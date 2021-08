Barras visitantes no podrán asistir a partidos en Bogotá en 2021

Las barras del Atlético Nacional tendrán prohibido el ingreso a partidos en Bogotá tras los hechos violentos registrado en el partido que disputó ese club con Santa Fe durante un año. Así lo informó la alcaldesa Claudia López tras analizar las medidas para garantizar la seguridad en estos eventos.

"Las barras del Nacional que deshonraron a su hinchada, a su equipo, al fútbol e irrespetaron a la ciudad de Bogotá, no tendrán ingreso al estadio El Campín por un año", aseveró y agregó que, mientras no haya condiciones que garanticen respeto a la ciudad, "esa barra no podrá volver a ingresar".

De igual manera, la misma medida será aplicada para los hinchas de equipos visitantes durante los próximos cuatro meses restantes del año.

A renglón seguido, comunicó que no habrá público en el estadio este sábado. "Lo tendremos que disfrutar desde la casa y este es un sacrificio en particular para la hinchada de Millonarios, que tenía una gran ilusión de volver al estadio", señaló y les pidió comprensión.

"Nos encanta recibir a quienes vienen del mundo o del resto de Colombia. Ayer teníamos un evento feliz, de volver a encontrarnos en una actividad que a todos nos hace felices: el futbol. Desafortunadamente algunos hinchas violentos y desadaptados terminaron causando hechos lamentable de dolor. Es inaceptable que en cualquier actividad haya violencia", dijo la mandataria.

En ese sentido, la Alcaldía informó que acordó con la Dimayor que, para permitir el retorno de público, los arrendatarios deberán cumplir cuatro condiciones:

1. Los clubes deberán garantizar un mejor registro y venta de boletas para saber quién las compra y entra al estadio.

2. Los clubes garantizarán la organización al interior del estadio y deberán velar por la ubicación de las diferentes barras y el distanciamiento de las mismas.

3. Cada club de la ciudad de Bogotá deberá demostrar que tiene trabajo y proyectos de convivencia con sus barras antes, durante y después de los partidos.

4. Cada club que quiera arrendar el Campín o el estadio de Techo tendrá la obligación de brindar equipos de logística, seguridad y convivencia y que trabajen en coordinación con la Policía.

"A los estadios, los queremos llenos de niños, de jóvenes, de hinchas, de familias... no de violentos, ni uno solo. Así que vamos a esforzarnos entre todos por identificarlos y prohibirles el ingreso a cada estadio de nuestra ciudad", aseguró la alcaldesa.

De igual manera, envió un mensaje de solidaridad con la hinchada de Santa Fe, Millonarios y Equidad. "Aquí vamos a seguir trabajando para cuidarlos y para que volvamos a disfrutar, con plenas garantías, del fútbol de nuestra ciudad", puntualizó.

Los agresores del hincha de Santa Fe en El Campín

Fueron identificados por las autoridad los cinco hombres con camisetas de Atlético Nacional que agredieron brutalmente a Edison Romario Ducuara, un joven de 26 años, hincha de Santa Fe.

Según informó Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de Bogotá, los golpes le habrían causado a Edison un trauma craneoencefálico moderado y una fractura en nariz.

En poder de las autoridades ya se encuentra Julián Mateo Molina, quien se entregó de manera voluntaria "tras una presión muy intensa de la Policía Metropolitana de Bogotá", según indicó la alcaldesa López.

Ve @PoliciaColombia Aquí tienen en 4k al que atacó al hincha de santa fe en el piso pic.twitter.com/A9UlbtTiXw — Gabriel 🌟15🌟 (@ConladelRojo) August 4, 2021

Asimismo, un vídeo que se viralizó en redes sociales y ayudó a las autoridades a identificar a estos hombres, se observa a un agresor de sudadera negra y gorra blanca que ataca al hincha de los leones con cerca de cuatro patadas en su cabeza.

Se conoce que tres hombres señalados de haber participado de la agresión habrían sido capturados por la Policía de Bogotá, pero fueron dejados en libertad, aunque sigan haciendo parte de la investigación.

