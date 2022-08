Sumapaz tendrá cinco centros de conectividad campesina

Se estima que Sumapaz tenga entre 3.500 y 4.000 habitantes con 1.200 familias en su territorio. Esta localidad 100% rural y la más grande en extensión de Bogotá, enfrenta diversos desafíos en los que su comunidad trabaja para tener una mejor calidad de vida.

EL NUEVO SIGLO dialogó con Sebastián Saldarriaga, alcalde menor de la localidad, quien se refirió a los avances en infraestructura y conectividad que han tenido, además de los retos que enfrentan en educación y movilidad.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo está la localidad en temas de infraestructura?

SEBASTIÁN SALDARRIAGA: Actualmente avanzamos en el inicio de las actividades en el proyecto de regalías con las que se pretenden construir cerca de 30,3 kilómetros de vías en cinco sectores de las dos cuencas del Sumapaz: la cuenca del río Sumapaz y la cuenca del río Blanco. Esta inversión es ejecutada por la unidad de mantenimiento vial; sin embargo, depende directamente de las acciones que se impulsan a través de la interventoría, a la cual le hacemos supervisión.

Este contrato de ejecución de obras asciende a los $76 mil millones con una interventoría superior a los $3 mil millones. Desde la alcaldía hicimos gestión para que estas obras iniciaran en la actual administración.

Además, empezamos con varios frentes de obra especialmente con los proyectos hidráulicos y avanzamos en las acciones de preconstrucción, es decir, el análisis de los diseños entregados al OCAD.

ENS: ¿Cómo avanza Sumapaz en conectividad?

SS: En este momento existe un convenio entre la ETB y la Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la Secretaría General del Distrito, que iniciaron actividades que permitirán llevar al territorio la instalación de cinco antenas de comunicación, mejorando la conectividad de todos los sumapaceños. Además, se construirán cinco centros de conectividad campesina que permiten mejores condiciones de acceso a internet.

ENS: ¿Qué se ha hecho para el mejoramiento de la malla vial?

SS: Estamos avanzando en la publicación del contrato de malla vial que nos va a permitir mejorar la localidad en este aspecto. Esperamos que este contrato sea adjudicado en menos de dos meses con su respectiva interventoría. Actualmente estamos replanteando acciones para llevar a buen puerto el mejoramiento de 36 viviendas rurales, 18 por cada cuenca, así como la finalización de las obras de intervención de las sedes de la Alcaldía, una que está en el complejo cultural Llano Grande y la sede principal ubicada en el corregimiento de San Juan.

ENS: ¿Existen algunas iniciativas ambientales que involucren a la comunidad?

SS: Estamos finalizando la intervención de las iniciativas productivas. Este es un proyecto que hicimos en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Económico, en donde implantamos más de 100 iniciativas en todo el territorio con acciones como piscicultura, apicultura, mejoramiento de praderas para producción de lácteos y sus derivados como yogurt, quesos en la localidad.

Actualmente estamos pensando en una segunda fase de este proyecto, pero esta vez hacia la articulación de estas iniciaciones productivas, es decir, con cadenas de producción y comercialización de Sumapaz como región y llegar a la Bogotá urbana.

Le puede interesar: Desarticulan red que falsificaba medicamentos para el cáncer en el país

ENS: ¿Cómo está el acceso de los jóvenes a educación superior?

SS: Sumapaz es una localidad 100% rural, la única de esa condición en Bogotá; además la más grande en extensión de la ciudad. Esto significa que todos los programas del Distrito deben llegar a la localidad con enfoque diferencial. Se debe tener en cuenta especialmente las distancias que recorre nuestro campesinado para llegar a ciertas reuniones o convocatorias de la Alcaldía, situación que no sucede en la Bogotá urbana, ya que tiene una dinámica distinta. En muchas ocasiones en Sumapaz tenemos que recorrer vereda a vereda para facilitar el acceso de información a las personas.

Sin duda la conectividad es el principal problema para que la comunidad tenga recursos e información por parte de las entidades nacionales o locales. Otro inconveniente es el mal estado de las vías, aunque siempre estamos en pro de su mantenimiento, pero esto dificulta el acceso a la educación superior.

Sin embargo, en este momento tenemos la iniciativa “Jóvenes a la U”, un proyecto de la alcaldesa Claudia López para que los jóvenes del Distrito capital accedan a la educación superior, algo que antes no ocurría.

Como alcaldía local recurrimos a Atenea, Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología, entidad encargada de recoger los recursos de este convenio que tienen las 20 localidades con el Distrito y con la Secretaría de Educación. La entidad tiene un convenio con 33 universidades públicas y privadas para que los jóvenes, a través de un proceso de inscripción y de convocatoria, se inscriban al programa que desean y puedan acceder a la educación superior.

Actualmente tenemos la meta de beneficiar a 45 estudiantes de los 65 que en promedio se gradúan año a año. Destinamos un aproximado de $3.000 millones para que nuestros jóvenes estudien.

ENS: ¿Cómo solucionar este problema de movilidad definitivamente?

SS: Este tema es delicado, en el sentido de que la localidad está en el Parque Nacional Natural Sumapaz del sistema nacional de aéreas protegidas y tiene jurisdicción con la CAR. Al ser un área rural, la Secretaría Distrital de Ambiente no tiene competencia, esto no ha permitido que muchas de las vías se puedan intervenir más allá de los mantenimientos que se hacen, en los que no se pueden usar materiales que afecten el ecosistema, como por ejemplo cemento o placa huella en la mayoría de la localidad. Esta sin duda es una de nuestras mayores dificultades. En este sentido, requeriríamos de permisos ambientales por parte de Parques Nacionales en su Área y por parte de la Corporación en su jurisdicción.

Le puede interesar: Hoy vence plazo para pagar impuesto vehicular con descuento

Paz y reconciliación

ENS: ¿Cómo avanza la comunidad de Sumapaz en paz y reconciliación?

SS: Hace poco tuvimos la celebración del día de las víctimas. Teníamos esa deuda con la comunidad. Fue un día en el que se conmemoró a los afectados por el conflicto armado en el Sumapaz. El acto fue muy emotivo porque participaron más de 100 personas en actividades de sanación, relajación y el reconocimiento del dolor por la pérdida de un ser querido, además de procesos de duelo y cómo superarlos.

Por otro lado, estamos avanzando en la preparación del Día Nacional de las Victimas que se realiza en octubre. Además, estamos entregando dotaciones a las Juntas de Acción Comunal (JAC). En total se beneficiarán 18 JAC con equipos que les van a permitir cumplir con su gestión administrativa. Actualmente las estamos dotando de computadores, impresoras, equipos de sonido, actas de contabilidad, entre otros elementos necesarios.