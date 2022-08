Perspectivas. Bogotá, la segunda ciudad con más rascacielos en Sudamérica

Los rascacielos son denominados así por su gran altura y número de pisos o niveles. Fueron creados en Chicago (Estados Unidos), y perfeccionados en Nueva York, pero sin duda fueron una invención estructural que revolucionó el panorama urbano de los últimos cien años, y hoy día son un símbolo de modernidad en todo el mundo. El elemento principal que permitió el desarrollo de los rascacielos fue el ascensor, si bien otros avances técnicos posibilitaron el progresivo aumento de altura.

El primer edificio considerado como rascacielos fue el Home Insurance Building, diseñado por el estadounidense William Le Baron Jenney. Fue construido entre 1884 y 1885 en Chicago y constaba de diez plantas. No obstante, hoy en día su altura no resulta impresionante y, de hecho, si fuera construido en la actualidad no sería considerado rascacielos.

En Colombia, el primer edificio considerado como rascacielos, con una medida de más de 150 metros de altura, fue el Edificio Avianca (1969) ubicado en Bogotá, y luego junto con el Centro de Comercio Internacional y la Torre Colpatria fueron los más altos de América Latina entre 1977 y 1979, estos últimos también en la capital del país.

Sin embargo, el primer edificio de gran altura en la ciudad fue el Cubillos o edificio Andes, situado en la avenida Jiménez con carrera Octava, al norte de la localidad de La Candelaria, en el centro de Bogotá. Fue diseñado por el arquitecto Alberto Manrique Martín en 1926 y en su momento fue el más alto de la capital.

Actualmente Colombia ocupa el puesto número 34 en el ranking de los 100 edificios más altos de América Latina. Justamente el BD Bacatá, ubicado en el centro de Bogotá, le da esta posición. Además, ocupa el puesto 52 con la Torre Colpatria, también en la capital del país.

Cronología en Latam

Entre 2013 y 2020 la Gran Torre Santiago, en Chile, también conocida como Costanera Center, fue la más alta de Latinoamérica con 300 metros de altura y 62 pisos.

En el 2020 fue destronada por la Torre Obispado en Monterrey, México, que cuenta con 305 metros y 64 pisos. Está ubicada entre las avenidas Constitución e Hidalgo, en la zona del Obispado, y es el 26° edificio más alto de América.

Panamá también se ha caracterizado por ser un país de la región con reconocidos rascacielos. Un ejemplo de ello es que entre 2011 y 2013 el JW Marriot, de 284 metros y 70 pisos, fue considerado el más alto de América Latina y entre 2011 y 2013 fue el Ocean Two, también ubicado en ciudad de Panamá.

Por otra parte, entre 2003 y 2009 el rascacielos más alto de Latinoamérica se ubicaba en Ciudad de México: la Torre Mayor mide 225 metros y cuenta con 55 niveles. Entre 1979 y 2003 fueron las Torres del Parque Central, ubicadas en Caracas, Venezuela, con 225 metros y 59 pisos las que tenían la medalla de oro en altura.

Si se va más atrás en la historia, durante los años 70, exactamente entre 1978 y 1979, la icónica Torre Colpatria, ubicada en Bogotá, con 196 metros y 50 pisos fue el rascacielos más alto de la región.

El más alto de Bogotá

La Torre Colpatria le había ganado el título a otro edificio ubicado en la capital del país, el Centro de Comercio Internacional (CCI), que ocupaba el primer lugar desde 1974.

Hasta el 2018 la Torre Colpatria fue considerada el rascacielos más alto del país, pero en ese año fue oficial que el complejo arquitectónico BD Bacatá se alzó con el título del edificio más alto de Colombia, con sus 216 metros de alto, 66 pisos en su torre norte y 57 en la torre sur.

Esta edificación se encuentra ubicada en la intersección quinta con la calle 19, en el centro de la ciudad y tiene una tecnología que le permite soportar vientos de 100 kilómetros por hora.

Entre tanto, otro edificio colombiano también ocupó el primer lugar de rascacielos en América Latina, pero esta vez en la ciudad de Medellín; se trata de las oficinas del Centro Coltejer, una edificación de 175 metros que ocupó el privilegiado primer lugar entre 1971 y 1972.

Bogotá, la ciudad más alta del país

De acuerdo con el Council on Tall Buildings and Urban Habitat, organización internacional en el campo de los edificios altos y el diseño urbano, ubicada en Estados Unidos, actualmente el país con más rascacielos superiores a 150 metros en América Latina es Panamá con 66 edificaciones, seguido de Brasil con 57 y México con 48. Colombia es el cuarto país en Latinoamérica y el segundo en Sudamérica con 24 edificaciones mayores a los 150 metros, mientras que Argentina tiene 12. Por su parte Venezuela cuenta con cuatro, seguida de Chile con dos edificaciones.

En el mundo de los rascacielos Colombia ocupa el puesto 25, siendo Bogotá la ciudad más alta del país. Además, la capital colombiana cuenta con dos de las tres edificaciones con más de 200 metros, una de ellas es el edificio BD Bacatá Torre Sur y la otra es la Torre Norte del complejo Atrio con 201 metros. Por su parte, Cartagena tiene otro de los edificios más altos del país, el Hotel Estelar Bocagrande, con 202 metros.

Próximo rascacielos en el país

Se trata de las Torres Atrio, un complejo arquitectónico que se construye en Bogotá y que se espera sea inaugurado en el 2025. Está previsto que la Torre Sur sea el edificio más alto de Colombia. El proyecto está ubicado en el centro de la ciudad en el costado nororiental de la intersección de la Avenida Caracas y la Avenida El Dorado.

Se ha proyectado que tenga tres usos: oficinas, comercio y hotel. Su diseño comprende dos torres, la más alta (Torre Sur) con 62 pisos y la segunda (Torre Norte) con 46 pisos, con alturas de 268 y 201 metros respectivamente. En su diseño han intervenido los arquitectos Richard Rogers y Giancarlo Mazzanti.

De acuerdo con su diseño se espera que cada una de las torres cuente con más de 56 mil metros cuadrados de espacios de oficinas.