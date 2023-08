Licencias de construcción caen 41,4% en junio ante poca inversión

DE ACUERDO con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en junio de este año se licenciaron 1.674.876 metros cuadrados para construcción en Colombia, con una disminución del 41,4% frente al mismo mes del año pasado cuando se alcanzaron 2.859.737 metros cuadrados.

“Este resultado se explica por la reducción de 49,8% en el área aprobada para vivienda, mientras que hubo un aumento de 6,3% para el área de los destinos no habitacionales”, resalta el documento.

Otro de los datos que resalta el informe es que en el periodo de análisis se aprobaron 1.222.942 metros cuadrados para vivienda, lo que significó una disminución de 1.211.593 metros cuadrados frente al mismo mes de 2022.

Por otra parte, se aprobaron 451.934 metros cuadrados para la construcción de los destinos no habitacionales, lo que representó un incremento de 26.732 metros cuadrados en comparación con junio del año anterior.

Comportamiento

En el periodo enero-junio de 2023 se licenciaron 11.101.667 metros cuadrados para edificación, mientras que en el mismo período de 2022 fueron 13.913.722 metros cuadrados.

De conformidad con el reporte, “esto representó una disminución de 20,2%. El área aprobada disminuyó 26,4% para vivienda, mientras que para los destinos no habitacionales tuvo un incremento de 8,2%”.

En el desagregado en el primer semestre del año se evidenció que en el caso de los destinos no habitacionales se emitieron 2.696.380 licencias de construcción y 8.405.287 para viviendas.

En el caso de la cifra entre mayo y junio se evidencia una reducción de la cifra, ya que el área aprobada en junio de 2023 fue de 1.674.876 metros cuadrados inferior en 535.313 metros cuadrados al área aprobada en mayo de este año cuando fue de 2.210.189 metros cuadrados.

Esto significa una disminución de 24,2% en el período de análisis, explicada por la disminución de 25,3% para vivienda y de 21,1% para los destinos no residenciales.

Departamentos

En el caso de la variación anual, es decir, junio 2022 y junio 2023 en los departamentos que más creció el indicador de referencia, se encuentran: Magdalena (385,8%), siguió Nariño (92,6%), Santander (29,8%) y Chocó (17,7%).

Por otro lado, los demás departamentos que presentaron caídas importantes fueron: Córdoba (77,8%), Quindío (76,1%), Valle del Cauca (74,3%), Atlántico (73,4%), Risaralda (73%) y Caldas (59,7%).

Este comportamiento de las licencias confirma el resultado de la construcción en el segundo trimestre de este año.

El sector de la construcción es uno de los más afectados por la desaceleración económica, una caída de -3,7% que es evidente en obras civiles, licencias de construcción y venta de viviendas nuevas.

Guillermo Herrera, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, indicó que esta tendencia se refleja en el segmento de vivienda, pues hasta junio había un represamiento en la entrega de 60.000 viviendas subsidiadas por el Gobierno.

Herrera advirtió que este efecto se da después de que los recursos para desembolsar los subsidios se agotaron en octubre y solo hasta junio de este año se reanudó la entrega de las subvenciones.

Las inquietudes del gremio de la construcción colombiana no se quedan allí, pues de los 75.000 subsidios girados por el Gobierno Nacional solo 52.000 cuentan con coberturas a la tasa de interés, de los cuales ya han sido asignados un poco más de 45.000. Esto implica que 23.000 subsidios hasta el momento no tienen cobertura para la tasa de interés, lo cual lleva a que las constructoras no puedan entregar las viviendas faltantes.

Las subvenciones que se otorgaron con los programas como Mi casa Ya permitieron que siete de cada 10 viviendas que se adquirieron en el país hasta 2022 se realizará bajo los subsidios propuestos por el Gobierno. Al cierre del año pasado, el sector de la construcción ha vendido 234.592 viviendas nuevas.