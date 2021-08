Procuraduría abrió indagación por desmanes en El Campín

Indagación preliminar en averiguación de responsables de presuntas irregularidades por parte de las autoridades en el partido Santa Fe contra Atlético Nacional que se disputó el pasado 3 de agosto en el estadio El Campín, en Bogotá.

En el encuentro se presentaron disturbios y desmanes por parte de algunos hinchas, hecho que dejó tres personas heridas y tres capturados.

El Ministerio Público pretende determinar si se registró omisión en el servicio por parte de agentes de la Policía Nacional y funcionarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en el marco de dicho evento.

Por lo tanto, solicitó la práctica de diferentes pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad.

Los hechos sucedieron en el entretiempo del partido cuando los aficionados de Nacional entraron a la tribuna familiar del club capitalino, donde se encontraban niños e hinchas, que estaban en el costado sur.

Los enfrentamientos obligaron a que el encuentro se suspendiera parcialmente. De acuerdo con la alcaldesa, Claudia López, informó que las barras del Atlético Nacional tendrán prohibido el ingreso a partidos en Bogotá tras los hechos violentos registrado en el partido que disputó ese club con Santa Fe durante un año.

"Las barras del Nacional que deshonraron a su hinchada, a su equipo, al fútbol e irrespetaron a la ciudad de Bogotá, no tendrán ingreso al estadio El Campín por un año", aseveró y agregó que, mientras no haya condiciones que garanticen respeto a la ciudad, "esa barra no podrá volver a ingresar".

De igual manera, la misma medida será aplicada para los hinchas de equipos visitantes durante los próximos cuatro meses restantes del año.