Variante Delta aún no es dominante pero seguramente lo será: Alejandro Góméz

En el marco del trabajo realizado por la Red Nacional de Vigilancia Genómica liderada por el Instituto Nacional de Salud, la Unidad de Vigilancia Genómica del Laboratorio de Salud Pública de Bogotá y el laboratorio Gencore de la Universidad de los Andes, en horas de la mañana el secretario de Salud, Alejandro Gómez, notificó que ya se confirmó la presencia de la variante Delta en la ciudad de Capital.

Especificó que se analizaron aproximadamente 300 muestras por secuenciación, durante el mes de julio, y dichas muestras cumplieron los siguientes criterios establecidos en el protocolo. Así, se le hizo la prueba RT-PCR positivo con CT menor o igual a 25, que procedieran de, primero que todo, personas con covid-19 con larga estancia hospitalaria; personas con antecedente de viaje al exterior y personas cuyas muestras se seleccionaron de manera aleatoria entre las colectadas en los puntos de vigilancia epidemiológica de la Secretaría Distrital de Salud, en toda la ciudad.

Posteriormente, tras los análisis bioinformáticos realizados y avalados por el Instituto Nacional de Salud, se encontraron cuatro genomas correspondientes a la variante B.1.617.2 (Delta) aislados de individuos con edades entre los 32 y 41 años.

Cada uno de los casos está siendo seguido conforme a los protocolos epidemiológicos, lo que significa que sus muestras fueron recolectadas la segunda y la tercera semana de julio. Todos los casos presentaron síntomas y todos estuvieron en debido aislamiento y ningún caso requirió atención hospitalaria.

“Bogotá continúa haciendo trabajo de vigilancia epidemiológica. Dentro de los elementos de vigilancias está no solo el rastreo con pruebas PCR, sino la generación de secuenciaciones genómicas que nos permitan las diferentes modalidades del virus que tienen presencia en nuestra ciudad. Hoy podemos confirmar lo que ya habiamos anunciado pero que era solo una sospecha y es la presencia de la variante Delta en la ciudad”, refirió a este respecto el secretario de Salud, Alejandro Gómez.

Pacientes recuperados

Punto aparte, es importante referir que tres de las personas tenían antecedente reciente de viaje al exterior (uno a República Dominicana y 357 dos a Florida, Estados Unidos), una de las cuales fue identificada mediante los tamizajes rutinarios que realiza la Secretaría Distrital de Salud, como parte de la estrategia DAR.

Se resalta también que tres de los casos habían recibido la vacuna anti-covid-19. La confirmación de la presencia de la variante Delta en Bogotá debe considerarse como un llamado de atención para acelerar el proceso de vacunación, debido a que esta variante a pesar de considerarse más contagiosa, no se asocia con mayor mortalidad y la respuesta inmune inducida por las vacunas (esquema completo, en vacunas de dos dosis) es efectiva para su control.

“Afortunadamente las cuatro personas se encuentran ya recuperadas. Es bueno anotar que tres de ellas habian sido ya vacunadas. Pero que se demostró con esta secuenciación geénomica: primero que existe la variante en Bogotá pero además que circula en Bogotá. Me explico: al encontrar la variante Delta en una persona que ha llegado del exterior, confirmamos que hay presencia de la varuante en Bogotá. Pero una de estas cuatro personas no había viajado al exterior. Eso significa que se contagió aquí y eso nos habla de circulacion de variante. No es la variante predominante pero probablemente lo llegue a ser. Lo mejor que podemos hacer como ciudad es continuar con el proceso de vacunación”, finalizó diciendo el secretario de Salud.

Del mismo modo, las medidas higiénico-sanitarias como el uso correcto del tapabocas, el distanciamiento físico, la adecuada ventilación de espacios y el lavado de manos, siguen siendo efectivas en la prevención del contagio de cualquiera de los linajes del SARS-CoV2, hasta el momento caracterizados.