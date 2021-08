INS requiere de $111 mil millones para funcionar en 2022

En la Comisión Séptima del Senado de la República, la directora del Instituto Nacional de Salud (INS), Marta Ospina, advirtió que el presupuesto de la entidad para el 2022 es de 111 mil millones de pesos.

De acuerdo a la funcionaria se requieren más 9.624 millones de pesos para cubrir los gastos de funcionamiento en la entidad.

"La planta de cargos del instituto nunca ha logrado ser completada, no se ha logrado nombrar a las demás personas porque no ha existido la plata, se tienen los cargos pero no se cuenta con la gente. La Comisión Nacional del Registro Civil nos decía que sacáramos los cargos a concurso, pero no tendría con que liquidar a los que se irían de los encargos y no ni siquiera para pagar el concurso y eso se explicó”, dijo la funcionaria.

Ospina agregó que pese a las dificultades económicas debido a la pandemia, se ha logrado trabajar y resaltó que en este año el INS recibió 39. 646 millones de pesos.

“Estos 111 mil millones de pesos es realmente la necesidad del instituto para funcionar sin tareas adicionales y lo que por ley debe montar en el próximo año, es el laboratorio de genética que es necesario porque existe una ley importante y beneficiosa que es el tamizaje neonatal”, sostuvo.

Asimismo señaló que serían 50 mil millones de funcionamiento y de inversión 60 mil millones de pesos, los que requiere esa entidad.