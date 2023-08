Riqueza mundial privada cae $11,3 billones por alza del dólar

PÉRDIDAS de US$ 11,3 billones en el 2022, registró la riqueza privada total con una disminución de -2,4%, para un total de US$ 454,4 billones, de acuerdo con el último informe de Credit Suisse y UBS.

Señala el informe que la riqueza por adulto también bajó en US$ 3.198 (-3,6%) para llegar a US$ 84.718.

Sostiene el estudio que gran parte de esta caída proviene de la apreciación del dólar estadounidense frente a muchas otras monedas. Los activos financieros contribuyeron más a la disminución de la riqueza en 2022, mientras que los activos no financieros (principalmente bienes raíces) se mantuvieron resistentes, a pesar del rápido aumento de las tasas de interés.

A nivel regional, el informe muestra que la pérdida de riqueza mundial se concentró en gran medida en las regiones más ricas, como América del Norte y Europa, que en conjunto perdieron U$ 10,9 billones. Por su parte Asia Pacífico registró pérdidas de US$ 2,1 billones.

Mientras tanto, la región de América Latina es el caso atípico con un aumento total de la riqueza de US$ 2,4 billones, ayudado por una apreciación promedio de la moneda del 6% frente al dólar estadounidense.

Indica el reporte, que encabezando la lista de pérdidas en términos de mercado en 2022 se encuentra Estados Unidos, seguido de Japón, China, Canadá y Australia. A su vez, los mayores aumentos de riqueza en el otro extremo se registraron en Rusia, México, India y Brasil.

Apunta la investigación que, en términos de riqueza por adulto, Suiza continúa encabezando la lista, seguida de EE. UU., Hong Kong, Australia y Dinamarca a pesar de las reducciones considerables en la riqueza media en comparación con 2021.

A su vez, la clasificación de los mercados según la mediana de la riqueza coloca a Bélgica a la cabeza, seguida de Australia, Hong Kong, Nueva Zelanda y Dinamarca.

Poblaciones

Cuando se analiza en términos demográficos, la generación X y los millennials continuaron teniendo un desempeño relativamente bueno en 2022 en los EE. UU., y Canadá, pero no fueron inmunes a la reducción general de la riqueza. Desglosados por raza, los caucásicos no hispanos en los EE. UU., vieron disminuir su riqueza en 2022, mientras que los afroamericanos salieron casi ilesos de la recesión. En cambio, los hispanos lograron un crecimiento del 9,5% en 2022, debido a su mayor tenencia de activos de vivienda en comparación con los activos financieros.

Desigualdades

Junto con la disminución de la riqueza agregada, la desigualdad general de la riqueza también se redujo en 2022, y la proporción de riqueza del 1% más rico del mundo cayó al 44,5%. El número de millonarios en US$ en todo el mundo se redujo en 3,5 millones durante 2022 a 59,4 millones. Sin embargo, esta cifra no tiene en cuenta los 4,4 millones de "millonarios de la inflación" que ya no calificarían si el umbral de millonario se ajustara a la inflación en 2022.

La riqueza media global, posiblemente un indicador más significativo de cómo le está yendo a la persona típica, de hecho, aumentó un 3% en 2022 en contraste con la caída del 3,6% en la riqueza por adulto. Para el mundo en su conjunto, la riqueza media se ha quintuplicado este siglo a aproximadamente el doble del ritmo de la riqueza por adulto, en gran parte debido al rápido crecimiento de la riqueza en China.

Perspectivas

Según las proyecciones del informe, la riqueza mundial aumentará un 38% en los próximos cinco años, alcanzando los US$ 629 billones en 2027. El crecimiento de los mercados de ingresos medios será el principal impulsor de las tendencias mundiales.

El informe estima que la riqueza por adulto alcanzará los US$ 110.270 en 2027 y la cantidad de millonarios alcanzará los 86 millones, mientras que es probable que la cantidad de personas con un patrimonio neto muy alto (UHNWI, por sus siglas en inglés) aumente a 372.000 personas.

Iqbal Khan, presidente de Global Wealth Management en UBS, dijo: “Como el administrador de patrimonio verdaderamente global más grande del mundo, estamos en una posición única para aprovechar el conocimiento y las perspectivas de todo nuestro negocio de gestión de patrimonio. El Informe de Riqueza Global de este año revela información valiosa sobre el estado de nuestra economía y sociedad, así como el significado cambiante y el potencial de la prosperidad. Este amplio análisis de la riqueza de los hogares cubre las tenencias de riqueza estimadas de 5.400 millones de adultos en todo el mundo.