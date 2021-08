Tras alerta por variante Delta, Minsalud insta a la vacunación

A ubicar a aquellas personas que aún no se han vacunado, motivarlos y convencerlos de tomar la decisión, ha instado el Ministerio de Salud a los entes territoriales, Entidades Promotoras de Salud (EPS) y a los agentes del sistema, con el objetivo de alcanzar prontamente la anhelada inmunidad colectiva.

“El Plan Nacional de Vacunación tiene un avance importante en velocidad, ya son más 31 millones de dosis aplicadas de las cuales más de 13.500.000 corresponden a esquemas completos, esto es importante y es un gran avance. Pero con la llegada de la variante Delta tenemos una altísima preocupación por aquellas personas que aún no se han vacunado, especialmente mayores de 50 años o que tienen algún tipo de comorbilidad”, manifestó Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención.

En el país son alrededor de 3.100.000 personas las que hacen parte de estos grupos de riesgo y aún no se han vacunado, por eso, la cartera de Salud puso a disposición de las EPS las bases de datos nominales, para realizar una demanda inducida y llamar a cada una de las personas que no se han inmunizado para que lo hagan.

"Tenemos una clara disminución en la tendencia de los casos positivos, en los ingresos a UCI y muertes, pero el riesgo está ahí, la variante Delta puede llegar a nosotros; si no ubicamos a esta población, Delta los puede ubicar y eso significaría más muertes que no queremos en Colombia”. Aseguró Bermont como dato alentador ante la crisis sanitaria, que también ha dejado una crisis en el economía del país.

Por último, el funcionario invitó a quienes ya se vacunaron a “convencer y convocar a un familiar, vecino, amigo adicional, a una persona que no ha tomado la decisión" para que se aplique la vacuna "por el bien de esa persona y por el bien de todos los colombianos." Y resaltó la importancia de convencer a todos los colombianos para poderle cerrar la brecha a esta variante y a las futuras variantes que puedan llegar a Colombia.