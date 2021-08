Aprobado rescate social que incluye salvavidas a Transmilenio  

El proceso de votación del proyecto de rescate social fue largo, álgido y hasta cierto punto desgastante. Superado el trámite a un impedimento que se le presentó a la concejal Ati Quigua, la plenaria decidió sobre las ponencias: con 31 votos a favor y 14 en contra, se aprobó la ponencia positiva conjunta con modificaciones de los concejales Carolina Arbeláez y Rubén Torrado.

Con varias discusiones relacionadas con la forma de votar el articulado (fuera de manera individual o en bloque), hay que resaltar que este jueves quedó consignado un artículo (11) que establece tres deberes que antes no tenía la administración respecto a los contratos con operadores de Transmilenio: de convocar una mesa de revisión, de publicar los costos y de hacer un informe sobre la viabilidad jurídica de utilizar las cláusulas que permiten la modificación unilateral de los contratos.

También se incorporó un artículo que determina que la clase media se verá favorecida por este rescate social, y el punto que contemplaba $5.000 millones para la Contraloría y la Personería se mantuvo, pero eso desencadenó un ácido encontronazo entre varios concejales.

Votaciones negativas

Ahora, llama la atención que por vicios de trámite varios concejales tomaron la decisión de votar ambas ponencias de manera negativa, y adelantaron que votarían no (como en efecto lo hicieron) a la totalidad del articulado, las supresivas y las sustitutivas. En este grupo destacan cabildantes como María Victoria Vargas (Partido Liberal), Andrés Forero (Centro Democrático) y Carlos Fernando Galán (Bogotá para la gente).

Por ejemplo, Juan Carlos Leal indicó que “todos mis votos en esta instancia serán negativos en este proyecto de acuerdo. Y serán negativos no porque no esté de acuerdo con su contenido, sino porque hubo vicios de trámite que no se han subsanado y me parece peligroso poner en riesgo recursos tan importantes como el de la salud y so pena de ponerlos en riesgo, votaré negativamente a todo lo que tiene que ver con este proyecto de acuerdo. Tiene vicios de trámite y sería ilegal de mi parte”.

Además lea: Este jueves arribaron 163.200 dosis de AstraZeneca al país

El concejal Andrés Forero, también votó ambas ponencias de manera negativa, “pues en vista de lo que considero que fue un vicio de trámite, tendré que votar negativamente la ponencia positiva por lo que ocurrió en la votación de la Comisión de Hacienda. No es que acompañe algunos de los postulados de la concejal Arbeláez, sino que sencillamente creo que hubo un vicio de trámite”.

“Estamos abriendo la puerta, ya lo dije una vez y lo repito, para que por ejemplo en el Plan de Ordenamiento Territorial, vía proposición sustitutiva, nos nieguen la posibilidad de discutir los artículos que creemos que hay que cambiar y eso sería muy grave para la democracia. Yo creí que esto se podía subsanar. Creo que el proyecto está viciado y por eso voto negativa la ponencia y el articulado. Yo creo que el sistema hay que salvarlo y creo que esto lo pone en riesgo: votar un proyecto que está viciado”, indicó por su parte el concejal Carlos Fernando Galán.

El debate

Varios concejales resaltaron, una vez más, este aspecto. Susana Muhamad, de la Coalición Humana-UP-MAIS, se refirió a algo que ya habían dicho otros miembros de la Corporación desde la Comisión de Hacienda: este no es un recate social en la medida en la que más del 60% de los recursos asignados en el mismo son para Transmilenio, y la Alcaldía Mayor de Bogotá no lo mencionó cuando socializó que solicitaría un rescate social.

“Este proyecto no es lo que vendieron. Cuando llegó este proyecto, ese rescate social ya se había diluido en más de un billón de pesos. Y lo que más me indigna es que buscaron engañar con triquiñuelas políticas a este Concejo de Bogotá y a la ciudadanía. Sostuvieron que este era el proyecto de rescate social prácticamente hasta el tercer día del debate en comisión, y apresuradamente le tocó salir al gerente de Transmilenio, a la Alcaldesa y a la Ministra de Transporte en una estación de Transmilenio a sincerar el debate antes de que fuera público que era el Concejo el que lo estaba sincerando. Y a decir otra mentira: que el Transmilenio cerraría si no aprobábamos este proyecto. Esto debió ser dos proyectos”.

Esto también lo resaltó el concejal Forero, quien dijo claramente que “la Alcaldesa nos mintió y tuvimos que sincerar este debate desde el Concejo de Bogotá”.

“El Concejo de Bogotá logró sincerar a esta administración. Logró que esta Alcaldía dejara de engañar a la ciudad diciéndole que esto era un rescate social como lo plantearon, exclusivamente para educación, empleo de jóvenes y mujeres y aterrizar que era un rescate que incluía rescatar al sistema de transporte. Eso no lo dijeron inicialmente”.

Responde la Administración

Las medidas aprobadas, que serán ejecutadas en 2021, incluyen un paquete social por 770 mil millones de pesos y uno económico, que suma recursos por más de 1,1 billones para garantizar en lo que resta del año la operación del sistema de transporte público en Bogotá, cuyos ingresos han caído drásticamente como consecuencia de la reducción de la demanda por la emergencia COVID y las medidas implementadas para controlar la pandemia.

Así mismo, incluyen 15 mil millones de pesos para atender la gestión y las necesidades específicas de varias entidades del Distrito (Secretaría Distrital de Cultura, Catastro, Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal —IDPAC—, Atenea, Contraloría, Personería y el Fondo Cuenta del Concejo).

“Esta Administración agradece el estudio riguroso realizado por el Concejo a nuestro proyecto, que nos brinda todavía más certezas para ejecutar en lo que resta del año 389 mil millones de pesos en transferencias monetarias a hogares pobres y vulnerables; 114 mil millones para programas de educación, empleo y generación de ingresos de jóvenes y mujeres; 92 mil millones para subsidios de vivienda; 41 mil millones para atención a primera infancia; 33 mil millones para el mejoramiento de malla vial y espacio público en barrios de la ciudad; y 100 mil millones al Fondo Financiero Distrital de Salud, para apoyar a las subredes del sistema, muy afectado por el COVID”, explica el Secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez.

En igual sentido, el gerente de Transmilenio, Felipe Ramírez, agradeció a la plenaria del Concejo de Bogotá por la aprobación de los recursos que garantizan la prestación del servicio de transporte público a los habitantes de la ciudad. “Estos recursos son principalmente para los más vulnerables. El 87% de los que se mueven en Transmilenio hacen parte de este grupo poblacional. El eje estructural para la reactivación económica y la productividad de Bogotá es Transmilenio, el sistema de transporte público de los bogotanos”, reiteró Ramírez.