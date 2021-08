Hogares han gastado $463 billones en consumo en 2021

Entre enero y julio de 2021, el gasto de los hogares colombianos ha sido de $463 billones, con un crecimiento corriente de 7,5% frente al acumulado en el mismo periodo del año pasado. Descontando el efecto de los precios, el crecimiento real acumulado entre los meses de enero a julio de 2021 fue de 4,8%, según el informe de Raddar.

Indica el reporte, que el gasto de las familias en julio fue de $78,4 billones, con un crecimiento del 11% frente al mismo mes del año pasado y en términos reales fue de 7%; siendo el tercer crecimiento anual más importante del año en volúmenes.

Entre las formas de pago utilizados por los consumidores la tarjeta de crédito dentro de la dinámica de gasto sigue mostrando una tendencia mucho más positiva a la registrada el año anterior, demostrando así que parte del gasto que hacen los hogares mes a mes se viene apalancando en las tarjetas de crédito, lo que podría generar mayores costos en el servicio de deuda de los hogares.

Señala el informe de la firma de consultoría y análisis, que la colocación crediticia en los hogares por parte del sector financiero a través de tarjetas de crédito y créditos de consumo e hipotecario, creció en julio de 2021 un 98%, frente al mismo mes del año pasado.

Indica al respecto que “particularmente se observa que el valor de las transacciones con tarjetas de crédito creció 51% en julio, frente al mismo mes del año pasado, dejando ver que los hogares están teniendo una mayor utilización de la tarjeta en lo que va corrido del año”.

Inflación

Asimismo, el informe indica que la inflación sigue registrando las secuelas que dejó el paro nacional, el cual causó desabastecimiento y especulación sobre los precios de los alimentos y otros productos meses atrás. Igualmente, otros factores como el aumento de los precios internacionales y la devaluación de la moneda están afectando la inflación.

En julio de 2021 se registró una inflación anual del 4% y mensual del 0,32%, cifra que representa tres veces el promedio de la inflación mensual para el periodo 2016- 2020. El resultado estuvo impulsado por la variación anual de los precios de los alimentos que en julio del 2021 ya es del 9%, cifra que es más del doble de la inflación total.

El gasto de los hogares colombianos en julio estuvo afectado por los datos negativos del 2020, y con una inflación anual del 4%, tasa que supera el aumento del salario mínimo, causando un decrecimiento anual de la capacidad de compra del salario mínimo legal de -0,5%, impactando principalmente a la población de bajos ingresos, que también viene siendo presionada por el aumento de los precios de los alimentos.

Ciudades

A diferencia de otros meses, el gasto en volúmenes en todas las ciudades se encuentra por encima del registrado en el periodo prepandemia. El proceso de vacunación está siendo determinante en la recuperación de las ciudades. Si bien el 50% de las ciudades tiene más del 20% de su población vacunada con el esquema completo, algunas ciudades como Medellín, Montería y Cartagena aún no llegan al 50% de las personas priorizadas vacunadas.

En cuanto al gasto per cápita, este indicador también refleja una recuperación, no obstante, la presión demográfica en algunas ciudades podría generar un menor gasto per cápita.

En Bogotá es mayor la percepción a comprar menos cosas. • En este mes de julio sigue creciendo la tendencia a comprar más cosas en general.

En el mes de julio disminuyó la sensación de desabastecimiento dentro de los hogares. Sin embargo, sigue siendo en Barranquilla y en Bogotá donde los hogares siguen sintiendo esto en mayor proporción. Cali llegó a ser la ciudad con mayor desabastecimiento, hoy los hogares de esta ciudad son los que menos declaran esta situación.

Si bien en el mes de marzo aumentaron los hogares que declaran ir al menos una vez al mes a un centro comercial, en los últimos meses esta tendencia ha ido cayendo.