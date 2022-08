Aida Merlano declaró que su odontólogo no sabía del plan de fuga

La excongresista Aida Merlano declaró en la audiencia que se adelanta en contra de su hija Aida Victoria Merlano y el odontólogo Javier Cely, por presuntamente haberla ayudado a escapar de las autoridades el pasado 1 de octubre del 2019.

En la audiencia Merlano indicó que ella no pidió ningún tipo de ayuda y manifestó que el odontólogo que la atendió ese día, no conocía su plan de fuga.

Cabe recordar que la Fiscalía acusó a Cely de ser presuntamente cómplice dado a que unos vídeos de seguridad quedó registrado un abrazo entre el profesional de la salud y la exrepresentante. Minutos después, el vídeo revela el momento en el que le entrega a Merlano una bolsa.

Ante esta acusación, la excongresita manifestó que el abrazo fue porque ella se encontraba llorando mientras le hacía el tratamiento de la boca.

"Antes de la despedida yo me la pasé casi todo el tiempo llorando mientras él me hacía el tratamiento en la boca y mi hijo me acariciaba la mano. El gesto de abrazarme fue un gesto solidario y me dijo que me aferrara a la virgen y creyera en Dios que él todo lo podía", indicó Merlano

Asimismo, indicó que la bolsa que le entregó era de basura y la tomó para evitar que odontólogo se diera cuenta de que ella había escondido una cuerda roja, que usaría para fugarse, cerca de la caneca de basura, por lo decidió botar el paquete ella misma.

"Si él llevaba la basura al tarro se iba a dar cuenta de que había una cuerda adentro del tarro de la basura, por eso yo me apresuré y le dije 'tranquilo doctor yo se la boto' y se la arrebaté (la bolsa) prácticamente de las manos y simulé que la iba a botar pero la escondí en mi camisa mientras él volteaba a otro lado y yo me deshacía de esa basura", agregó.

Por otro lado, es importante mencionar que Capitán del Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario), David Alexánder Álvarez Cárdenas fue condenado a 15 años de prisión al ser considerado responsable por la fuga de Merlano, quien estaba cumpliendo una pena de 17 años en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá por la compra cuando aspiró al Senado en las elecciones del 2018.