Tema de dividendos podría replantearse en el Congreso: Minhacienda

Durante su citación al Congreso de la República, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, se refirió a los cambios que podrían darse en el paso del proyecto de ley por las comisiones económicas de Senado y Cámara.

“Estamos abiertos a escuchar alternativas; alternativas sobre los temas más controversiales, que han sido los impuestos saludables, por una parte, y el otro ha sido el tema de dividendos. Podemos buscar alternativas para que sean discutidas y cuando se analice el proyecto de ley en el Congreso”, explicó Ocampo.

Frente a los impuestos a los combustibles, sobre los cuales la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP) planteó que podrían aumentarse en cerca de 80%, el jefe de la cartera dijo: “A mí se me olvidó decir que, en el debate, la senadora López dijo una cosa que es correcta y es que la metodología que utilizan a veces es incorrecta. De hecho, era la que utilizaba el Banco Mundial y esas estimaciones dejaron de producirse por errores técnicos”.

Sin embargo, Ocampo ratificó que el único tema de impuestos empresariales que se revisará será el de los dividendos: “Por ejemplo, uno de los errores, el impuesto de Industria y Comercio, es un impuesto indirecto, como el IVA, que se le pasa al consumidor. De hecho, no lo pagan las utilidades de las empresas. Ese es de los que incluyen, incluso en algunos cálculos, el 4x1.000. Pero el tema importante es de dividendos, que creo se puede discutir el proyecto de ley a ver si hay alguna otra alternativa”, afirmó.

Alternativas

Pero así mismo pidió que los detractores de la reforma y de este tipo de impuestos propongan una forma de recaudar esa cantidad de dinero y que sea igual de progresiva a lo que se propone.

“Como lo he dicho varias veces, los que no quieran o no les gusten los impuestos que ha propuesto el gobierno, que son muy redistributivos, y aquí también el senador Bolívar nos lo ha ratificado con su información, yo lo que les pido es que por favor también nos propongan cuáles son las alternativas para que las personas de más altos ingresos de Colombia también contribuyan a la paz social porque, digamos, si esas no son las alternativas, ¿entonces cuáles son? Nosotros creemos que esas son, pero podemos ver cuáles son las alternativas de suministro”, sostuvo.

En su intervención en las comisiones, el Ministro explicó que el país es pobre y necesita que los que más tienen se metan la mano al bolsillo, como no lo han hecho antes. “La reforma está apuntando a los ingresos de más de $10 millones, eso demuestra lo pobres que somos en Colombia, aquí yo me incluyo. Yo soy de los que va a tributar más. Según un estudio de la OCDE, el 0,5% es donde la tasa de tributación tiende a bajar, entonces estamos dispuestos a explorar o buscar cualquier otra alternativa para que ese sector realmente contribuya más a financiar, porque los impuestos a personas naturales de ese sector en Colombia son mínimos”, aseveró.

Zonas francas

En cuanto a las zonas francas, dijo que incluso los empresarios se mostraron a favor de este tipo de iniciativas: “No, es revisarlo, eso por lo demás no es una decisión del Gobierno, es una decisión de las comisiones económicas del Congreso. Entonces, digamos, se va a discutir el proyecto en primera instancia. Dicho sea de paso, mi reunión con la Zona Franca y también con el ministro de Comercio en la ANDI fueron muy productivas, aceptan perfectamente lo que pusimos en el proyecto de ley, y es que tienen que tener objetivos de exportación; eso ya lo aceptan claramente, ese fue el punto de partida”.

Dijo que aún hay temas específicos por trabajar: “Sobre las contribuciones unipersonales, no gravarlas más, creo que de pronto nos equivocamos en meter eso en el proyecto de ley; entonces estas serán propuestas que trabajaremos con los ponentes de la reforma tributaria para ver cómo se corrigen errores, pero digamos ya en el proceso de la discusión del proyecto de ley”.

En cuanto a cómo subsanar el fondo de estabilización de precios de los combustibles, explicó que “esa es una de las grandes preocupaciones, pero todavía realmente no estamos en eso. Ayer el tema iba a llegar al Consejo de Ministros, no llegó, vamos a discutirlo seguramente el próximo lunes en el próximo Consejo", finalizó.