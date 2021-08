El Carrasco recibirá basuras por seis meses más

Pese a la orden de cierre del relleno sanitario El Carrasco por el Juez 15 Administrativo, tres municipios volvieron a depositar las basuras allí, según la inspección de la Superintendencia de Servicios.

Al respecto, Jorge Humberto Rangel, coordinador de la Comisión Accidental de El Carrasco, indicó que tanto Bucaramanga como Girón y Rionegro decretaron la calamidad pública que les permite llevar los desechos por seis meses más a este botadero.

“Lo que está haciendo el alcalde Juan Carlos Cárdenas es permitir que teniendo la declaratoria de calamidad se vayan sumando poco a poco los 16 municipios para que puedan seguir llevando las basuras a este relleno y evitar una emergencia sanitaria”, dijo Rangel.

Por ahora se abre la posibilidad de que el próximo botadero esté ubicado en Aguachica.

"Somos respetuosos de las ordenes judiciales y por eso se diseñó un plan de acción que valora diferentes opciones de rellenos sanitaros a los que llevar las al rededor de 30 toneladas que produce Bucaramanga. El municipio escogido fue el de Aguachica que queda aproximadamente a 170 kilómetros”, dijo Helbert Panqueva, subsecretario de Medio Ambiente de Bucaramanga.

No obstante, Robinson Manosalva, alcalde de Aguachica (Cesar), se opuso a esta medida y aseguró que de recibir los residuos de El Carrasco, incumpliría la licencia ambiental y se generaría una emergencia sanitaria en menos de tres meses.

“Como primera autoridad del municipio no estoy dando permiso para recibir las basuras de Santander, nosotros no somos la cloaca de Colombia, ni del departamento del Cesar. Yo soy ambientalista, que se la lleven para Barrancabermeja, para Cúcuta, a donde se las quieran llevar, pero yo no voy a permitirlo”, señaló Monsalve.

Entre tanto, la Superintendencia de Servicios está analizando el cobro de la tarifa de recolección, pues el envío de Bucaramanga hasta Aguachica pasaría de costar $32 mil por tonelada a más de $100 mil.