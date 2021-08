"Operación del sistema de transporte masivo le compete a las alcaldías"

En la gestión de los tres años de la cartera de Transporte del actual gobierno, uno de los grandes problemas ha sido tratar de solucionar y atender el mal estado en que desarrollan su operación los sistemas masivos como el de Bogotá, Cali, Pereira, Bucaramanga, Cartagena y Barranquilla.

Además de esta situación, la ministra Ángela María Orozco Gómez explica a EL NUEVO SIGLO todo el desarrollo de la infraestructura vial, cómo avanzan las obras de los proyectos 4G y en qué va el mejoramiento de los principales aeropuertos del país.

EL NUEVO SIGLO: ¿Qué está pasando con el desarrollo del sistema de transporte masivo en las ciudades, que está en crisis?

ÁNGELA MARÍA OROZCO GÓMEZ: Colombia es de los pocos países del mundo y en eso es ejemplo en que ha cofinanciado la construcción de 15 sistemas de transporte público, que inició con Transmilenio. Es claro que la Nación ha asumido la responsabilidad de cofinanciar la construcción y hoy gracias a una modificación que introdujimos en el Plan Nacional de Desarrollo en los recursos de la Nación también se puede cofinanciar al material rodante. Todo eso lo hicimos dentro del marco de transición energética y medioambiente que ha liderado el presidente Iván Duque. Pero es claro que la operación del sistema de transporte masivo es responsabilidad de los alcaldes, una vez se construye y ya están implementados.

Compromiso

ENS: ¿Pero hay un verdadero compromiso de las regiones?

AMOG: Aquí ha habido problemas históricos de fallas de diseño o falta de compromiso político de que un alcalde decide que como no fue un proyecto de él, no le pone atención y no asume su compromiso con la operación. Hay una realidad que se reconoció desde el 2014 en el Plan Nacional de Desarrollo y es que las tarifas para que el transporte público sea masivo y la gente lo tome, tienen que tener un componente de subsidio y es por eso que las entidades territoriales tienen que crear un fondo de estabilización de tarifas, donde busquen recursos para financiar esa diferencia de la tarifa técnica y la tarifa de usuario.

Si la tarifa de usuario es muy alta pues la gente no lo usa y prefiere usar transporte ilegal o motos, etc. Esa es responsabilidad de los agentes territoriales y hay que reconocer que las limitaciones de la covid-19 empeoraron la situación del transporte masivo.

ENS: ¿Ante esa situación qué hizo el Gobierno?

AMOG: Primero sacamos un decreto con fuerza de ley en virtud de la emergencia económica para que los recursos que hubiera en los convenios de cofinanciación, pudieran utilizarse también para la operación de manera temporal, excepcional, esto no está previsto en la ley. Nosotros no podemos usar recursos de la Nación para la operación, hoy no está previsto en la ley, fue algo excepcional y así reenfocamos y autorizamos el uso de casi $240 mil millones entre todos los sistemas para que también ayudarán a financiar la operación, porque lo importante era sostener el transporte, luego veríamos cómo se terminan de construir las troncales.

Segundo, sacamos una línea de crédito con Findeter para que las alcaldías se endeudaran y también aportarán a ese fondo de cofinanciación. Esa línea era por $615 mil millones y las condiciones más favorables del mercado, 20 años de plazo, 3 años de gracia. Solamente Barranquilla la tomó, quiero resaltarlo porque eso es responsabilidad de los alcaldes y así es en todos los países del mundo.

Tercero, entendiendo esa problemática y entendiendo que no era suficiente, incluimos en la nueva ley tributaria un artículo que nos permite como Nación cofinanciar el 50% del déficit de operación derivado de la covid-19 de los sistemas de transporte masivo.

Todo eso lo hemos hecho, eso está en aprobación y de eso se trata ir de recursos reservados para que los entes territoriales aporten el 50% y nosotros como Nación aportemos el 50% para cubrir ese déficit de operación. Yo creo que son medidas concretas que demuestran el apoyo de Gobierno nacional. Pero debe haber un compromiso de los alcaldes, muchos lo están haciendo ante problemas puntuales.

Sostenibilidad

ENS: ¿Hay iniciativas regionales para hacer el sistema más sostenible?

AMOG: De hecho, varios alcaldes están estructurando nueve proyectos para someter a la Nación de cofinanciación que permitan mayor cobertura, que permitan tener más volumen y de esa manera ser sostenible en el mediano plazo. Están estructurándolos para presentárnoslo y ahí el compromiso de la Nación para ello, pero en realidad aquí hay que entender que hay una responsabilidad muy grande del territorio porque los entes gestores y las alcaldías son las encargadas y las competentes legalmente para la operación. Ante la crisis la Nación está asumiendo el apoyo hasta de un 50% de ese déficit de operación derivado de la covid-19.

ENS: ¿Cuál es el balance que hace en estos tres años de gestión ministerial?

AMOG: Lo primero lograr que la cartera sea vista como una cartera integral y que no solo sea de infraestructura o del ladrillo o de las obras, sino de la conectividad de todos los colombianos. Se ha trabajado activamente en romper esas brechas del sector transporte, en sacar adelante la nueva licitación de las 4G, en el programa de modernización del transporte de carga, en las condiciones de los transportadores, es decir, son muchos temas que también son importantes porque son quienes fundamentalmente van a usar la infraestructura. Es decir, quisimos honrar esa palabra del presidente Iván Duque de concluir y concluir, creo que sí somos un Gobierno que hoy podemos decir que con hechos demostramos esa premisa de concluir las obras porque son de todos los colombianos, no importa el color político, el pensamiento político ni la ideología y eso lo podemos demostrar con muchos hechos.

Las vías

ENS: ¿Cómo encontraron la ejecución de proyectos?

AMOG: Encontramos el nivel de ejecución de la cuarta generación de construcciones viales con 29 proyectos adjudicados. De ellos, seis iban bien, pero tres estaban con muchos problemas y 21 totalmente paralizados por muchas razones. Odebrecht es una claro, pero ese proyecto de tercera generación generó como toda una desconfianza en el sector. Pero también había temas ambientales, había temas prediales, había temas de manejo de comunidades y eso implicaba que por lo menos 15 de esos proyectos, a pesar de ser contratos firmados entre el 2014 al 2016 iban en menos del 2% de ejecución, en promedio llevaban un 16% de ejecución. Hicimos un diagnóstico de problemas comunes con todos los factores, de proponer soluciones comunes. Luego empezamos a trabajar contrato por contrato para llegar a esas soluciones y poder darles el soporte financiero, reactivar los proyectos, etc.

Hoy tenemos 27 proyectos reactivados andando en ejecución, inyectándole a la economía casi $600 mil millones cada dos meses en muchos departamentos del país. Tenemos en promedio al 30 de julio un 57% de ejecución de todos los proyectos de cuarta generación, tenemos inversiones en Capex de los proyectos de cuarta generación de $47 billones.

Empleo

ENS: ¿Cuánto empleo han generado esos proyectos?

AMOG: Hemos logrado mantener y reactivar 60 mil empleos entre directos e indirectos e inducidos en estos proyectos. Los proyectos de infraestructura fueron los que más rápidamente se reactivaron porque al ser actividades al cielo abierto y al adaptar los protocolos de bioseguridad fue un proceso muy rápido y a partir de la segunda y tercera cuarentena este fue de los sectores que más rápidamente se reactivó, logrando mantener 60 mil empleos en todos los departamentos del país. Entonces hoy podemos decir que antes de que culmine este gobierno vamos a entregar ya construidos para operación casi 20 proyectos de cuarta generación de concesiones. Los que faltan estarían entregándose dentro de los 12 meses siguientes a que salgamos del gobierno, es decir entre agosto y septiembre del 2023.

ENS: ¿Cómo ha encontrado ese proyecto de las vías Pacífico 1 y Pacífico 2?

AMOG: Los avances son importantes. Pacífico 2 es un proyecto que ya está terminado prácticamente lo estamos entregando a finales de agosto con el presidente, ya para operación y mantenimiento y Pacífico 1 es un proyecto que lleva un 74% de ejecución. Lo proyectado era que llevara un 56% de ejecución, o sea vamos casi 20% por encima de lo que estaba en el contrato previsto. Este tiene dos retos grandes en dos zonas que es el derrumbe de Sirifana y el tema del paso nivel. Esos retos son por un lado temas ambientales que estamos esperando el concepto para poder definir en cuánto tiempo se va a poder terminar. Entonces yo quiero decir que los proyectos en Antioquia avanzan muy bien. Antioquia es atravesada por nueve proyectos de la cuarta generación de construcciones viales y en promedio los proyectos llevan un 76% de ejecución, nosotros esperamos entregar como digo Pacífico 3, Mar 1, Mar 2, Conexión Norte. Todos esos proyectos que son en Antioquia esperamos entregarlos el otro semestre.

La vía al Llano

ENS: ¿Qué hacer con la vía al Llano que es tan importante para el país?

AMOG: Yo creo que hay dos cosas muy importantes: primero, uno de los proyectos que se va a entregar es una iniciativa privada del Chirajara-Fundadores que ya se va a construir. Creo que ya se dio inicio a la construcción del puente después de que se hizo todo un trabajo para llegar y que la interventora diera el visto bueno al puente que se va a construir. Logramos algo en este gobierno que nunca se había logrado, primero hacer públicos los contratos, actas de interventoría, todo para promover que hubiera una veeduría con la gente, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, la academia, los gremios regionales, para poder identificar una hoja de ruta de cómo ir solventando esos puntos críticos y el primero y más grave en el Km 58.

Conseguimos los recursos de la Nación para construir el Km 58 con alrededor de $150 mil millones de vigencias futuras que ya está concedida. La licitación ya está en curso, que era como el punto crítico fundamental porque también hay que decir que el tablestacado ha servido para que los cierres no sean definitivos sino temporales. El tablestacado se ha mantenido y si bien ha habido cierres cuando ha habido exceso de lluvias y derrumbes ningún cierre ha sido por más de un día.

ENS: ¿Pero se han identificado esos puntos críticos?

AMOG: El ejercicio que hemos hecho por un lado de poner unas veedurías, hacer públicas la información, exigir una hoja crítica para identificar esos puntos críticos, atender el punto crítico más grave y conseguir los recursos para ello, lo hicimos y el gobierno ha honrado. Obviamente hay una hoja de ruta para el futuro porque habrá que ir definiendo cómo se intervienen los puntos críticos que como digo no están previstos en el contrato y hay que conseguir los recursos para ello. Pero la realidad es que desde el cierre que fue terrible pero una vez se construyó el tablestacado ha habido vía. Hay que reconocer que el trabajo ha sido arduo, que el trabajo ha permitido que hoy todo el mundo tenga acceso a la información, que haya una veeduría técnica, eso creo que es un gran logro y esa veeduría va a continuar independientemente de que haya gente de oposición.

Los aeropuertos

ENS: Ministra, acerca de la situación de los aeropuertos del país, ¿cómo ha sido ese desarrollo?

AMOG: Yo creo que ha habido un avance sustancial en poner a punto esos proyectos aeroportuarios que habían iniciado pero que tengo que reconocerle al doctor Juan Carlos Salazar cuando llegó en febrero del 2018 a la Aerocivil, llegó a poner orden en contratos complejos que tenían miles de problemas jurídicos y que estaban paralizados y eran inversiones que se habían definido ya, pero que de alguna manera estaban paralizadas. Uno iba muy bien porque estaba concesionado que era el aeropuerto de Quibdó, pero la obra pública de la Aerocivil tenía mucha problemática. Logramos ponerlo a punto y entregarlo.

En el aeropuerto de Pasto, ni siquiera la vía llegaba al aeropuerto; al de Leticia que iba avanzado le faltaba financiación, le faltaba materia prima, llevar el cemento era terrible porque a Leticia usted sabe que llegar es difícil. Hoy podemos decir que todos los aeropuertos o se han entregado ya funcionando y están en una fase 2 de terminar las ampliaciones de pistas, o los vamos a entregar formalmente como Popayán y Armenia muy pronto que ya están terminados. Eso creo que es una demostración del compromiso de concluir y concluir, estos eran proyectos ya contratados, pero nosotros lo continuamos y lo aceleramos. Hoy podemos decir que hay unos desarrollos en infraestructura aeroportuaria muy significativa.

El aeropuerto del Café

ENS: ¿Y el aeropuerto del café en qué fase va?

AMOG: El otro hito importante es sacar adelante, con el apoyo de todas las bancadas del Congreso, el presupuesto para la construcción del aeropuerto del Café en un esquema de un fondo fiduciario especial. Eso fue previsto en nuestra ley de presupuesto en el Plan Nacional de Desarrollo. Esta fue una solicitud de todo el Congreso en su conjunto, había personas de todos los partidos validando los estudios y diseños que había hecho Aerocafé desde el 2013.

Nosotros teníamos que validarlo con expertos mundiales, la CAF nos prestó la cooperación internacional y financió la validación con una firma española con muchos actores muy importantes a nivel mundial. Esa entrega fue la que retrasó la contratación del aeropuerto, pero era fundamental tener la certeza de esa validación de los estudios y diseños para poder sacar adelante el cronograma de licitaciones. Ya se adjudicó la primera licitación que es de remoción de tierras. Ese es un esfuerzo Nación-Región y también ya está el cronograma para sacar las otras dos licitaciones que es la construcción del terminal y la ejecución en este gobierno.