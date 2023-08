Gobierno debe actuar porque tiene la chequera: Bedoya

El dirigente del sector agropecuario, Jorge Enrique Bedoya, dijo a EL NUEVO SIGLO que con la reforma tributaria el Gobierno tiene más recursos para agilizar el desarrollo del campo, mejorar las vías terciarias y elevar el desarrollo del país. Agrega que el Gobierno tiene una oportunidad única, pero debe pasar del dicho a la acción.

EL NUEVO SIGLO: ¿Qué salidas hay con el sector agrario para reactivar la economía?

JORGE ENRIQUE BEDOYA: Lo primero es que hay que tener presente de dónde venimos, porque es que ese resultado trimestral va de la mano de lo que pasó el año pasado, cuando también él sector agropecuario presentó una caída y nosotros tuvimos una tormenta perfecta, primero por el efecto de la invasión de Rusia a Ucrania; segundo por el incremento paulatino de las tasas de interés para controlar la inflación; tercero por una devaluación impresionante que si bien favoreció a los exportadores, encareció los costos para producir alimentos; cuarto porque tuvimos tres inviernos en uno, y quinto porque los bienes públicos necesitan del campo, pues nunca han llegado en la magnitud que se necesitan. Eso es algo que evidentemente hace parte de las recetas y ahí está la respuesta a las necesidades que tiene el país.

ENS: ¿Qué otros elementos se han sumado a todos esos hechos?

JEB: El efecto de las lluvias generó reducciones en las productividades y eso se ve en menores ofertas y menor crecimiento. Pero lo que más ha afectado son los bloqueos a las carreteras que según Colfecar, al corte de junio, se han presentado más de 400 en el país. Los bloqueos, por naturaleza, terminan afectando a los productores de comida y a los consumidores, entonces en esa tormenta perfecta, uno encuentra las salidas.

Las herramientas

ENS: A su juicio, ¿qué salidas hay para bajar el impacto en el agro?

JEB: Cada una de las cosas que he mencionado al comienzo, pero hay herramientas de política pública que le permitirían a este y a cualquier gobierno, y también a los gobernadores y alcaldes, a propósito de las elecciones que se vienen, tomar medidas para que el sector funcione. El Gobierno viene haciendo cosas, pero la ejecución no es la más alta. Afortunadamente en los temas de crédito agropecuario hay un comportamiento aceptable.

ENS: ¿Pero entonces la cuestión no es de chequera?

JEB: El ministro de Hacienda debería darles una chequera mucho más grande a Finagro y al Banco Agrario para que se baje más la tasa de interés a niveles prepandémicos y con ese subsidio de tasa para los productores de alimentos, obviamente se pueda tener un menor costo de crédito que les permita aliviar sus inversiones. Pero el tema de los bloqueos y de la inseguridad está tenaz en todas las áreas rurales y en todo el país. Eso también genera una aprehensión de la gente a desarrollar sus actividades normales. Es que aquí tienen que imperar la ley y el orden, como lo dice nuestro escudo "libertad y orden" y el cumplimiento de la ley. Porque todos los bloqueos de las carreteras son violaciones a la ley y vulneran el derecho al trabajo.

¿Y el dinero?

ENS: Pero ahora está el dinero para hacer más obras, ¿no cree que se debe pasar a la acción?

JEB: Creo que el Gobierno debe pasar del dicho al hecho, porque tiene la chequera. Ahí está el dinero para para hacer esos proyectos, pero es que no se pasa a la acción. Gracias al esfuerzo que hizo el ministro Ocampo en su momento en el Congreso, sacaron una tributaria que claro que levantó ampolla porque a nadie le gusta que le suban los impuestos, sobre todo a los que tienen buenos salarios, y los empresarios pagaron esos impuestos y ya el Gobierno tiene una chequera que yo creo que hace muchos años ningún gobierno tenía. Pero ¿cómo no van a ejecutar esa plata, sobre todo en inversión, en bienes públicos que van a generar empleo? Eso es como una ganancia triple, porque si usted hace las carreteras, genera empleo. Pero ahora vemos que ya es un tema de ejecución y yo le digo que en un mes es difícil arreglar una ejecución presupuestal de billones de pesos, pero creo que este gobierno tiene una oportunidad única porque los contribuyentes le están dando la oportunidad de tener millones de pesos al menos para el campo, para hacer obras y bajar ese déficit de bienes públicos que hemos venido reclamando por décadas.

Los bloqueos

ENS: ¿Lo de los bloqueos se volvió una costumbre?

JEB: La violación a la movilidad no puede convertirse en un pan de cada día. Cuando se está en un bloqueo y al día siguiente llegan tres ministros con miles de millones de pesos, esos bloqueos siguen en otras partes, porque hay comunidades que bloquean porque no les han cumplido los alcaldes o los gobernadores o el mismo Gobierno nacional, pero la manera de resolver eso no es afectando a los demás.

ENS: ¿Pero se ha dejado de lado mejorar las vías terciarias como usted lo pedía hace tiempo para tener mejor abastecimiento hacia las ciudades y más empleo?

JEB: Tiene que haber una mejor dotación de la infraestructura de vías, sobre todo de las vías terciarias que es por donde se sacan todos los productos. En el campo tenemos la expectativa y la esperanza, como me lo dijeron funcionarios de Planeación Nacional, que van a meterles $8 billones en el cuatrienio a las vías terciarias. Eso sería muy bueno, porque eso genera empleo rural, y si usted hace placa huella por todo el país donde está la producción de comida, pues va a hacer un bien público que reduce los costos de transporte.

El consumo

ENS: ¿Cree que en este segundo semestre mejore el Producto Interno Bruto del agro?

JEB: Me parecería irresponsable decirle algo al respecto, porque cuando usted tiene una variable tan importante como el clima jugando un papel preponderante con la amenaza del fenómeno de El Niño, no me atrevería a hacer un pronóstico. Pero uno siempre vive con la esperanza de que las cosas mejoren y particularmente en el último trimestre vienen las festividades y hay mayor consumo de alimentos y demás. Pero se debe tener en cuenta que mucho del resultado de nuestro sector depende de lo que les pasa a los consumidores y quiénes son los consumidores, pues los trabajadores, pero si no hay empleo entonces la gente deja de comer. El mejor ejemplo de eso fue lo que pasó en la pandemia. Después que nos guardamos, en abril del 2020, entonces en mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre la inflación de alimentos fue negativa porque estaba normal. Pero como nos guardaron, el 50 % del mercado laboral colombiano que es informal se quedó sin ingresos y dejaron de comer.

ENS: ¿Entonces ahora es clave la generación de empleo, preciso cuando anuncian una reforma laboral?

JEG: Si no hay empleo, no hay consumidores. ¿De qué sirve tener comida si no hay consumidores? Entonces es muy delicado lo que el Gobierno haga con la reforma laboral pensando en el 2024, porque si esto no ayuda a combatir la informalidad laboral y a generar más empleo, de pronto el mismo Gobierno se está pegando un tiro en el pie si quiere tener consumidores con billetico.

Respecto a la democracia cafetera

¿Qué hacer con los roces entre el Gobierno y el sector cafetero?, ¿desde el gremio de los agricultores cómo aprecian eso?

La Federación es una entidad privada y tiene una estructura que ya va a cumplir 100 años. Y en la forma en que se elige la organización de los comités municipales, los comités departamentales, incluso en el mismo proceso electoral que llevó a escoger como gerente a Germán Bahamón, fue un proceso democrático. Y el Gobierno nacional debe respetar esa estructura democrática, que además es privada, no es pública. La Organización Internacional del Trabajo y nuestra Constitución protegen el libre derecho a la asociación, entonces, así como se tienen sindicatos también se tienen gremios y yo creo que el Gobierno debe respetar eso. Por eso cuando la ministra del Trabajo habla de la élite en el sector cafetero, le hace un flaco favor al no respetar el libre derecho a la asociación. El Gobierno nacional está causando una pelea con una entidad privada. Otra cosa es el tema del manejo de los recursos, pero para eso están los organismos de control. Se habla del contrato del Fondo con el tema de la parafiscalidad hasta el 2026, pero tenga presente que quienes pagan ese impuesto son los mismos caficultores.