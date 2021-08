En 47% aumentan exportaciones de frutas a EE.UU.

Las exportaciones de agroindustria siguen siendo uno de los que mayor potencial tienen en las ventas hacia Estados Unidos y mejor aprovechamiento de las oportunidades del Tratado de Libre Comercio Vigente entre los dos países. Así lo demuestran las cifras que revelan que en el primer semestre de 2021 este sector ya superó los negocios hechos en el mismo lapso de 2019, antes de comenzar la pandemia por el covid-19.

Así mismo, de acuerdo con información de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, basada en datos del US Census Bureau, en el primer semestre de 2021 en comparación con el mismo período de 2020 las exportaciones de frutas hacia Estados Unidos crecieron 28,1% al pasar de US$ 107,5 millones entre a US$ 137,8 millones. Si se comparan con el primer semestre de 2019, el aumento en 2021 tuvo un incremento del 47.1%.

“El acuerdo comercial entre Colombia y Estados Unidos da reglas claras para los negocios y el sector agrícola ha sido uno de los principales beneficiados por la eliminación de aranceles y el aprovechamiento de otras ventajas como la distancia geográfica que facilita el comercio de este tipo de productos”, explicó la directora de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture.

Al analizar por productos, y en el primer semestre de 2021 comparado con 2020, los limones frescos o secos pasaron de US$ 5,4 millones en el primer semestre de 2020 a US$ 17,4 millones, presentando un crecimiento de 219,4%. Por su parte, frutas frescas se alzaron 110,2% por el orden de US$ 179.754 en el primer semestre de 2021.

También se presentaron aumentos en naranjas frescas (+80,5%); frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesa y grosellas (+72,8%); piñas frescas o secas (+56,2%); arándanos rojos, mirtilos y demás frutos (+51,7%); grosellas negras, blancas o rojas, incluso las espinosas (+38,5%); frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante (+22,3%); bananos frescos o secos (+22,3%).