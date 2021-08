4 de cada 10 fraudes financieros se hacen por canales digitales

El aumento de las transacciones electrónicas producto de los cierres y aislamientos incrementó, de igual forma, los fraudes virtuales. Prueba de ello, es que en el país cuatro de cada 10 fraudes financieros se realizan por medio de canales digitales.

De acuerdo con el Informe global de Fraude e Identidad 2021, realizado por DataCrédito Experian desde junio de 2020 hasta enero de 2021 en diferentes países de América del Norte, América Latina, Europa y Asia-Pacífico, en Latinoamérica se generó un incremento en los reclamos fraudulentos, conocidos como autofraude o fraude amistoso, y del cibercrimen, como consecuencia del deterioro de la situación económica.

Según Eric Hamburger, country manager de DataCrédito Experian, en materia de cibercrimen, Colombia ocupa el tercer lugar, dentro del top 5 de fraudes, mientras que en lo referente a ataques cibernéticos el país es el sexto de América Latina con más casos detectados y que ha llegado a registrar 198 millones, generando pérdidas por 6.179 millones de dólares.

En esta medida, los métodos de seguridad para proteger tanto los datos personales como las transacciones de los clientes se convierten en un factor clave para mejorar la percepción de los consumidores.

“Cumplir con las expectativas de los clientes es el deber ser de las empresas, lograr este objetivo requiere que las compañías mantengan un enfoque de prevención del fraude incluso cuando priorizan la experiencia digital. Estas dos no deben trabajarse como esfuerzos separados, si el objetivo es conquistar la confianza del cliente” indicó el directivo.

Métodos

Biometría física, códigos PIN enviados a los dispositivos, análisis de comportamiento, entre otros, son los métodos de seguridad que de acuerdo con el estudio se perciben como los más seguros por los clientes, mientras que opciones habituales como las contraseñas, información personal y redes sociales no son consideradas como las más seguras para identificar la identidad.

“El 74% de los consumidores mencionó como método efectivo la biometría física, mayormente aplicada mediante dispositivos móviles e incluyendo reconocimiento facial y huellas dactilares; el 72% mencionó que los ya nombrados códigos PIN y el 66% mencionó el análisis de comportamiento, que aprovecha señales observadas pasivamente en los navegadores y dispositivos móviles, sin requerir ningún esfuerzo por parte del consumidor.” Agregó Hamburger.

Esfuerzos

A medida que los consumidores aumentan sus prioridades hacia la seguridad y privacidad, las empresas tienen la oportunidad de adoptar un nuevo enfoque de seguridad, puesto que, históricamente, las empresas han utilizado métodos de autenticación que se basaban en la acción del cliente, como memorizar contraseñas, responder preguntas y recibir códigos de acceso de un solo uso. No obstante, estos son extremadamente frágiles.

En esta línea, el estudio evidenció que nueve de cada diez empresas afirmaron que construyeron una estrategia robusta para mejorar la experiencia del cliente digital e implementarla durante la pandemia, invirtiendo así un 47% en software y métodos de detección de fraudes. Cifras del estudio señalan que la pandemia reveló que las organizaciones que invirtieron en experiencia digital y prevención del fraude obtuvieron mejores resultados que aquellas que restringieron sus inversiones en esta área.

Consejos

En aras de aportar a la robustez de las empresas en este ámbito, desde DataCrédito Experian entregan cinco consejos a las empresas para una estrategia digital con autenticación continua.

1. Elimine los silos organizacionales: Los usuarios no piensan en la prevención o el reconocimiento del fraude como algo separado de la incorporación de su cuenta o la transacción de pago, por eso las empresas deben pensar de manera integral, usando conocimientos en cada interacción para crear perfiles de clientes que conduzcan a una mayor interacción y una menor fricción.

2. Utilice métodos de seguridad en capas para cumplir con las expectativas del consumidor: El uso de una combinación de métodos de seguridad, visibles e invisibles, para satisfacer las expectativas cambiantes de los consumidores con respecto al reconocimiento y la seguridad, es muy valioso. Debe incluirse una combinación avanzada de reconocimiento, capacidades de autenticación y análisis sofisticados para lograr los mejores resultados.

3. Combine las herramientas de inteligencia artificial y machine learning con los procesos de alto rendimiento, para adoptar seguridad de extremo a extremo: Las empresas deben aprovechar tecnologías más avanzadas, que ayudan a dar sentido a los datos, automatizar procesos y escalar la experiencia digital.

4. Utilice herramientas de reconocimiento de identidad para mejorar la toma de decisiones y la confianza del cliente. Un reconocimiento preciso es fundamental para mejorar la participación del cliente y la confianza mutua, demostrando que los consumidores confían más en las empresas que muestran señales de seguridad y prevención del fraude.

5. Genere alertas en situaciones de riesgo de manera rápida para notificar al usuario o entidad financiera en caso de fraude o suplantación de identidad.

Dado el cambio en las preferencias de los usuarios, las empresas tienen la oportunidad de adoptar un nuevo enfoque de seguridad, colocando capas de métodos visibles e invisibles. Al aprovechar los datos y las observaciones recopiladas a lo largo del recorrido del cliente, las empresas pueden facilitar el reconocimiento y la autenticación precisa en cada decisión discreta.

Lo que hacen las empresas de ciberseguridad

Fluid Attacks, empresa experta en el desarrollo de soluciones de ciberseguridad, dio a conocer hace unos días su reporte State of Attacks 2021. En este se evidencian, entre otras cosas, las vulnerabilidades de seguridad más reportadas en los sistemas.

Vladimir Villa, CEO de Fluid Attacks, dijo que “durante el último año se confirmó un mayor interés por parte de las organizaciones en la implementación de pruebas continuas dentro del ciclo de vida de desarrollo de software como un método efectivo para evitar ser víctimas de ataques cibernéticos. Sin embargo, en general, todavía existe un amplio margen para mejorar en la ciberseguridad empresarial, sobre todo en lo que respecta al tiempo de reparación de los problemas que se detectan y a la incorporación y aplicación de estándares de seguridad”.

Adoptar un enfoque ágil en ciberseguridad resulta más importante que nunca. Al escalar algunas prácticas las compañías pueden ahorrar tiempo y evitar perder dinero durante su actividad de negocio, además de aprovechar los recursos con los que cuentan para generar ventajas competitivas en la gestión de su protección.

Esta empresa llevó a cabo un exhaustivo análisis sobre los resultados obtenidos en un año de hacking ético en todo el continente. Su reporte permite comprender el tipo de prácticas que están adoptando las organizaciones para responder a las fallas de seguridad en sus sistemas, pensando en unos posibles ataques.

Señala que el 46.5% de los sistemas analizados con hacking continuo reportaron al menos una vulnerabilidad de severidad alta o crítica. Además, se encontró que el 28% de las vulnerabilidades de severidad alta y el 36% de las de críticas permanecieron abiertas al menos tres meses después de su detección. Son valores muy altos para problemas de seguridad que de ser aprovechados por hackers maliciosos podrían generar impactos significativos en las empresas. Por supuesto, no se trata de problemas que escasean, tal como informó Computer Weekly, durante el 2020 la proporción de vulnerabilidades altas y críticas presentadas al NIST (National Institute of Standards and Technology) representó el 57% del total de los casos.