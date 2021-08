Tutela y tiempos podrían entorpecer discusión de Rescate social

Pese a que la Administración Distrital había indicado, cuando se comenzó la discusión en la comisión de Hacienda del rescate social, que si el Concejo de Bogotá no lo aprobaba el Transmilenio dejaría de funcionar a mediados de este mes, la presidenta del Concejo de Bogotá, María Fernanda Rojas, agendó este martes el debate en la Plenaria para el próximo 17, 18 y 19 de agosto, lo que ha llamado la atención de varios concejales, pues hoy por hoy no saben que tan cierta era la corta vida de funcionamiento que le quedaba al sistema de transporte masivo.

“Tienen al partido de gobierno en la presidencia de la corporación y ya habrían podido, por tiempos, comenzar a discutir el proyecto desde el 11 de agosto y van a comenzar a discutirlo después de la quincena, después de mediados de mes. La situación no era tan crítica. La alcaldesa engaño al Concejo y nos presionó con el cierre del sistema de transporte. Nos mintió”, le dijo ayer a EL NUEVO SIGLO el concejal Forero.

Por otra parte, el concejal de Polo, Carlos Carrillo, tomó la decisión de entablar acciones legales y entutelar al Concejo de Bogotá por violar su derecho al debido proceso durante la discusión al rescate social en la Comisión de Hacienda. De acuerdo con el concejal Carrillo, la presión ejercida por el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, a la presidenta de la comisión, la cabildante del partido liberal, Luz Marina Gordillo, hizo que se viciara el trámite en dicha corporación.

“Interpuse una acción de tutela en contra de esta corporación. No queda otro camino ante la fragrante violación de mis derechos en la discusión del rescate a Transmilenio. Pero no solamente de mis derechos sino de los principios constitucionales en los que se cimenta nuestra democracia. Lo que hicieron en el transcurso de esa discusión fue burdo y no se podía hacer. Volví a revisar las grabaciones y es absolutamente irreglamentario lo que pasa: Los concejales se preguntan que se está votando y la presidente dice que ya tomó una decisión y somete a consideración una proposición sustitutiva en la que se mete todo y se articuló el articulado en bloque, pese a que distintos concejales solicitamos que se hiciera de manera independiente”, indicó el concejal Carrillo.

Le puede interesar: Negada tutela a Janssen, entregará contratos de vacunas covid

Añadió, una vez más, en que este proyecto está viciado en su trámite, independientemente de si se está o no de acuerdo con él y se refirió en especifico al rol del secretario de Gobierno, de quien dijo que “Luis Ernesto Gómez es un pésimo presidente de Comisión y no sabe presidir. No se sabe el reglamento y su torpeza y sus presiones a la presidenta viciaron el trámite”, finalizó diciendo.

¿Esto qué significa para la discusión de este proyecto? Para resolver esta pregunta este medio consultó al concejal del Polo, quien explicó que en la tutela se pidieron medidas cautelares para que se detenga el trámite del proyecto.

“Tiene que haber un pronunciamiento máximo en 15 días, por eso es una tutela. El debate en Plenaria quedó para el 20 de agosto, casi un mes desde el primer debate. ¿No que tenían tanto afán? Curioso. Puede haber respuesta antes del 20 y podría suspenderse indefinidamente. Si la tutela falla y el juez ordena que se detenga se detiene el tramite hasta que se resuelva de fondo. Yo no soy muy amigo de las tutelas pero de verdad que al secretario de Gobierno se le fue la mano”, sostuvo el concejal Carrillo.

A este respecto el concejal Forero le dijo a este Medio que si al concejal Carrillo le fallan a favor la tutela, en principio sí se podría enredar el trámite del protector. Y como es tutela se tiene que responder en 10 días hábiles y estamos cerca del plazo. Hay que ver cómo falla la justicia y ahí sí grave el retrasado en el agendamiento de la plenaria”, finalizó diciendo.