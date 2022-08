Moratoria minera: el debate sobre el inicio de la transición energética

El informe del empalme presentado por el gobierno entrante dio luz sobre algunas de las prioridades que tendrá Gustavo Petro en sus primeros 100 días como presidente.

Uno de los puntos más relevantes es la materia energética. Según el documento conocido, el presidente electo, quien había propuesto en campaña no otorgar nuevas licencias de exploración petrolera, ahora dice que habría una moratoria minera, para que se revise "el cumplimiento de las obligaciones mineras, ambientales y económicas por parte de los actuales concesionarios", y además se puedan ver con detalle los acuerdos existentes y se diseñe un "nuevo modelo minero", con mejores prohibiciones y restricciones ambientales.

Esta propuesta llega días antes de la posesión y ha dividido la opinión de expertos. Por un lado, están quienes apoyan esta decisión, pues consideran que algunas empresas han dejado de lado las medidas medioambientales, incumpliéndolas o tomando partido de ello.

En la otra orilla están quienes, a pesar de conocer la importancia de la transición energética, creen que la productividad del sector no puede pararse y que se debe continuar con el aprovechamiento de los recursos extractivos del país.

"Hay que revisar cumplimientos"

Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía

Amylkar Acosta, quien fue jefe de la cartera de Minas y Energía en el gobierno de Juan Manuel Santos, dice que no se debe parar esta locomotora.

"Yo asumo que la propuesta de Gustavo Petro en campaña fue la de un cambio, que implica cambios y hay que asumirlo, así que se dan otros criterios y serán otros lineamientos de política los que se le propondrán al país y que muy seguramente se plasmarán, tanto en proyectos de ley o actos legislativos como en decisiones de gobierno, y eso fue lo que votó mayoritariamente el electorado en primera y segunda vuelta”, dijo el exministro.

Además, añade: “Hay que precisar el alcance de ese planteamiento de moratoria, que no necesariamente puede interpretarse como parálisis de la actividad extractiva en el país. El presidente Petro dice que, por ejemplo, hay que centrarse mucho en revisar estos cumplimientos de las obligaciones mineras, en establecer el potencial en materia de minerales estratégicos, esto es un tema que se ha venido hablando”, señaló.

Frente a si esta moratoria podría afectar el apetito de los inversores extranjeros, Acosta sostuvo: “La inversión y los inversionistas de este sector obviamente están a la expectativa de cuáles son las decisiones que siguen a los anuncios que ha hecho el presidente electo Gustavo Petro, y eso ocurre cada cuatro años cuando se dan los cambios de gobierno, a la espera fundamentalmente de la aprobación por parte del Congreso del Plan Nacional de Desarrollo, que es la hoja de ruta de cada gobierno. De manera que lo más importante en este momento es que el Presidente termine de integrar su equipo de gobierno; segundo, que se den señales muy claras en cuanto tiene que ver con las metas y los propósitos que se va a plantear el gobierno, particularmente en lo relacionado con el sector extractivo”, explicó.

Señaló Acosta que el gobierno entrante debe tener muy en cuenta todas las industrias, no solo la petrolera, pues pasan por un buen momento y no se puede desperdiciar.

“Está cobrando una importancia singular lo que se llaman los recursos estratégicos, como el oro, el ferroníquel, el caso del cobre, que son fundamentales para la transición energética. No hay la menor duda de que estos minerales y estos metales van a tener una gran importancia en los mercados internacionales porque sin ellos no es posible que se pueda dar la transición energética, sin cobre, sin oro, sin el coltán no es posible que se puedan fabricar los paneles solares, no es posible que se puedan fabricar los molinos de viento para generar energía, de manera que son recursos estratégicos que el país debe evaluar”, afirmó.

Y finalizó diciendo que “una falencia muy grande que tenemos en Colombia es un muy bajo conocimiento de nuestro potencial en materia minera. Nos falta más exploración, nos falta más prospección para poder valorar y evaluar el potencial que tiene Colombia en estos metales y minerales que están en el subsuelo, porque Colombia tiene afortunadamente una gran riqueza en el subsuelo inexplorada e inexplotada”, complementó.

"Se requiere conciencia empresarial"

Gabriel Vallejo, exministro de Ambiente

En primera instancia, el exministro cree que la transición energética es necesaria: “Yo creo que este es un tema que se está dando a nivel global, la transición energética es una actividad que se viene desarrollando en el país, así es que lo que toca es seguir en esa senda, en ese camino, creo que es muy importante la forma como se haga esa transición, que, repito, ya se viene haciendo en el país desde hace varios años”.

Frente a la moratoria minera, el exministro Vallejo precisó que el presidente Gustavo Petro está en todo su derecho y con todas las facultades para determinar lo que considere mejor para su plan de trabajo.

“Yo creo que el presidente de la República está en absoluto derecho de tomar las decisiones que considere llegando a su cargo y en esa medida pues yo soy optimista en términos de lo que le depara al país. De mi parte yo lo que voy a hacer es mi mejor esfuerzo por dentro de lo que yo hago, ayudar a que al país le vaya bien, pero en el tema de la moratoria y de las decisiones energéticas que el Presidente tome, pues no emito un juicio de valor, primero porque no las conozco en detalle, y segundo porque yo creo que en cualquier escenario hay que dar un compás de espera para evaluar cómo se ejecutan estas decisiones”, manifestó el exjefe de cartera.

En cuanto al tiempo estimado por el gobierno para generar la transformación energética, el exministro de Ambiente dice que este debe revisarse de acuerdo con las necesidades y oportunidades del país.

“No sé si el tiempo en términos definitivos son 10, 15 o 20 años. Lo que sí tengo claro es que se requiere primero una conciencia empresarial que creo que se ha venido generando; en segunda instancia, una conciencia a nivel público, que creo que se viene desarrollando; y en tercer lugar, una conciencia a nivel social en términos de cómo va a ser ese proceso de transición energética, que como la matriz energética nuestra, ha venido cambiando en los últimos años largos. Entonces más que el tiempo, que es un elemento importante, a mí lo que me parece realmente significativo es el nivel de conciencia que vamos teniendo y que hemos desarrollado sobre la transición energética”, puntualizó.