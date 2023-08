No creo que esta reforma vaya a mejorar el sistema de salud: Gaviria

EN MEDIO del escepticismo con el actual panorama político del país, el exministro Alejandro Gaviria, explicó a EL NUEVO SIGLO, sus inquietudes respecto a la reforma del sistema de salud, la entrada de nuevas reformas y los peligros que conciernen en el país con la actual crisis que puede perjudicar a la economía.

EL NUEVO SIGLO: ¿Qué opina sobre la reforma a la Salud?

ALEJANDRO GAVIRIA: Con la reforma de la salud lo que yo quisiera ver es una señal clara del gobierno que está dispuesto a llegar a acuerdos, a tener una discusión seria sobre el sistema de salud. Una señal en ese sentido no la he visto todavía. Entonces me parece muy difícil que la reforma a la salud, como está concebida actualmente y como se aprobó en la Comisión Séptima de Cámara, sea aprobada esta legislatura.

ENS: ¿Qué puntos le preocupan de la reforma de la salud?

AG: El punto general que más me preocupa es la falta de claridad sobre el sistema de aseguramiento, como existe la falta de claridad sobre las funciones de las EPS y la destrucción de capacidades del sistema de salud de un lado. Y todos los temas que tienen que ver con los problemas financieros del sistema que no son únicos al sistema colombiano y que están en todos los otros sistemas, cómo quedarían las EPS con la reforma que propone el gobierno.

Con la reforma que propone el Gobierno todavía en mi opinión, hay mucha ambigüedad sobre el papel de las EPS que juegan un papel de administradoras, no administran el riesgo. Hay un sistema armado sin EPS y las ponen ahí encima superpuestas a ese sistema, sin una visión clara del futuro del sistema.

Los dineros

ENS: ¿Van a convertir a la Adres en una entidad superpoderosa?

AG: Asumiría unas capacidades, por ejemplo, en la auditoría de cuentas y en la coordinación general del sistema que no puede hacer, o sea, sin una auditoría concurrente. Sin una gestión técnica del riesgo en salud el sistema de salud de Colombia será insostenible muy rápidamente y en mi opinión la Adres no tiene esa capacidad y tampoco parece haber una estrategia clara para que esas capacidades se transfieran en un horizonte de tiempo más o menos claro. Yo he sido reiterativo en este tema, quizás más de la cuenta, no creo que esta reforma vaya a mejorar el sistema de salud, todo lo contrario, podrían empeorarlo y podría llevar muy rápidamente a la insostenibilidad.

ENS: ¿Habría riesgos de corrupción por falta de controles?

AG: Yo creo que los riesgos de corrupción aumentarían con esta reforma, por la falta de control, por la destrucción de las capacidades que existen y por la indefinición misma del papel de los diferentes agentes del sistema. Es difícil hacer una predicción, pero en mi opinión la vulnerabilidad a la corrupción es mayor con el sistema que propone el gobierno.

Sin concertación

ENS: ¿Con la llegada de Guillermo Jaramillo al Ministerio, se han abierto las puertas de la concertación?

AG: Creo que ha cambiado un poco el tono, hay un tono menos agresivo. Hay un tono más amigable con el sector, pero creo que la sustancia en el fondo no ha cambiado mucho. Repito, no hay una señal clara de querer concertar o querer llegar a una reforma para concentrar no solamente con la clase política y los partidos políticos en el Congreso, sino también con los diferentes agentes del sistema. Hace algunos días hicieron una audiencia pública y las asociaciones de pacientes volvieron a quejarse de que fueron excluidas, entonces poco parece haber cambiado al respecto.

ENS: ¿El Gobierno se ha olvidado de otra agenda, de la atención a los pacientes por dedicarse al tema de la reforma de la salud?

AG: Lo dije con una figura que yo utilizaba cuando era ministro, que hacer leyes es importante, pero trabajar de vez en cuando también lo es. Uno entiende que la reforma sea importante para el gobierno, pero la administración del sistema es fundamental. Entonces, creo que sí hay en algunos temas particulares específicos preocupaciones. Doy un solo ejemplo: las tasas de vacunación están cayendo en Colombia para los niños y los menores de edad y en el tema del Covid-19 también bajan un poco, pero yo creo que eso es más explicable.

ENS: ¿Cómo observa este momento para el trámite de varias reformas?

AG: Lo primero que yo quisiera decir es que en el tema de la gobernabilidad general más allá de la reforma de la salud, veo en este momento mucha incertidumbre y una suerte de parálisis entre el 20 de julio, cuando el presidente dio el discurso de inauguración del Congreso cuando habló de acuerdo nacional y ahora no ha pasado nada, el Gobierno no ha dado ninguna muestra de que quiere volver a revivir la coalición, no hay todavía una agenda que se defina. Veo muchas dudas sobre la agenda de reformas en general en este semestre, un semestre complejo donde tenemos elecciones territoriales y donde tenemos una legitimidad del gobierno en cuestión, por el escándalo de esta semana.

La educación

ENS: Al mismo tiempo que se habla de la reforma de salud, el Gobierno anuncia una reforma a la educación. ¿Cómo observa esto?

AG: Hay dos reformas a la educación, una reforma a la Ley 30. Yo apenas los estoy estudiando, no quiero todavía dar una opinión definitiva. Veo que hay preocupaciones similares de algunos de los agentes y los rectores de las universidades privadas, sobre todo con relación al sistema mixto de educación superior. Pero apenas voy a mirarlas este fin de semana con cuidado. Los dos articulados de esas reformas.

ENS: ¿Cree que haya un ambiente en el Congreso para que se tramiten esas reformas en este periodo cuando hay problemas de la coalición?

AG: Una reforma a la Ley 30 del año 92 es poco concertada en los aspectos financieros. Podría tener ambiente una reforma mucho más general, pero es muy muy difícil. Entonces, creo que sí hay dudas sobre la gobernabilidad y la otra reforma de la ley estatutaria es mucho más compleja y así no creo que vaya a ser aprobada. Además, tiene que ser aprobada en una sola legislatura.

Las elecciones

ENS: Se dice que, en las elecciones regionales, el país giraría un poco a la derecha, ¿cuál es su opinión?

AG: Me parece más interesante y lo que vamos a ver es que los partidos políticos tradicionales y las fuerzas políticas tradicionales van a prevalecer nuevamente.

ENS: ¿Cómo superar la crisis ante las declaraciones del hijo del presidente sobre la entrada de dineros a la campaña?

AG: ¿Cómo superarla?, es muy difícil. Yo lo que puedo decir al respecto es que tengo preocupaciones sobre la estabilidad institucional y política. Dije que la economía estaba bien, pero si esto se profundiza puede tener efectos sobre la economía. No debemos olvidar que la crisis de gobernabilidad de los años 90 desembocó en la crisis económica más profunda de Colombia y en una aceleración del conflicto, eso es lo que tenemos que evitar. Básicamente todas las fuerzas democráticas tienen que evitar que esta crisis política se traduzca con el tiempo en una crisis económica y en la aceleración de los problemas del conflicto en Colombia.

El año del gobierno

ENS: El gobierno está a punto de cumplir un año, ¿cree que se viene un cambio de ministros?

AG: Yo veo lo siguiente. Haciendo un balance rápido en el tema macroeconómico. Yo creo que las cosas en el país van bien y tenemos que así aceptarlas. Las últimas cifras de empleo, por ejemplo, son buenas en algunos de los temas sectoriales, hay mucha más preocupación, no está mal infraestructura de vivienda, de servicios públicos, de hidrocarburos, de salud y en educación. Pero hay preocupaciones con las reformas y ahí es donde el gobierno del presidente Petro tiene que ser mucho más aplicado. Hay dos temas que creo que son los temas fundamentales y que van a definir el futuro del gobierno, uno es el tema político y básicamente el fracaso de la coalición de gobierno y el otro es el tema de seguridad donde todavía hay muchas dudas sobre los resultados. Y la ética de la paz.