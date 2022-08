Tasa de informalidad laboral bajó 2,1% en el segundo trimestre de 2022

Una disminución de 2,1% registró la informalidad laboral en el segundo trimestre de este año, al alcanzar una tasa de 45,6%. Para las 23 ciudades y áreas metropolitanas, de acuerdo con el reporte del DANE, el resultado fue de 45,6% mientras que para las 13 capitales principales fue de 44,3%.

Para el total nacional, la proporción de hombres informales en el trimestre abril-junio 2022 fue de 60,0%, lo que significó una disminución de 2,6 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior (62,7%). En el caso de las mujeres ocupadas informales fue de 55,1%, respecto al mismo periodo de 2021 (56,2%).

Asimismo, para las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la proporción de hombres informales fue de 44,5%, y para las 23 ciudades y áreas metropolitanas esta proporción fue 46,0%, lo cual representó para cada caso una disminución de 3,2% respecto al mismo trimestre del año anterior.

Ciudades

Para el periodo de análisis, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que presentaron mayor proporción de informalidad fueron: Sincelejo (69,8%), Valledupar (67,2%) y Cúcuta A.M. (66,5%). Entre tanto, las ciudades con menor proporción de informalidad fueron: Bogotá D.C. (36,2%), Manizales A.M. (37,1%) y Medellín A.M. (40,1%).

En el total nacional, para el trimestre abril-junio de 2022, el 85,3% de la población ocupada que trabajaba en microempresas era informal, mientras que en empresa pequeña, empresa mediana y empresa grande las proporciones fueron de 24,8%, 8,7%, y 5,7% respectivamente.

Por otra parte, la entidad de estadística reportó que en el trimestre culminado en junio, la tasa global de participación (TGP) de la población joven en el total nacional fue 54,7%, el mismo periodo del año anterior esta tasa fue 53,6%.

La tasa de ocupación (TO) para el total de personas entre 15 y 28 años fue 44,6%, presentando un aumento de 3,8% comparada con el trimestre abril-junio 2021 (40,8%). Con ello, la tasa de desempleo de la población joven se ubicó en 18,4%, registrando una disminución de 5,5% frente al trimestre abril-junio 2021 (23,9%).

La rama de actividad económica que concentró el mayor número de ocupados jóvenes fue Comercio y reparación de vehículos (18,3%) seguida de Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (15,6%). Por su parte, Alojamiento y servicios de comida fue la rama que más aportó positivamente a la variación de la ocupación con 2,2 puntos porcentuales. Comercio y reparación de vehículos aportó negativamente a la ocupación con 0,5 puntos porcentuales.

Los ninis

Para el total nacional en el trimestre abril-junio 2022, la población de jóvenes entre 15 y 28 años que no estudiaba ni se encontraba ocupada fue de 2.800.000 personas. Esto representó el 24,5% en edad de trabajar para dicho rango de edad. Por sexo, esta relación para los hombres fue de 8,1% y para las mujeres de 16,4%.

Durante el trimestre abril-junio 2022, la tasa global de participación (TGP) de la población joven en las 13 ciudades y áreas metropolitanas se ubicó en 56,5%, el mismo periodo del año anterior esta tasa fue 57,1%. En el periodo de análisis, la tasa de ocupación (TO) para el total de la población joven se ubicó en 45,9%, mientras que en el trimestre abril-junio 2021 fue 42,1%, lo que representó un aumento de 3,8%. La tasa de desempleo de la población joven fue 18,7%, registrando una disminución de -7,4% frente al trimestre abril-junio 2021 (26,2%).

Entre abril y junio de 2022, la tasa de desempleo para las mujeres fue 14,0% y para los hombres 8,9%. Para el total nacional en el trimestre abril-junio 2022, la diferencia entre hombres y mujeres en la tasa de desempleo se ubicó en -5,1%, la tasa de ocupación en 25,4% y la tasa global de participación en 24,9%.