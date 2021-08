Minsalud: "revelación de contratos de vacunas nos plantea un riesgo"

La revelación de los contratos de adquisición de vacunas con Pfizer y AstraZeneca "nos plantea un riesgo", así lo manifestó el ministro de Salud, Fernando Ruiz.

Sin embargo, señaló que desde el mismo momentos en que se hicieron públicos dichos contratos, se entablaron conversaciones con ambas casas farmacéuticas. "Lo que hemos hecho es tener conversaciones con las dos empresas involucradas", aseguró.

En ese sentido, el jefe de la cartera especificó que en dichos diálogos se manifestó que no hubo ningún tipo de filtración de parte del Gobierno Nacional. En el caso de AstraZeneca, Ruiz dijo que "ellos manifestaron no estar conformes, pero en general no hubo consideración sobre posibles implicaciones".

Entre tanto, en el caso de Pfizer, el ministro detalló que ese contrató se firmó a nivel global y se entregaron las explicaciones del caso. "Estamos pendientes de esperar la respuesta de ellos; esperamos que con la decisión del Consejo de Estado de hacer las denuncias, bajarle un poco la implicación y riesgo", agregó.

Así las cosas, insistió en que esta es una situación compleja ya que se presenta en un momento en el que el país está haciendo negociaciones para la adquisición de biológicos para 2022 y que, a su vez, puede afectar la estabilidad del plan de vacunación nacional contra el covid-19.

Frente al porqué de las molestias de los laboratorios, manifestó que "es un tema de prevención frente a los riesgos de la industria, frente a la posibilidad de riesgos inherentes a los periodos del desarrollo de las vacunas", pues cuando se firmaron esos contratos, los inmunizantes tenían realmente poco periodo de desarrollo.