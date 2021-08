70 familias en riesgo de perder sus viviendas en Quinchía, Risaralda

En el municipio de Quinchía en el barrio 1 de Mayo en Risaralda, 17 viviendas se encuentran al borde del colapso y las otras 55 podrían estar en riesgo debido a un desprendimiento de tierra que se presentó hace ocho días.

Tras un estudio, donde se identifico que la actividad de la montaña tiene deterioro de la maya o gavión que años atrás se construyó, las autoridades declararon calamidad pública en dicho barrio.

“Inicialmente hubo una desinformación, lo asociaban a la red de acueducto y alcantarillado. Toda la parte operativa empezamos a revisar las redes y no se evidenció ningún movimiento ni fugas. Con respecto al servicio del agua, es prudente suspenderlo; el agua en la tubería tiene un peso, entonces es para aliviar la carga en las redes”, explicó Juan Augusto García, gerente de Empresas Públicas de la localidad.

No obstante, García aclaró que se encuentran buscando soluciones como revisar válvulas y reubicarlas "no por fallas sino para poder generar el servicio a las personas que no están en el barrio 1 de Mayo”.

Entretanto, la Gobernación ha dispuesto de dos carrotanques para garantizar el suministro al barrio.

"Empresas Públicas y la Empresa Vial de Quinchía van a adelantar la intervención del gavión en la vía que conduce de La Virgen al Cementerio, reforzarlo, lo que también nos permite mitigar el riesgo”, agregó García.

La situación es preocupante, por esta razón la Gobernación de Risaralda solicitó la presencia de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la cual recomendó restringir el tránsito en la zona, así que fue emitido el decreto número 108 de 2021, que cierra el acceso al barrio 1 de Mayo sobre la carrera 6.