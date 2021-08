¿Filtración de contratos afectaría suministro de vacunas a Colombia?

El Gobierno nacional trabaja a marchas forzadas y sin tregua para que las farmacéuticas, que han vendido y provisionado la totalidad de vacunas que se han aplicado a millones de colombianos contra la covid-19, no tomen acciones contra el país y suspendan los suministros tras la filtración de los contratos confidenciales de compra. Aunque Astrazéneca ha dicho que seguirá suministrando la inyección, se conoció que Pfizer está consultando a su departamento jurídico para tomar una decisión.

El presidente Iván Duque dijo que “hay preocupación” y calificó la situación como “grave”. “Desde luego que hay preocupación. Yo hablé con la presidenta del Consejo de Estado, ella también está muy preocupada, primero porque se trata de información confidencial para garantizar el cumplimiento de los contratos de suministro de las vacunas”, dijo el mandatario.

Duque insistió en que esto nunca ha sido ni una necedad ni una terquedad del Gobierno, sino que ha sido una cláusula que han tenido las farmacéuticas con varios países.

El jefe de Estado agregó que obviamente esa publicación no emanó de ningún fallo y aseguró que la presidenta del Tribunal dijo que van hacer las investigaciones internas necesarias para establecer que ocurrió ahí.

El mandatario destacó que se ha venido hablando con las farmacéuticas y mostró su confianza en que “no venga ningún tipo de sanción contractual que nos afecte en el desarrollo del Plan Nacional de Vacunación”.

Señaló que “aquí de lo que se trata es de garantizar que se siga vacunando masivamente”.

Sobre los pagos, el mandatario destacó “hemos trabajado con esquemas que son bastante estandarizados a nivel internacional”.

Acciones

Asimismo, el presidente Duque sostuvo que no se puede descartar ningún tipo de acción contra las personas que publicaron esos contratos porque claramente “se trataba de información confidencial y que puede poner en riesgo el Plan Nacional de Vacunación”.

Sobre la posibilidad de que se ponga en riesgo la distribución de vacunas en el país, dijo que “no quisiera llegar a ese punto, pero obviamente la situación es grave, grave porque ahí hay a partir de esa publicación un incumplimiento que lo hace un tercero, que no viene de nosotros que fuimos quienes firmamos en nombre del pueblo colombiano esos acuerdos, por eso hemos venido dando las explicaciones a las farmacéuticas”.

Duque señaló que lo que toca en este momento “es ser lo suficientemente claros y persuasivos en que aquí no hubo ningún incumplimiento de parte del Estado colombiano, que fue el que firmó el acuerdo con ellos, y que lo que necesitamos en este momento es mantener el flujo de vacunas en nuestro país”.

Manifestó a los medios que “nuestro objetivo es seguir avanzando con la vacunación masiva y por eso las investigaciones se tendrán que hacer”, y además señaló que las investigaciones podrán determinar “cuáles fueron los móviles de las personas que pusieron a disposición del público información de carácter confidencial”.

El mandatario fue insistente en que se han tenido conversaciones con las farmacéuticas y se mostró confiado en que se pueda resolver este asunto en el menor tiempo posible.

Sobre esas conversaciones el Jefe de Estado dijo que es necesario “entender las preocupaciones y las molestias cuando se han firmado unos acuerdos” y por eso reiteró que el “Estado colombiano ha cumplido con ello y esta no es una decisión del Estado” ni ocurre por funcionarios del Gobierno.

Publicación

De otro lado, se conoció que la revelación de los contratos se dio por parte de usuarios de las redes y medios de comunicación luego de que el Consejo de Estado hubiera publicado, por error, los documentos.

El máximo tribunal de lo contencioso administrativo sostuvo que en cumplimiento de un fallo que niega una tutela presentada por la sociedad Janssen Cilag S. A., que fue apoyada por las empresas Pfizer y AstraZeneca, “se decretó como prueba el envío de información relevante para la resolución del caso”.

Indicó el Consejo de Estado que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca remitió la información con la salvedad de carácter reservado de algunos de los documentos, entre los cuales se encontraba uno denominado ‘Acuerdo de Fabricación y Suministro entre Pfizer export BV (pebv) y Fiduprevisora S.A.’ y tal documento se incorporó al sistema de gestión judicial sin advertir que, al momento de realizarse dicha actuación perdió los atributos de seguridad o cadena de custodia con los que fue enviado.

Por su parte, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Víctor Muñoz, se mostró preocupado debido a que esa información no se podía revelar por el acuerdo de confidencialidad que hay con las farmacéuticas.

Consecuencias

El director del Dapre señaló que esto puede traer consecuencias frente a los despachos de vacunas a nuestro país.

“La Secretaría Jurídica de Presidencia y los abogados del equipo jurídico de gestión de riesgo se encuentran reunidos con las farmacéuticas porque tenemos que evaluar, de cara a una publicación, si se realizan los contratos y que afecte el acuerdo de confidencialidad, cuáles pueden ser los impactos de tener esto en términos de despacho o cualquier otra situación en el tema de vacunas”, afirmó.

En los documentos de carácter reservado, se revela que Colombia aceptó asumir el pago de todos los impuestos relacionados con la negociación de las vacunas y eximió de cualquier responsabilidad a los fabricantes por eventuales efectos adversos de las mismas, dada la situación de emergencia que se vive en todo el mundo.

El director del Instituto Anticorrupción, Camilo Enciso, manifestó que es un derecho de los colombianos que se sepa cuánto es el valor de las vacunas porque permite llevar un control sobre el dinero destinado para este proceso. “El Gobierno se ha montado en una narrativa indicando que la publicación de los contratos generaría para Colombia una afectación con las farmacéuticas y la verdad es que eso es falso”, explicó.

En cuanto a los contratos, el experto dijo que “cuando uno mira el contrato, las farmacéuticas están totalmente amparadas para no entregar las vacunas a tiempo, para no seguir con el suministro, para no responder por ninguna de las consecuencias... Acá lo que está de por medio es el derecho de los pacientes”.

El costo va desde US$6 hasta US$12

Según la información publicada, Colombia habría pagado US$12 por cada dosis de la vacuna a Pfizer, mientras el monto por cada una de las de AstraZeneca habría ascendido a US$6. Cabe recordar que los fármacos de estas compañías requieren de la aplicación de segunda dosis para completar el esquema de inmunización.

Según el documento, el comprador, es decir Colombia, “adquiriría el producto de Pfizer al precio por dosis señalado, excluido el IVA, así como cualquier costo y gasto de nacionalización del producto (...). El precio incluirá todos los costos internos de Pfizer relacionados con la fabricación y entrega del producto”.

Asimismo, el documento detalla que, “como contraprestación parcial por las dosis contratadas, el comprador realizará un pago de anticipo de US$19,99 millones, calculado a razón de US$2 por dosis multiplicado por 9,99 millones de dosis, a Pfizer dentro de los 30 días siguientes al recibo de la factura Pfizer emitida en o posterior a la fecha efectiva (el anticipo)”.

En el caso de la vacuna AstraZeneca, el precio de venta por cada dosis al Gobierno se estableció en US$6.

“AstraZeneca suministrará las dosis totales al comprador a un precio que excluye impuestos indirectos igual a US$59,9 millones (precio total de la compra) reflejando un precio de US$6 por dosis, que es un precio Ex-Factory también conocido como Ex-Works”, se lee en los documentos publicados.

En cuanto a los detalles del contrato, AstraZeneca se comprometía a construir la capacidad de fabricar 9.984.000 dosis de la vacuna para ser entregadas al país. No obstante, se deja claro que el acuerdo estipulado no equivale a una obligación de compra exclusiva.