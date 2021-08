Intensifican rastreo de contagios de covid-19

En este momento de la pandemia hay dos grandes pilares para combatirla: la vacunación y el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica. Dentro de esta última está la estrategia de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible (Prass).

Julián Fernández, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, indicó ayer que esto sucede ya que la vacunación es efectiva para reducir muertes y hospitalizaciones, pero dada la aparición de nuevos linajes y que algunos evaden la respuesta inmune, incluso de las vacunas, parece ser que la efectividad de estas para reducir contagios tiende a ser menor.

Aclaró que esto no quiere decir que las vacunas no sirvan para evitar el contagio, pero se puede afectar un poco su eficacia. De hecho se mantiene la efectividad para formas graves de la enfermedad. Además, todavía hay una franja de población en riesgo que no se ha vacunado. Si bien los biológicos tienen una efectividad muy alta, no es del 100%.

“Aunque la principal estrategia para seguir enfrentando el virus es la vacunación, por lo que tenemos que seguir avanzando en el volumen y buscar a las personas de riesgo que todavía no se han vacunado; hay unos desafíos emergentes como los nuevos linajes, cambios en la efectividad de las vacunas y una proporción de susceptibles de personas que todavía pueden generar nuevos brotes, como se está observando en muchas partes del mundo, que tuvieron un cuarto o quinto brote, incluso en países altamente vacunados como Israel o Reino Unido”, explicó el director.

Además lea: Congreso le pone lupa a crisis en Necoclí e Ituango

La estrategia Prass busca detectar los casos tempranamente por síntomas, para aislarlos. “La gente debería aislarse desde que es sospechosa y no esperar el resultado de la prueba, porque esta infección es contagiosa principalmente dos días antes del inicio de los síntomas y un día después de presentarlos. Después sigue siendo contagiosa, pero va bajando, por eso es que hay que aislar”, sostuvo.

De otro lado, ayer el Ministerio de Salud confirmó 3.247 nuevos casos de coronavirus en el país, con lo que la cifra llega a 4.874.169 en total. Se tomaron 35.126 muestras (21.263 PCR y 13.863 antígenos).

Asimismo, se notificó que la cifra de muertos en Colombia llegó a 123.688, tras el fallecimiento de 108 personas más, un poco menos que las del lunes, cuando hubo 121 decesos.

De igual forma, se confirmó que 4.698.770 personas se han recuperado del virus y que la cifra de casos activos es de 37.410.

Por último, ayer se estaba cerca de superar las 32 millones de dosis de vacunas aplicadas y las 14 millones de personas ya con el esquema completo de inmunización.