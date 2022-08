Sánchez en Colombia: España busca recuperar terreno en A. Latina

La gira que hará el presidente español, Pedro Sánchez, por Latinoamérica y que comenzará el martes de la semana entrante con Bogotá como el primero de tres destinos, puede leerse desde dos ángulos: el de un periplo de rutina entre un gobierno con intenciones de establecer las bases de la que será la agenda bilateral con el gobierno recién instaurado, pero también como una medida estratégica de España para fortalecer las alianzas y no debilitar su posición en el país.

España es, sin duda, uno de los socios estratégicos más importantes que tiene Colombia, que estableció relaciones diplomáticas con el país Ibérico desde 1881, año a partir del cual se han venido fortaleciendo los lazos políticos, económicos y sociales. No hay que olvidar que España es uno de los más vitales impulsores del Acuerdo Comercial con la Unión Europea y uno de los principales cooperantes en más de 200 proyectos en 27 departamentos, sin contar que es el tercer país de destino de la migración colombiana.

En este marco es claro que la reunión que sostendrán los mandatarios Pedro Sánchez y Gustavo Petro (ambos de izquierda y afines a sus proyectos políticos), no será solo para la tradicional foto del “apretón de manos”, sino que tendrá un relevante trasfondo en el que se discutirán temas clave para las relaciones bilaterales. ¿Cuál es el objetivo final?

Además del componente económico y comercial que se tratará con el presidente Petro (evidente por el resto de la agenda que sostendrá en el país el mandatario español. Ver recuadro), las relaciones con la Unión Europea serán un tema de la agenda. Veamos por qué.

El futuro de las relaciones con la UE

Sin entrar a adivinar la orientación que tomen las relaciones entre ambos países durante los próximos cuatro años (al cobijo de la UE), de acuerdo con la politóloga y PhD en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales Martha Lucía Ardila, “el gobierno de Gustavo Petro no ha mencionado al Asía-Pacífico y creería que siente más afinidad con la Unión Europea por el tema de la paz y por su intención, que ya lo está haciendo, de impulsar las negociaciones con el Eln”.

“Ahí países como Noruega, Alemania, la misma España y Francia van a jugar un papel importante. En lo político es muy probable que se acerque a la Unión Europea y el puente puede ser España. Este país siempre se ha visto como un puente para fortalecer los vínculos con la Unión, así que seguramente será el vínculo. Este país tiene un papel muy importante en Colombia en materia de Derechos Humanos, comercio e inversiones, es un inversionista muy importante en el sector financiero, en cooperación, etc. Ese seguramente será el puente y el vínculo para fortalecer la relación con otros países de la UE, en temas más políticos”, indicó a EL NUEVO SIGLO la internacionalista Ardila, quien no obstante llamó la atención sobre un elemento: el Asia-Pacífico.

A este respecto refirió que el presidente Petro no ha mencionado al Asia-Pacífico, “y una cosa es lo político pero otra muy distinta lo económico. Yo sinceramente no le he visto mayor atención al gobierno Petro por esta región que es tan importante: a él siempre le ha interesado el multilateralismo, América Latina, Venezuela, una diversificación en las relaciones internacionales y todo lo que escuchamos en el discurso, pero sí tiene que meterle la ficha al Asia-Pacífico y lo va a hacer, pero creo que será por etapas. Y el sector empresarial y las élites económicas creo que lo van a empujar a ello”, concluyó a este respecto la internacionalista.

Acercamientos de América Latina a Rusia y China

Es probable que también se toquen otros temas de rigor como el cambio climático y es altamente probable que se aborde un punto relacionado con la ofensiva en la que trabaja la Unión Europea para frenar el avance de China y Rusia en América Latina.

Frente a este tema, que ayer fue titular de primera plana del periódico español El País, hay tal preocupación que al parecer la Unión Europea emitió un documento interno en el que alertó que se está perdiendo terreno “peligrosamente” en países que son cruciales para preservar el orden multilateral y el suministro de materias primas. Esta alarma, vale referir, también la levantó hace algunos días Estados Unidos.

De ahí la hipótesis de que ambos mandatarios incluyan en su agenda de temas a tratar el de un relanzamiento de las relaciones entre Europa y el continente latinoamericano (que se han visto debilitadas en los últimos años).

A este respecto la internacionalista Ardila aclaró que, en efecto, la presencia de China es cada vez más importante en América Latina, pues a “nuestro continente ya no le interesa tanto a Europa ni a la Unión Europea, y el interés está más por los lados de China en materia de inversiones y comercio de materias primas. Ahí podemos nombrar a países como Chile, Brasil, Perú, Ecuador y México. Los lazos son cada vez más fuertes”, indicó la internacionalista.

Y, por el otro lado, precisó que Rusia es un país que quiere convertirse nuevamente en una gran potencia y contar con América Latina para tal efecto. La presencia de este país en Venezuela, con relación al interés militar y a los intereses petroleros, "es un interés para utilizar al país vecino como un eslabón, como un primer esfuerzo para llegar a otros países del continente”. Ahora, ¿cómo lo está haciendo?

“Recordemos que durante la antigua Unión Soviética fueron muy importantes las becas que la URSS ofreció. Es decir, hay unos vínculos históricos fuertes y Rusia, sin duda, quiere tener mayor presencia en América Latina. Los foros Rusia-AL que se hacen en la Universidad de San Petersburgo son reuniones de altísimo rango, así que el interés está y lo están tratando de hacer por el lado académico y de tomadores de decisiones”, precisó la profesora Ardila.

Y toda esta especie de tensión, indicó a este medio de comunicación la analista, está enmarcada en el hecho de que Estados Unidos no quiere que América Latina se acerque ni a Rusia ni a China que, con la pandemia, ganó presencia significativa a nivel mundial cortesía de las vacunas Sinovac.

“La UE quiere mayores vínculos con nuestra región pero América Latina, y eso es un hecho, se está trasladando a la región del Asia-Pacífico. Hubo todo un traslado ante el debilitamiento de Estados Unidos y ante el vacío de poder que dejaron tanto Trump como Biden y no quieren que esos países se acerquen, pero los vínculos son cada vez más estrechos”, concluyó Ardila.

La agenda del presidente Sánchez en Colombia

En la tarde del miércoles 24 de agosto el mandatario español estará en Bogotá (antes de seguir a Quito). Después de que sostenga una reunión a puerta cerrada con su homólogo colombiano, se dedicará al empresariado del país.

El presidente del Pedro Sánchez asistirá a la clausura del Foro Empresarial Colombia-España organizado por las Cámaras de Comercio de los dos países, las organizaciones empresariales más importantes de ambas naciones, la ANDI y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), y las dos oficinas comerciales de Procolombia y el ICEX, España Exportación e Inversiones. Por último, habrá un saludo informal del Presidente español a los empresarios en un almuerzo en la Embajada española en Bogotá./EL NUEVO SIGLO