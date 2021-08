Migración niega apoyo a comando contra criminales extranjeros

Pese a que hoy en horas de la mañana la alcaldesa Claudia López socializó a la ciudadanía sobre la creación de un comando de operaciones conjunto entre Policía Metropolitana, Migración Colombia y la Fiscalía General de la Nación, contra estructuras criminales que involucren a población migrante, al finalizar la tarde de este miércoles la misma entidad de Migración desvirtuó este anuncio.

De hecho, el director de Migración Colombia afirmó que la creación de comandos o de mecanismos conjuntos de autoridad son de competencia exclusiva del Gobierno Nacional y del presidente como cabeza de las Fuerzas Armadas.

"En ese sentido, no hay ninguna creación de este tipo de mecanismos, lo que tenemos que hacer es trabajar en la defensa de colombianos en las diferentes ciudades y en la protección de migrantes. La semana con mucho dolor vimos como un migrante asesinó a un policía. Y en esa misma semana se produjo una afectación a la salud y vida de un extranjero. El delito no distingue ni entre criminal ni entre victimario tratándose de nacionalidades”, afirmó el director de la entidad, Juan Francisco Espinosa, quien añadió que se avanzara en un trabajo conjunto con autoridades “pero no como tal en un super comando”.

A este respecto, el pre candidato presidencial, Sergio Fajardo, indicó a través de su cuenta de Twitter que esta era una medida que, de acuerdo con él, es “abiertamente xenófoba”.



“Querida Claudia López. No puedo estar de acuerdo con esta medida abiertamente xenófoba. Como colombianos, hemos sufrido más que nadie la discriminación en carne propia. Ojalá reconsideres y centres tus esfuerzos en combatir el crimen, independiente de la nacionalidad”, indicó Fajardo a las 6:30 de la tarde. Esta fue una declaración que varios sectores vieron como un distanciamiento entre ambos políticos.



También es importante referir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó preocupación por el anuncio realizado por la alcaldesa López.