas San Fernando y la Sala de Operaciones Granja Solar.

Según Ecopetrol, este Parque Solar es la granja de autogeneración más grande y moderna del país, con capacidad de 61 MW.

La ministra de Minas, Irene Vélez, dio algunos detalles sobre la situación de Colombia en materia energética, donde el primer paso es la transición de una industria extractivista a una de producción, como prometió el presidente Gustavo Petro en su carrera a la Casa de Nariño.

Le puede interesar: Todas las alarmas prendidas por próxima temporada invernal

Los temores

Sin embargo, pese a estos hechos, todavía pende sobre el mercado el riesgo de si en verdad el país se va a aventurar a suspender la exploración de hidrocarburos a corto plazo y que pierda la autosuficiencia tanto en crudo como en gas, que al parecer cubren otros nueve años.

Con razón, el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), Francisco Lloreda, ha declarado públicamente que “cuando se pone sobre la mesa la opción de no solo no explorar más, sino perder la autosuficiencia en gas a la vuelta de cuatro o cinco años y depender del gas venezolano por unos 20 años, eso enciende todas las alarmas porque uno no debería depender del gas venezolano; tenemos que desarrollar nuestro gas porque genera empleo, regalías, impuestos, desarrollo económico y social, entonces ¿por qué vamos a depender de otro?”.

En varias declaraciones, el directivo sostuvo que “en 2015, Colombia llevaba varios años exportando, enviando gas de La Guajira a Venezuela y cuando le correspondía a ese gobierno enviarle gas a Colombia no lo hizo. Era un momento en el que los embalses de las hidroeléctricas colombianas estaban muy bajos, necesitábamos mucho más gas en ese entonces para poder generar electricidad y Venezuela no nos envió gas y este es el momento en que no ha pagado ese gas que les vendimos en un momento dado”.

Seguridad energética

Indica Lloreda con preocupación que “estuvimos al borde de un racionamiento, uno decir que le va a entregar la seguridad energética y la seguridad nacional a Nicolás Maduro no tiene pies ni cabeza. Creería que esa aseveración de parte de la ministra de Minas y Energía la hizo de buena fe, siguiendo un poco los lineamientos o lo que ha leído en el discurso del presidente Gustavo Petro, pero la verdad yo sí creo que el gobierno va a tener que entrar a replantear muchas de esas posturas porque no tienen sentido. Además, si la razón es ambiental es una gran mentira porque ¿quién dijo que el gas traído de Venezuela es un gas más limpio que el gas producido en Colombia”.

Sostiene Lloreda que “si uno deja de explorar e importa gas por razones ambientales es una gran mentira. Me parece muy importante que abra una gran discusión sobre autosuficiencia energética que además tiene unos impactos fundamentales en el bolsillo de los colombianos”.

Esta situación por el futuro del gas en Colombia se produce cuando, en menos de 20 días, Ecopetrol anunció la presencia de gas en el Caribe nacional.

En efecto, se ubicó el pozo exploratorio y delimitador Gorgón-2, donde se comprobó la presencia de gas en aguas ultraprofundas en el sur del Caribe colombiano, con una columna de agua de cerca de 2.400 metros, la más grande realizada en Colombia, con una profundidad total superior a los 4.000 metros.

El otro pozo en altamar

El pasado 29 de julio se confirmó el hallazgo de una acumulación de gas natural en el pozo exploratorio Uchuva 1, que es el mayor descubrimiento de gas natural que ha tenido la compañía colombiana desde el pozo de Cusiana (Casanare, Colombia), hace más de tres décadas.

Hay que decir que el pozo Uchuva 1 fue perforado en aguas profundas en Colombia, a 32 kilómetros de la costa, y a 76 kilómetros de Santa Marta, con una columna de agua de aproximadamente 830 metros.

Los trabajos de perforación se adelantaron en el llamado Bloque Tayrona, en el que Petrobras es operador con una participación de 44,4 % y Ecopetrol tiene el restante; es decir, el 55,6%.