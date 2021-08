“Ñoño” Elías es condenado a ocho años de prisión

La Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Especial de Primera instancia condenó a 8 años y 4 meses de prisión en establecimiento carcelario al exsenador Bernardo Miguel ‘Ñoño’ Elías por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos por el famoso caso de sobornos de Odebrecht.

Elías Vidal pidió perdón: "No me queda mucho que decir sino pedirle inmenso perdón al país por esta actuación que manchó para siempre mi nombre y el de mi familia. Sí estoy arrepentido de todo esto que se hizo. Estoy pagando, me estoy poniendo al día con la sociedad por haberle fallado a mi país. Me queda decir que no volveré a cometer estos actos".

‘Ñoño’ Elías, también deberá pagar una multa de 15.008 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cabe resaltar que Elías Vidal había sido condenado en 2018 a 6 años y 8 meses de prisión por cohecho y tráfico de influencias y esa sentencia no contempla estos dos nuevos delitos que el exsenador aceptó el pasado 19 de mayo.



La Corte aseguró que “Bernardo Miguel Elías Vidal no solo permitió ser permeado por la corrupción, sino que se adhirió a una organización delictiva que atentó en forma permanente contra el Estado afectándolo patrimonialmente, dispuso a su antojo de funcionarios, eludió las cargas tributarias que debía asumir, ocultó y dio apariencia de legalidad a los dineros que él y aquellos con quienes se asoció recibieron por estas tareas y obvió las atribuciones y controles que tanto las autoridades públicas como el sistema financiero prevén para regular el curso del dinero”.

Cabe resaltar que 'Ñoño' Elías en 2018 aceptó su participación en la entrega del contrato a Odebrecht, de manera irregular, en el otrosí número 6 del contrato de la Ruta del Sol II en el tramo Ocaña-Gamarra, del mismo modo aceptó que facilitó para que se estipularan las condiciones más favorables en el contrato y se posibilitara la entrega a Odebrecht del proyecto de navegabilidad del río Magdalena.

De acuerdo con la Corte, por el caso del contrato de estabilidad jurídica, Odebrecht aceptó darle a 'Ñoño' Elías una coima de 4.000 millones de pesos a través del también exsenador Otto Bula que fueron pagados por la multinacional a través de una firma que giró el dinero a una cuenta de la empresa Transmitir y Comunicar de Hernando Mario Restrepo.



En cuanto a la adición del contrato Ruta del Sol tramo II, tramo Ocaña-Gamarra, se acordó una coima de 2 % para Elías Vidal, 1 % para otro congresista, el 0,5 % para Otto Bula y otro 0,5 % para Federico Gaviria.

La Corte también resaltó que aceptó Elías Vidal, recibió la "comisión" por la vía de contratos simulados celebrados entre la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. y el consorcio SION, representado por Gabriel Alejandro Dumar Lora por la millonaria suma de $ 6.062 millones, para un total de 14.000 millones de pesos.

La Corte en la Audiencia aseguró que no es irregular que los empresarios busquen convencer a los miembros del Congreso y a los funcionarios para definir aspectos de inversión pública, lo que es irregular es que "obtenga gabelas acudiendo a resquebrajar la moralidad de los funcionarios públicas encargados directa o indirectamente de esos ámbitos contractuales, legislativos y financieros”.



Finalmente la Sala dispuso que Elías Vidal debe ofrecer públicamente disculpas a favor de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, mediante una audiencia y a través de un diario de amplia circulación nacional.