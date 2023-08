Transportadores y productores al borde del colapso por bloqueos viales

LA SEMIPARÁLISIS que enfrenta el país ante los constantes cierres de vías, autopistas o carreteras en diferentes regiones, está a punto de agravarse debido a la falta de soluciones por parte del Gobierno. Así lo señalan tanto los transportadores como los productores, que con cada bloqueo pierden miles de recursos y, además, están expuestos a la inseguridad.

Solo en julio, se presentaron 400 bloqueos por parte de pequeñas comunidades que prefieren hacer sus reclamos atravesando árboles o maquinaria en las vías para entorpecer el transporte de mercancías, de alimentos y de pasajeros.

Tanto en Antioquia como en Cauca, Nariño, Valle, Arauca y Chocó, se han presentado constantes cierres por parte de grupos, que, aprovechando la ausencia de las autoridades, impiden con facilidad el recorrido de las tractomulas, buses o vehículos particulares, originando con ello cuantiosas pérdidas.

A esto se les suma los constantes asaltos a los camiones por parte de grupos de caminantes o de las mismas personas que atraviesan árboles para detener el tráfico.

El presidente de la Sociedad Colombiana de Agricultores (SAC), Jorge Enrique Bedoya, dijo a los medios que la Fuerza Pública “debe hacer presencia inmediata en las carreteras” y garantizar la seguridad. “Al Gobierno Nacional se le está saliendo de las manos el tema; quienes bloquean violan la ley”.

En riesgo la comida

Bedoya sostuvo que "cuando hay un bloqueo, están jugando con la comida de los colombianos y limitando la capacidad de mover insumos y alimentos que por ningún motivo deberían tener restricción".

El presidente de la Sociedad de Agricultores aseguró que los ataques, asaltos y bloqueos contra los transportadores de carga ponen en riesgo la seguridad alimentaria.

El presidente de la SAC también aseguró que: "No estamos viendo una reacción del Gobierno ni de la Fuerza Pública (...). Tienen que sacar al Ejército y a la Policía a las carreteras; y lo segundo, debe haber aplicación de la justicia porque quienes bloquean están violando la ley".

Señaló en su cuenta de Twitter que “la inseguridad en nuestras carreteras no tiene límites. Quienes bloquean las vías, bloquean la seguridad alimentaria de los colombianos”.

Transportes

Por su parte, Alfonso Medrano, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros aseguró que: "Colombia está bloqueada, esto es la consecuencia del incumplimiento del bloqueo anterior, prometieron cosas que no cumplieron".

Asimismo, añadió que "como no hay autoridad, no hay quien los reprenda, entonces hacen lo que quieran, esto pasa en todas las vías". “Esto no es la paz total, esto es la destrucción total”, añadió el líder del gremio.

Medrano aseveró que los autores de los hechos de violencia son especialmente “caminantes venezolanos e hinchas del fútbol que van de una ciudad a otra”.

Explicó que, anteriormente, las personas que se movilizaban caminando por esta vía pedían el favor a los conductores para que los transportaran por tramos entre una ciudad y otra. Sin embargo, desde hace un tiempo resolvieron agredir y hurtar a los camioneros.

“Es gente que no tiene trabajo ni recursos. Ven en el transporte de carga una oportunidad para transportarse y atacar”, aseguró el vocero del gremio de los transportadores.

Medrano detalló que las vías de la Ruta del Sol tienen varias zonas con reductores de velocidad. El objetivo es evitar accidentes de tránsito. Los conductores deben reducir la velocidad para evitar daños en sus vehículos.

Ataques

Según comentó, cuando llegan a estos puntos las personas aprovechan para atacar a los conductores e incluso, subirse a los vehículos de carga.

En vídeos compartidos en redes sociales se evidencia cómo las personas esperan el paso de los camiones, armados con machetes y palos. También suelen atravesarse en la vía para obligar a los conductores a detenerse y atacarlos.

Ante esta situación, Medrano dejó ver su preocupación por el incremento de hechos violentos y delictivos, que dificulta el cumplimiento de su labor.

“Cada día que amanece y desayunamos, un camionero ha puesto lo del desayuno para salir a trabajar. Nosotros lo único que hacemos es transportar y recorrer vías”, comentó.

Pese a esto, en vías como la Ruta del Sol, “están vandalizando el transporte de carga”. Aclaró, además, que la situación se presenta en “prácticamente todas las carreteras colombianas”.

“Nos genera costos económicos y estamos acabando con nuestros conductores. Ellos ya no quieren salir a carretera, ya no quieren trabajar”, agregó el representante de los transportadores.

También hizo un llamado a las autoridades como el Ministerio de Defensa, para que se haga efectiva la acción del Ejército Nacional y garanticen la movilidad del transporte de carga por las vías del país.

Puntualizó que “dentro del rubro de cada peaje que se paga hay una destinación para seguridad en las vías”. Pero, según Medrano, el Ejército ya no hace acompañamiento de las vías en sus vehículos, tal y como sí se hacía antes.

Hizo referencia al Plan Meteoro, una iniciativa de las Fuerzas Armadas para garantizar la movilidad libre y segura: “esos grupos Meteoro eran los que realmente mantenían la seguridad en todas las carreteras de Colombia”, aseguró.

Principal obstáculo

La presidenta de Colfecar, Nidia Hernández Jiménez, dijo que: “Los bloqueos por parte de las comunidades inconformes se han convertido en el principal obstáculo para el transporte de carga en Colombia, los cuales se suman a los innumerables cierres viales por derrumbes, avalanchas y graves afectaciones a la infraestructura vial, todos estos eventos sumados, están golpeando significativamente la productividad del sector, la rentabilidad de los pequeños propietarios de vehículos de carga y de las empresas de transporte de carga y pasajeros”.

Señala la dirigente gremial que “con mucha preocupación vemos que los bloqueos son cada vez más frecuentes y con mayor duración, afectando la productividad de los vehículos de carga que, además, ponen en riesgo la seguridad alimentaria y la conectividad de los colombianos”.

Sostuvo, asimismo, que “al cierre de julio se presentaron más de 400 bloqueos por parte de las comunidades que reclaman desde servicios públicos, educación, tierras, entre otros”.

Sustentó la presidenta de Colfecar, que “de acuerdo a la estrategia del gobierno debe primar el diálogo y en consecuencia la policía nada puede hacer para despejar las vías, aunque esto es un delito. El problema de fondo es que las comisiones por parte del gobierno llegan muy tarde, por lo general 72 horas después de que inicia el bloqueo y cuando llegan toca esperar a que se llevan a cabo las mesas de diálogo y lleguen a un acuerdo para abrir la vía. Con un agravante adicional, se llegan a unos compromisos que, al no cumplirlos, hace que nuevamente la población cierre la vía y así se repite este círculo vicioso, donde la peor parte la estamos asumiendo los transportadores de carga, pues francamente no hay por donde transitar y transportar. Adicionalmente, a lo anterior venimos asumiendo una ola de inseguridad por cobro de vacunas a los conductores, extorsiones a los empresarios, hurtos más polizones en las vías”.

La dirigente reclamó que “demandamos acciones efectivas por parte del Gobierno Nacional para garantizar la seguridad en las vías y evitar bloqueos que afectan a todos los colombianos. Necesitamos soluciones concretas para proteger la vida de los conductores y la economía del país”.