El ejercicio del poder no es interferir en las libertades empresariales: Duque

El Presidente Iván Duque Márquez exhortó este viernes a no interferir en las libertades empresariales, como condición básica para mantener una sociedad pujante, al advertir que el país no puede caer en las manos de quienes creen que el ejercicio del poder es decirles a los industriales lo que deben o no deben producir.

Al clausurar el sexto Congreso Empresarial Colombiano y septuagésima séptima Asamblea Nacional de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), el Mandatario rechazó las voces de quienes quieren pretender decirle a la sociedad que todo el que genera empleo es un rico al que hay que perseguir, y que todo el que depende laboralmente de él es un pobre que tiene que reivindicar sus derechos sobre la base de la confrontación.

“Colombia no puede caer en las garras de quienes creen que el ejercicio del poder es una forma de interferir en las libertades empresariales”, indicó el Presidente Duque.

Luego señaló que “un gobernante no puede decirle a una nación cuáles son los productos que sí y cuáles son los productos que no; cuáles son los sectores que sí y cuáles son los sectores que no. No le puede pretender decir a la sociedad que todo el que genera empleo es sencillamente un rico al que hay que perseguir y que todo el que depende laboralmente de él es un pobre que tiene que reivindicar sus derechos sobre la base de la confrontación”, advirtió.

Para el Mandatario, dichos llamados son los que han generado grandes fracturas en América Latina y van contra las empresas, la libertad, la democracia, y contra los valores de la Constitución de 1991, que habla sobre el valor social de las empresas.

“Colombia necesita discursos sobre el futuro que no miren al empresariado con sentido vergonzante. Que no sientan que defender la libre empresa es caer en ese estigma de proteger a los que tienen. No se construye una sociedad pujante si no hay sentido empresarial”, precisó.

En un llamado a quienes aspiran a presentarse al debate electoral del 2022, dijo que deben tener claro que industriales como Carlos Ardila Lülle, quien falleció este viernes en la ciudad de Cali y cuya memoria fue honrada por el Mandatario, nadie interfirió en sus libertades, y cumplieron la ley y la Constitución para hacer empresa con dignidad y con ejemplo.

“Mi invitación es muy clara a que tenemos que defender nuestra democracia y nuestras libertades. No es regalada, no está ahí. La tenemos que defender y por eso el futuro de nuestro país está cimentado en el emprendimiento, que es una de sus grandes virtudes”, aseveró.

Dijo que la Colombia que se sobrepone a todo, es la que debe llevar al país a ser optimista.

Expresó que sobre la frase “percepción es realidad” es sobre la que cabalgan muchos de los que intentan generar percepciones de cara a las elecciones, “para que el discurso del caos promueva su ascenso al poder. Esa no es la Colombia que queremos. Queremos la Colombia de propuestas, de creatividad, de innovación y de talento, por la que llevamos trabajando tres años intensamente”, puntualizó.