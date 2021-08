Publicación de contratos no afectará entrega de vacunas: AstraZeneca

Este miércoles el director del departamento administrativo de Presidencia, Víctor Muñoz, indicó que de acuerdo a la reunión que se sostuvo con la farmacéutica Astrazeneca, esta aseguró que por el momento no hay afectaciones en el cronograma de entrega.

“No se presenta ningún tipo de afectación frente al cronograma que tenemos pactado durante este tercer trimestre y cuarto trimestre; evidentemente piden tomar todas las medidas que sean necesarias para salvaguardar la información y les preocupó que algo que estaba en el contrato, que estaba pactado proteger la confidencialidad, haya sido publicado”, afirmó Muñoz.

En cuanto a la farmacéutica Pfizer, este contrato se encuentra firmado a nivel internacional y se rige bajo la ley de Nueva York, por lo que ya está en el área legal.

Además lea: Radicarán moción de censura contra la Ministra de las TIC

Cabe mencionar que en los documentos de carácter reservado, se revela que Colombia aceptó asumir el pago de todos los impuestos relacionados con la negociación de las vacunas y eximió de cualquier responsabilidad a los fabricantes por eventuales efectos adversos de las mismas, dada la situación de emergencia que se vive en todo el mundo.

El director del Instituto Anticorrupción, Camilo Enciso, manifestó que es un derecho de los colombianos que se sepa cuánto es el valor de las vacunas porque permite llevar un control sobre el dinero destinado para este proceso. “El Gobierno se ha montado en una narrativa indicando que la publicación de los contratos generaría para Colombia una afectación con las farmacéuticas y la verdad es que eso es falso”, explicó.

En cuanto a los contratos, el experto dijo que “cuando uno mira el contrato, las farmacéuticas están totalmente amparadas para no entregar las vacunas a tiempo, para no seguir con el suministro, para no responder por ninguna de las consecuencias... Acá lo que está de por medio es el derecho de los pacientes”.