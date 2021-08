Definitivamente el covid-19 se volverá endémico: Álvarez

La evolución de la pandemia del covid-19 en Colombia dependerá no solo de cuántas personas se logren vacunar sino de que toda la población mantenga las medidas de autocuidado y bioseguridad al máximo, sobre todo ahora que llegó al país la variante Delta.

En entrevista con EL NUEVO SIGLO, el experto e infectólogo Carlos Álvarez, coordinador de estudios sobre el coronavirus en Colombia por parte de la Organización Mundial de la Salud, sostiene que el próximo pico de la pandemia se podría dar en los no vacunados. De igual manera, previó que la fase endémica del virus en inevitable que llegue al país.

EL NUEVO SIGLO: ¿Con la aparición de la nueva variante Delta qué le espera al país?

CARLOS ÁLVAREZ: Con la llegada de la variante Delta a Colombia, lo que uno esperaría, si se da la misma dinámica que en otros países, es que esta variante desplace a las anteriores. Al tener la posibilidad de trasmitirse más fácilmente, podría darse un incremento de casos, especialmente en aquellas personas que no se han vacunado.

ENS: Hay quienes dicen que lo más grave de la pandemia está por venir, ¿qué opina?

CA: Básicamente diría que, desde el punto de vista biológico y de la misma enfermedad, hemos visto unos embates extremadamente fuertes. Uno esperaría biológicamente un menor número de casos complejos, pero la covid no solamente es la enfermedad, sino todo lo que está alrededor de ella, la misma situación que ha enfrentado el mundo en las diferentes condiciones, no solamente de salud, sino también en otros aspectos, como la parte social, cultural y económica.

ENS: ¿Esta enfermedad se volverá endémica?

CA: Definitivamente esta enfermedad se volverá endémica, eso sencillamente significa que la enfermedad va a continuar circulando entre nosotros. Sin embargo, ya esa posibilidad de colapsar los sistemas sanitarios disminuye y podría ocurrir que se den algunos brotes en algunos momentos, tal como lo vemos con la influenza. Eso es lo que podría pasar después de alcanzar la inmunidad de rebaño.

ENS: ¿Será necesario una dosis de refuerzo de la vacuna contra este coronavirus?

CA: Esta es una de las preguntas ante la que aún no tenemos una respuesta concreta de la ciencia. Creo que aquí lo que tenemos claro hasta este momento es que definitivamente para las personas que tienen las defensas bajas o algunas condiciones clínicas es necesario colocar una tercera dosis, eso está claramente demostrado.

Lo que se ha visto, como pasa con otras vacunas a medida que pasa el tiempo, es que los anticuerpos generados por las vacunas empiezan a disminuir. Sin embargo, esto no significa que se haya perdido la capacidad de proteger de la vacuna, porque hay varias herramientas del sistema de defensa que son necesarias para que funcionen adecuadamente, una de ellas son los anticuerpos. Pero tiene otros componentes y podríamos decir que, a pesar de que los anticuerpos empiezan a disminuir, no significa que la persona no esté protegida.

Por todo ello, es prematuro plantear, a mi modo de ver, que la vacuna deja de proteger a los 6 meses.

¿Nuevo pico?

ENS: ¿Es inminente el cuarto pico?

CA: El cuarto pico de la pandemia en Colombia podría darse con la llegada de la variante Delta. Es posible que no sea inminente, pero depende mucho de lo que hagamos nosotros. Si bajamos la guardia, dejamos de tener las medidas de autocuidado, los protocolos de bioseguridad que se han establecido, es probable que las personas que no se han vacunado, por la razón que sea, tengan mayor probabilidad de contagiarse y aumentar el número de casos.

ENS: ¿Cómo se puede generar, entonces, ese nuevo pico?

CA: Los picos que se generen, como ha pasado en otros países, dominantemente ocurren en las personas no vacunadas. Es decir, las personas que ya se han recuperado hace menos de un año y las personas vacunadas tienen un grado de inmunidad importante y probablemente esto hace que no se contagien, pero sí las personas que no se han vacunado.

ENS: ¿Quiénes tendrían mayor posibilidad de llegar a las UCI?

CA: Definitivamente, como ocurre en otros países, las personas que están llegando a las Unidades de Cuidados Intensivos son las no vacunadas. También es evidente que aquellas personas que se han vacunado con diferentes biológicos, tienen menos riesgo de complicarse, de ir a hospitalización, terminar en cuidados intensivos e incluso de fallecer.

Por eso hago un llamado fuerte para que las personas que no se han vacunado, y que ya deberían estar vacunadas, que lo hagan porque están ayudando a proteger sus vidas y están ayudando a la inmunidad de rebaño.

Plan de vacunación

ENS: ¿Cómo ve el Plan Nacional de Vacunación?

CA: En este momento considero que en Colombia ya hay un buen número de personas ya vacunadas. Una ventaja en el Plan Nacional, en cual se priorizó a las personas de mayor riesgo y mayor posibilidad de complicarse. Esto hace que en las próximas semanas así haya un incremento de casos, el número de personas que se complique será menor.

ENS: La pregunta del millón, ¿cuándo se acabará la pandemia?

CA: Va a depender mucho de la misma vacunación en el mundo. Todavía estamos lejanos de tener una vacunación completa, y tenemos que esperar que biológicamente el virus no mute con variantes más complejas y esto llevaría a que tuviéramos un control en un futuro mediano. Lo que uno espera es que las personas se vacunen. Podemos continuar con la infección por varios años, pero como pandemia estamos a un punto más avanzado para pasar de la fase pandémica a una fase endémica de este virus.

El Ministerio de Salud confirmó ayer que en las últimas 24 horas hubo 3.948 nuevos infectados de coronavirus en el país, con lo que se llega a un total de 4.846.955 de casos confirmados.

Los departamentos que más casos reportaron fueron Valle con 565, Bogotá con 527, Antioquia con 513, Cundinamarca con 371, Santander con 266, Cartagena con 211 y Norte de Santander con 145.

También se informó que la cifra de muertos llegó a 122.768 tras el fallecimiento de 167 personas más.

Mientras que se confirmó que 4.662.658 personas se han recuperado del virus en el país, la cifra de casos activos es de 47.451.

De otro lado, ayer el ministro de Salud, Fernando Ruiz, reiteró que se deberá vacunar al 90% de la población colombiana y no solo al 70%, como estaba planeado inicialmente, para lograr la inmunidad de rebaño frente al covid-19. Tras indicar que desde junio la cartera había actualizado su posición sobre el umbral que permitiría este logro en el país, Ruiz afirmó que "la estrategia no es un porcentaje sino la reducción de mortalidad y severidad de la enfermedad en grupos de riesgo".

De otra parte, en el marco de las negociaciones bilaterales establecidas por Colombia para la adquisición de vacunas, Ruiz se reunió con el vicepresidente de Sinovac, Weining Meng, y el director senior de negocios internacionales, Zijian Tang.

"Esta reunión y la agenda planeada para la semana con los representantes de Sinovac, es parte de la estrategia que tiene el país para recuperar la capacidad de producción de vacunas localmente, lo que permitirá que Colombia responda mejor a los retos en salud pública que tenemos, así como a futuras pandemias", dijo el Ministro.

Ruiz explicó que esto va en línea con la estrategia desarrollada por parte del Gobierno, la cual está dividida en tres etapas: la primera es envasar vacunas producidas y desarrolladas en otro país, un procedimiento que aún no se lleva a cabo en Colombia. La segunda es transferencia de tecnología para la producción. Y la última desarrollo de vacunas.

De otro lado, el Gobierno estudiaba anoche los efectos de una acción de tutela negada por el Consejo de Estado a una filial de la farmacéutica Janssen, que buscaba reversar un fallo el 11 de mayo pasado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó al Gobierno entregarle al Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción copias de los contratos de adquisición de vacunas con distintas multinacionales.

El Ejecutivo insiste en que la confidencialidad de los contratos es clave para garantizar el acceso a los biológicos, como ha ocurrido en otras partes del mundo. Por lo mismo impugnó hace semanas el fallo del Tribunal, pero ese recurso no se ha resuelto. Aún así ayer se conoció que por cada dosis de la vacuna Pfizer el Estado pagó 12 dólares y 6 por la de AstraZeneca.